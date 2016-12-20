В центре Германии произошла стрельба: есть жертвы

Один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы в центре Германии. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на заявление полиции.

Фото: AP

ЧП случилось в городе Висбаден, столице федеральной земли Гессен, сообщила местная полиция. Стрелявший скрылся, для его поисков полиция задействовала дополнительные подразделения и вертолет. Мотивы преступника пока не известны.

По предварительным данным, стрельба была открыта в торговой точке.

Еще одно громкое ЧП случилось на рождественской ярмарке в центре немецкой столицы. 19 декабря грузовик въехал в толпу. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести.

Позже МИД страны признал это терактом. Позже об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

"Мы еще не знаем всего, но предполагаем, что это был теракт", — сказала Меркель.

Она сообщила, что во вторник пройдет заседание совета безопасности ФРГ по расследованию нападения на ярмарку в Берлине.

Отмечается, что Меркель провела телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой после произошедшего.

Задержанного водителя грузовика сейчас допрашивают. Мужчина отвергает все обвинения. Как сообщает СМИ, водитель грузовика — это беженец из Пакистана. По некоторым данным, он прибыл в страну в 2016 году.

Позже стало известно, что рождественские ярмарки в немецкой столице будут закрыты 20 декабря после трагедии.

"Берлинский сенатор по внутренней политике сообщил о том, что из уважения к жертвам и их родственникам берлинские рождественские ярмарки сегодня попросят отказаться от работы", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД ФРГ.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру ФРГ — Йоахиму Гауку и Ангеле Меркель — в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Преступление, совершенное против мирных граждан, потрясает своей жестокостью и цинизмом", — подчеркнул глава российского государства в телеграмме, направленной немецким властям. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук злоумышленника.

Слова сочувствия нашлись и у президента Украины Петра Порошенко. Однако убийство российского посла в Турции он проигнорировал.