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Источник Правда.Ру

В Коми сотрудники ГИБДД нашли злостного нарушителя по селфи

Происшествия

 

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Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia RM, из архива

Селфи на фоне автомобиля, которое появилось в соцсетях, помогло сотрудникам УГИБДД по Коми найти злостного нарушителя правил дорожного движения. Сообщение в полицию о лихаче на Lada Kalina поступило в полицию 12 января. Очевидцы сообщили, что неизвестный водитель злостно нарушает ПДД и подвергает опасности других участников движения.

В тот же день двое молодых людей выложили в сеть фото на фоне этого автомобиля. Сравнив фото и записью камер наружного наблюдения, стражи порядка вычислили нарушителя. Им оказался 23-летний молодой человек, которого ранее на полтора года лишили прав.

По результатам административного расследования сотрудники ГИБДД составили на водителя 17 административных материалов, по которым назначены административные штрафы на общую сумму более 100 тысяч рублей, сообщает РГ.

Напомним, в прошлом году в России "взялись" за лихачей. Штраф за неоправданные маневры на дороге составляет 5 тысяч рублей. Под "опасным вождением" понимают неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, которые могут привести к угрожающей ситуации на дороге. К ним отнесли:

  • невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;
  • перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;
  • несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;
  • несоблюдение бокового интервала;
  • резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;
  • препятствование обгону.

Как ранее сообщала Правда.Ру, московским водителям будут чаще приходить "письма счастья". Власти столицы и ГИБДД ввели в эксплуатацию новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, их стало больше в два раза. При этом чиновники не раскрывают места, где появились новые камеры. Также были установлены 305 комплектов, которые выглядят как камеры, но на деле являются муляжами.

Как сообщили в столичном Центре организации дорожного движения, приборы установлены "в очагах аварийности". Отмечается, что они значительно чувствительнее предшественников, поэтому есть риск увеличения количества ложных "писем счастья". Всего на дорогах Москвы теперь больше 1400 камер.

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