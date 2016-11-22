СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары

5 ноября, в результате отравления, скончалась старшая дочь покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, об этом сообщает источник в службе национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

Фото: AP

По утверждению источника, этой же ночью 44-летняя Гульнара была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сровняли с землей. Человек, сообщивший об этом, заявляет, что он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой, а на интервью решился, опасаясь за участь ее детей, — сына Ислама и дочери Иман, которые остаются в Ташкенте в бесправном и беспомощном положении, сообщает портал "Центр-1".

В Twitter недавно появился аккаунт "Покажите Гульнару", который обращается к журналистам и международным экспертам, специализирующимся на Центральной Азии, утверждая о смерти Каримовой и требуя, если это не так, ее появления на публике, по крайней мере, записанного ею видеообращения.

Другой аккаунт в Twitter, пишущий от имени Гульнары Каримовой, но разоблаченный журналистами как фейк, в последние дни начал проявлять особую активность, пытаясь убедить всех, что старшая дочь покойного президента жива, но тем самым вызывая еще большие опасения, что информация о ее смерти может оказаться правдой.

"Гульнара Каримова" начала публиковать старые архивные фото, выдавая их за свежие. Они уже публиковались на ее странице в Twitter в период с осени 2013-го по февраль 2014 года. Ночью 22 ноября также было опубликовано селфи с телефоном в руке, на котором открыта страница фейковой Гульнары Каримовой в Twitter. "Как-то так…", — подписала селфи "Гульнара Каримова". Но в сети уже более двух лет хранится оригинал этого фото, снятого действительно настоящей Гульнарой, только картинка на телефоне была другая, как и обои на стене.

В кабинете министров Узбекистана сообщили, что им ничего неизвестно о судьбе Гульнары Каримовой, а информацию о ее якобы смерти не слышали даже на бытовом уровне.

Гульнара Каримова, в свое время наиболее властный и влиятельный человек в Узбекистане после отца — президента, и даже рассматривавшаяся в качестве его преемника, в 2013 году попала в несколько коррупционных скандалов в Европе.

В том же 2013 году узбекские правозащитники, захватившие в Женеве пустующую виллу старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой, заявили о находке на ней картин из музейных фондов Узбекистана. Акция по захвату здания была организована, чтобы "привлечь внимание общественности к дому, построенному на народные деньги".

Как сообщала Правда. Ру, в августе 2015 года швейцарские власти заморозили банковские средства, которые предположительно принадлежат дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Это было сделано по просьбе Вашингтона.

Представитель министерства юстиции Швейцарии сообщил, что власти США занимаются расследованием в отношении провайдеров сотовой связи — скандинавской TeliaSonera и российских Вымпелком и МТС, а также посредников, близких к Каримовой. Американцы попросили своих европейских партнеров заморозить около 1 млрд активов.

Позже, в Ташкенте, она утверждала, что в стране началась борьба за президентское кресло и ее устраняют как очевидного соперника.

Кроме того, Гульнара, видимо, успела рассориться с всесильной Службой национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, и узбекские чекисты положили на стол президента досье, из которого следовало, что Гульнара Каримова чуть ли не готовит государственный переворот, намереваясь свергнуть отца и занять его место. Кроме того, Каримову были переданы фотографии Гульнары, на которых та представала в образе, считающемся неприличным для мусульманки.

После этого, в феврале 2014 года Гульнара с дочерью оказалась под домашним арестом. В последние почти два года о ней почти ничего не было слышно. После смерти Ислама Каримова возможный будущий лидер страны Мирзиеев, выражая в парламенте страны соболезнования семье Каримова, не упомянул имени Гульнары, как будто у покойного Каримова была лишь одна дочь Лола.

Напомним, 29 августа 2016 года в Ташкенте в возрасте 78 лет умер бессменный в течение последних 26 лет первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Источники сообщили, что Ислам Каримов умер ориентировочно в 15.30 часов по ташкентскому времени — 13.30 по Москве.

На похоронах президента Узбекистана присутствовала делегация России, возглавляемая премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

Вскоре после смерти президента в Узбекистане появились слухи о неком "раскулачивании" Лолы Каримовой-Тилляевой — младшей дочери Ислама Каримова. В то же время местные СМИ пытались установить местонахождение старшей — Гульнары. Как утверждалось, она даже не присутствовала на похоронах отца.