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Источник Правда.Ру

Британские студенты чуть не умерли после 100-кратной дозы кофеина

Происшествия

 

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источник Pravda.Ru

Два студента Нортумбрийского университета в Британии оказались в реанимации, приняв по ошибке 100-кратную дозу кофеина в рамках научного эксперимента.

Молодые люди учились тогда на втором курсе. Алекс Розетто и Люк Паркин участвовали в исследовании, задачей которого было установить влияние кофеина на здоровье студентов-спортсменов. Им нужно было употребить по 0,3 грамма кофеина — столько содержится примерно в трех чашках кофе. Однако они приняли по 30 грамм кофеина.

В результате оба студента попали в больницу, сообщает The News Tribune. Каждый из них за это время потерял от 10 до 12 килограммов веса.

Суд обвинил руководство университета в вопиющей халатности. Учебное заведение обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, ранее ученые заявили о том, что у людей, которые регулярно выпивают до четырех чашек кофе в день, на 20% снижается риск развития рака кожи.

Также по словам специалистов, кофе защищает от диабета и снижает вероятность развития некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученые выяснили, что кофеманы реже умирают от гриппа. Также среди любителей кофе отмечается меньший процент самоубийц.

По словам ученых, те, кто выпивает утром чашку кофе, "включают" защитные системы своего организма. При этом положительный эффект наблюдается даже при употреблении кофе без кофеина.

Однако кофе, как и чай, должен быть комфортной температуры. Как сообщает The Independent, ученые назвали критической температуру в 65 градусов Цельсия. Употребление жидкостей с температурой выше этой отметки может привести к развитию рака пищевода.

По словам представителя агентства по изучению рака, "исследования, проведенные в таких местах, как Китай, Исламская Республика Иран, Турция и Южная Америка, где чай или мате традиционно пьют очень горячим (при температуре около 70 ° С) показали, что риск развития рака пищевода увеличивается вместе с температурой, при которой напиток был выпит."

А британские ученые выяснили ранее, что ежедневная пачка сигарет сокращает человеческую жизнь на 7 лет, а несколько чашек кофе продлевают ее на год. Так, каждого курильщика сигарета приближает к смерти на 15 минут. Но это не значит, что курящий кофеман сокращает длительность своей жизни на 6 лет.

К слову, пару лет назад кофе в России хотели включить в число социально-значимых продуктов. Российская ассоциация производителей чая и кофе подготовила и предложила для рассмотрения Госдуме законопроект, в соответствии с которым чай и кофе попадают в перечень социально значимых товаров, содержащийся в Налоговом кодексе. Как поясняет газета, НДС на товары из перечня снижен с 18 до 10%.

В настоящее время в этот список входят, в том числе, мясо и продукты из него (кроме деликатесов), молоко, яйца, растительное масло, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, мука, макаронные изделия, многие виды рыбы, овощи, продукты детского и диетического питания.

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