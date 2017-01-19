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Источник Правда.Ру

Бард Новиков возместит ущерб по делу о мошенничестве

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Обвиняемый в мошенничестве бард Александр Новиков нашёл способ, с помощью которого пайщики коттеджного посёлка "Бухта-Квинс" смогут вернуть свои деньги.

Бард Новиков возместит ущерб по делу о мошенничестве

"На сегодняшний день достигнуто соглашение и мной найден инвестор, который готов вернуть деньги пайщикам путём выкупа паёв", — сообщил Новиков РИА Новости. По его словам, пайщики начнут получать деньги уже 19 января.

Ранее Pravda.Ru писала, что Новиков отправлен под домашний арест по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. По словам представителя суда, певец будет находиться под домашним арестом до 22 февраля 2017 года.

Напомним, известного барда и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса (ЖК) "Бухта-Квинс" на сумму 36 миллионов рублей.

По этому же делу проходит экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. По версии следствия, Новиков и Шлиманов собрали с пайщиков строительства коттеджного поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге около 150 млн рублей, а затем перевели эти денежные средства на свои счета, строительство же поселка было остановлено.

В доказательство своей невиновности Новиков собирается задействовать экспертизу, которая была в деле, но которую, по его словам, изъяли. "Я не стал жаловаться ни губернатору, никому — не стал "попрошайничать", у каждого есть права, и каждый должен заниматься своим делом", — заявил он напоследок. Сегодняшнее решение суда Александр Новиков назвал "удивительно диким".

Александр Новиков — советский и российский автор-исполнитель песен в жанре "русский шансон". Новиков является лауреатом общенациональной премии "Овация" в номинации "Городской романс" и неоднократным лауреатом премии "Шансон года". В 1985 году бард был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако в 1990 году освобожден. Позднее Верховный суд России отменил приговор за отсутствием состава преступления.

"Я не могу похвастаться, что с детства читал Библию, но я прочел всю русскую классику, где много библейской мудрости и глубокие христианские традиции, а потому мне все это очень близко. Я никогда не был в комсомоле и всегда по мере сил боролся с существовавшим режимом. Мне было сложно выжить и в системе, и в лагере, я не знаю другого, кто смог бы остаться в живых в таких условиях", — поделился ранее Александр Новиков с Pravda.Ru

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