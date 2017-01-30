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Источник Правда.Ру

Неизвестный открыл огонь в ресторане Стамбула

Происшествия

Вооруженное нападение произошло в одном из популярных ресторанов Стамбула в районе исторической крепости Anadolu Hisar. Один человек погиб, двое получили ранения.

Неизвестный открыл огонь в ресторане Стамбула
Фото: АР

Как сообщает телеканал NTV, ссылаясь на сообщения очевидцев, нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Нападавшего удалось задержать.

По данным некоторых СМИ, атака на посетителей ресторана — не теракт, а кровная месть. Нападавший случайно встретил человека, который который убил его отца 12 лет назад, и выстрелил в него.

Напомним, в новогоднюю ночь произошло нападение на элитный ночной клуб Турции Reina. Террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе гражданка России.

Позже стало известно, кто мог совершить теракт. Полиции подозревает гражданина Узбекистана или Киргизии, который связан с террористической группировкой "Исламское государство". Как сообщил телеканал CNN Turk, на него вышли после арестов в канун праздника в разных городах Турции 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Киргизии. Позже террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт.

В конце года в Турции произошло еще два теракта. 10 декабря в столице два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник. Ответственность за взрывы на себя взяла курдская националистическая вооружённая группировка. 17 декабря в Турции взорвался автобус с военнослужащими. Взрыв прогремел в автобусе, перевозившем военнослужащих. Как сообщили в Генштабе, погибли 13 человек, еще 55 получили травмы.

"Количество терактов в стране постоянно возрастает. И сейчас не будет преувеличением сказать, что крупные либо мелкие теракты происходят в Турции по несколько раз в неделю. В основном, они происходят на юго-востоке страны, и ответственность за них берет Рабочая партия Курдистана. Но сейчас есть все признаки того, что запрещенная в России террористическая группировка ИГ также усилила свою террористическую активность на территории страны. И новым трендом стало то, что теракты происходят именно в курортных зонах Турции, чего раньше никогда не было.

Очень важно предупредить наших отчаянных соотечественников, которые после снятия запретов на полеты на отдых в Турцию готовы проводить отпуск в этой стране, о том, что, действительно, они очень серьезно подвергают свою жизнь опасности. Турецкое руководство, к сожалению, пока не может обеспечить безопасность ни туристов, ни собственных граждан", — рассказал ранее Pravda.Ru руководитель Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ Анна Глазова.

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