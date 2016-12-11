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Источник Правда.Ру

Появились подозреваемые в совершении теракта в Каире

Происшествия » Теракты

Камеры видеонаблюдения, изъятые полицией на месте взрыва в кафедральном комплексе коптской церкви в Каире, помогли службам безопасности определить нескольких подозреваемых к теракту, который унес жизни десятков мирных жителей. Об этом в воскресенье сообщила электронная версия газеты "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Египта.

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Фото: AP

В настоящее время службы безопасности изучают все переговоры, проходившие по мобильным устройствам в районе теракта, как до взрыва, так и сразу же после инцидента.

Напомним, утром в воскресенье в каирском районе Аббасия в церкви на территории коптского соборного комплекса прогремел мощный взрыв. Число погибших возросло до 25 человек, в основном, это женщины и дети, сообщил в эфире телеканала CBC Extra министр здравоохранения Египта Ахмед Имад ад-Дин Рады, он подтвердил, что взрыв произошел в правом крыле собора, где обычно молятся женщины. 49 человек пострадали.

Сначала сообщали, что неизвестный бросил взрывное устройство в храм, когда там шла служба. Однако потом очевидцы подтвердили: сумку с взрывным устройством в соборе оставила женщина, передает РИА Новости.

В стране после случившегося усилили меры безопасности. МВД Египта распорядилось усилить охрану всех церквей. В стране объявили трехдневный траур.

Тем временем у больницы, куда доставляют раненых, выстроилась огромная очередь из желающих сдать кровь. По данным Минздрава АРЕ, состояние многих пострадавших медики оценивают как тяжелое.

А у коптского соборного комплекса в Каире устроили митинг против террора. Об этом сообщил телеканал CBC Extra. По словам очевидцев, силовики не дали протестовавшим войти внутрь комплекса, что привело к нескольким перепалкам. В настоящее время стражам порядка уже удалось восстановить порядок.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому коллеге Абделю Фаттаху ас-Сиси. Путин подчеркнул, что "эта трагедия в очередной раз подтверждает необходимость решительной совместной борьбы против международного террора, сеющего смерть и разрушения и стремящегося подорвать мир и согласие между людьми различных конфессий, и подтвердил, что Россия со своей стороны готова продолжать самое тесное сотрудничество с Египтом в противостоянии этой угрозе".

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Взрыв в Каире
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