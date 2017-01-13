Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СМИ: Пилотируемый корабль «Союз» на Байконуре заменят

Происшествия

Пилотируемый корабль "Союз" может быть заменен аналогичным из-за выявленных неполадок. Как сообщил источник на Байконуре, во время испытаний был выявлен ряд проблем. Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля, полетит "Союз" с другим заводским номером. Планируется, что корабль в марте 2017 года доставит экипаж на Международную космическую станцию. Об этом сообщает "Интерфакс".

358094.jpeg
фото: Роскосмос

Напомним, над территорией Тувы в прошлом году произошла авария ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04". Он направлялся к МКС. Произошла нештатная ситуация на высоте 190 км над труднодоступной гористой территории Республики Тыва, сообщает Роскосмос. При этом большинство обломков космического грузовика сгорели при вхождение в плотные слои атмосферы.

"Прогресс", на борту которого было 2.5 тонны груза — вода, воздух, продукты питания, медикаменты, одежды, научное оборудование, средства личной гигиены для космонавтов, работающих на Международной космической станции, а также топливо для дозаправки станции и скафандр нового поколения для работы в открытом космосе "Орлан-МКС", должен был состыковаться с космической станцией через двое суток.

Эксперты почти сразу заявили: причина — в очередной халатности. Она могла быть допущена при сборке двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У"

"Вероятнее всего, по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями", — сообщил источник в космической отрасли.

На днях в госкорпорации "Роскосмос" назвали предварительные итоги расследования причин аварии ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04", случившейся 1 декабря 2016 года.

Специалисты установили, что космический грузовик был потерян из-за разрушения насоса окислителя в двигателе третьей ступени ракеты. Что стало первопричиной аварии — попадание посторонних частиц или нарушение технологии сборки двигателя, из-за недостатка информации им выяснить не удалось. Однако любая версия указывает на вину Воронежского механического завода, собиравшего двигатель.

По данным "Ъ", в феврале "Роскосмос" завершит эксплуатацию ракет "Союз-У", запустив 21 февраля с космодрома Байконур последнюю из изготовленных ракет в космос вместе с транспортным кораблем "Прогресс МС-05". В дальнейшем пуски по доставке грузов на МКС будут осуществляться при помощи других ракет-носителей.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Рекордный полёт "Союза"
Темы байконур прогресс
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Зачем в Коране ищут призывы к войне
Украина
Украинское необъяснимое
Южная Америка
Мексика на грани революции
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украина
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО

Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2﻿003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?

"Курск" перепугал весь флот НАТО
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Мир
Рассекречены письма Клинтон: Ливию растерзали за нефть и золото
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Общество
Психиатры требуют отмены новогодних "каникул"
Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов Любовь Степушова Мексика на грани революции Любовь Степушова Юрий Носовский Нефтяное окно России в Германию расширено Юрий Носовский
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Pew Reseach: США превращаются в антихристианскую страну
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Украинский олигархат готовится к капитуляции
koreisha alexa Американист: С инаугурации Трампа начнется гражданская война в США?
koreisha alexa Россию назвали не готовой к ядерному удару
Вячеслав Кононов Politico: Украина разочаровалась в ЕС
Николь Смитт Американист: С инаугурации Трампа начнется гражданская война в США?
Ваш дом на Рябиновой Американист: С инаугурации Трампа начнется гражданская война в США?
Матрена Фирсовна(Facebook) России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Spassky Kochan Западные СМИ: Обама, ничего ты не смог!
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?