Вооруженное нападение произошло в одном из популярных ресторанов Стамбула в районе исторической крепости Anadolu Hisar. Один человек погиб, двое получили ранения.
Как сообщает телеканал NTV, ссылаясь на сообщения очевидцев, нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Нападавшего удалось задержать.
По данным некоторых СМИ, атака на посетителей ресторана — не теракт, а кровная месть. Нападавший случайно встретил человека, который который убил его отца 12 лет назад, и выстрелил в него.
Напомним, в новогоднюю ночь произошло нападение на элитный ночной клуб Турции Reina. Террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе гражданка России.
Позже стало известно, кто мог совершить теракт. Полиции подозревает гражданина Узбекистана или Киргизии, который связан с террористической группировкой "Исламское государство". Как сообщил телеканал CNN Turk, на него вышли после арестов в канун праздника в разных городах Турции 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Киргизии. Позже террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт.
В конце года в Турции произошло еще два теракта. 10 декабря в столице два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник. Ответственность за взрывы на себя взяла курдская националистическая вооружённая группировка. 17 декабря в Турции взорвался автобус с военнослужащими. Взрыв прогремел в автобусе, перевозившем военнослужащих. Как сообщили в Генштабе, погибли 13 человек, еще 55 получили травмы.
"Количество терактов в стране постоянно возрастает. И сейчас не будет преувеличением сказать, что крупные либо мелкие теракты происходят в Турции по несколько раз в неделю. В основном, они происходят на юго-востоке страны, и ответственность за них берет Рабочая партия Курдистана. Но сейчас есть все признаки того, что запрещенная в России террористическая группировка ИГ также усилила свою террористическую активность на территории страны. И новым трендом стало то, что теракты происходят именно в курортных зонах Турции, чего раньше никогда не было.
Очень важно предупредить наших отчаянных соотечественников, которые после снятия запретов на полеты на отдых в Турцию готовы проводить отпуск в этой стране, о том, что, действительно, они очень серьезно подвергают свою жизнь опасности. Турецкое руководство, к сожалению, пока не может обеспечить безопасность ни туристов, ни собственных граждан", — рассказал ранее Pravda.Ru руководитель Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ Анна Глазова.
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