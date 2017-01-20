Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником

Шокирующие фото выложила в сеть сотрудница петербургского медучреждения. На одном из снимков девушка позирует с коллегой на операционном столе. По ее признанию, эротическая фотосессия была сделана ночью.

фото: инстаграм

Если первый снимок показался подписчикам медика забавным, то второй откровенно возмутил — на нем группа врачей позирует с покойницей. На фото сразу несколько человек с улыбками окружили тело пожилого человека.

По некоторым данным, фото выложила сотрудница НИИ скорой помощи Джанелидзе, передает Ren-TV.

Как ранее сообщала Правда.Ру, сотрудницы реанимационного отделения больницы №7 в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края написали заявления об увольнении после скандала из-за выложенного в интернете видео, где они позируют в одной из палат медучреждения. Как сообщают местные СМИ, руководство больницы сочло, что действия девушек нарушают санитарно-эпидемиологический режим. Как утверждают сами авторы "шуточного" ролика, на видео не понятно, где происходит действие.

Скандалы с фотографиями и видео, выложенными в интернет медработниками, все чаще появляются в СМИ. В конце прошлого года в соцсетях появились фотографии, сделанные в карете скорой помощи в Прикамье. На них девушка медработник позирует рядом со столом для пациентов, на котором лежит окровавленный мужчина. В подписи к одному из фото говорится, что пострадавший получил ножевое ранение и находится без сознания. Фотографии вызвали бурные обсуждения. После этого водителя "скорой", сделавшего фото, уволили, а врач бригады, запечатленная на снимке, получила штраф.

Нередко селфи становятся опасными для жизни и даже ведут к трагедиям. В конце ноября прошлого года 16-летняя девушка упала с 8-метровой высоты, пытаясь сделать "селфи". Это произошло в Москва-Сити. Девушка забралась в одну из стеклянных инсталляций, расположенных территории делового центра. Стекло не выдержало ее веса и раскололось. Пострадавшую увезли в реанимацию.

Иногда ради удачных кадров люди идут на крайности. К примеру, 28-летняя жительница Британии сделала себе новую внешность, промотав на это целое состояние.

Как пишет Daily Mail, Шелли Скиннс с самого детства была недовольна своим лицом. Когда ее стали отмечать на фотографиях в социальной сети, ее неприятие своей внешности только усилилось. Британка собралась с силами и сделала себе пластическую операцию. Затем они пошли нескончаемой чередой. Конечная стоимость врачебных консультаций и работы хирургов составила двенадцать тысяч фунтов стерлингов, что больше, чем миллион рублей.

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