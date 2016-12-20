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Источник Правда.Ру

Пилоты избили друга друга перед вылетом в США

Происшествия

В центре громкого скандала оказалась крупнейшая южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines. Ее обвинили в пренебрежительном отношении к безопасности пассажиров.

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Фото: AP

Причиной скандала стала серьезная драка двух пилотов, которую они устроили в Инчхонском международном аэропорту, избив друг друга до крови. В результате драки вылет задержали на час. Одного из летчиков пришлось госпитализировать, но другой, несмотря на травмы, продолжил работу, вылетев в составе экипажа в Нью-Йорк, сообщает ИА"Дейта".

Причем самое большое возмущение вызвала не сама драка, а тот факт, что летчику, участвовавшему в драке, дали разрешение продолжить работу, несмотря на полученные травмы.

Таким образом, заявили корейские СМИ, действия Asiana Airlines поставили под угрозу безопасность 275 пассажиров рейса Сеул - Нью-Йорк. Однако авиакомпания оправдалась тем, что пилот был в нормальном состоянии, поэтому его решили не отстранять от полета. 

Злополучный рейс в итоге прошел без происшествий. О причине драки в международном аэропорту ничего не сообщается.

Конечно, пилоты в авиакомпаниях мира бывают разные. К примеру, как рассказывала Правда.Ру, командир экипажа самолета авиакомпании United Airlines смог утихомирить скандальных пассажиров на борту своего авиалайнера. Причиной громкой ссоры, едва не перешедшей в рукопашную, стали расистские высказывания одного из них в адрес пассажирки афро-американки, писало CBS San Francisco reported.

Чтобы предотвратить начинающийся скандал и воспрепятствовать разгорающейся политической дискуссии, капитан судна обратился к пассажирам через громкоговоритель.

"Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, и это прекрасно, -  сказал капитан с ноткой раздражения в голосе. - Хорошо, что у вас есть свои предпочтения, и я их понимаю.Тем не менее, мы здесь, чтобы отправиться в Пуэрто-Вальярта и хорошо провести там время. И моя просьба заключается в том, чтобы люди, которые умеют уважать друг друга, соблюдали правила приличия,  принимали решения других людей, и дали нам возможность в течение трех часов тридцати минут полета сохранить хорошее настроение. Все остальное вы будете делать тогда, когда мы доберемся до пункта назначения".

Продолжая свою речь, капитан судна отметил, что тем, кто не согласен прекратить ругань, лучше взять билеты на следующий рейс. "И давайте держать свои мнения к себе по этому конкретному вопросу в данное конкретное время", - сказал он в заключение. Многие пассажиры встретили обращение капитана аплодисментами.

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Темы самолет Южная Корея
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