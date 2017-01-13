СМИ: Пилотируемый корабль «Союз» на Байконуре заменят

Пилотируемый корабль "Союз" может быть заменен аналогичным из-за выявленных неполадок. Как сообщил источник на Байконуре, во время испытаний был выявлен ряд проблем. Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля, полетит "Союз" с другим заводским номером. Планируется, что корабль в марте 2017 года доставит экипаж на Международную космическую станцию. Об этом сообщает "Интерфакс".

фото: Роскосмос

Напомним, над территорией Тувы в прошлом году произошла авария ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04". Он направлялся к МКС. Произошла нештатная ситуация на высоте 190 км над труднодоступной гористой территории Республики Тыва, сообщает Роскосмос. При этом большинство обломков космического грузовика сгорели при вхождение в плотные слои атмосферы.

"Прогресс", на борту которого было 2.5 тонны груза — вода, воздух, продукты питания, медикаменты, одежды, научное оборудование, средства личной гигиены для космонавтов, работающих на Международной космической станции, а также топливо для дозаправки станции и скафандр нового поколения для работы в открытом космосе "Орлан-МКС", должен был состыковаться с космической станцией через двое суток.

Эксперты почти сразу заявили: причина — в очередной халатности. Она могла быть допущена при сборке двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У"

"Вероятнее всего, по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями", — сообщил источник в космической отрасли.

На днях в госкорпорации "Роскосмос" назвали предварительные итоги расследования причин аварии ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04", случившейся 1 декабря 2016 года.

Специалисты установили, что космический грузовик был потерян из-за разрушения насоса окислителя в двигателе третьей ступени ракеты. Что стало первопричиной аварии — попадание посторонних частиц или нарушение технологии сборки двигателя, из-за недостатка информации им выяснить не удалось. Однако любая версия указывает на вину Воронежского механического завода, собиравшего двигатель.

По данным "Ъ", в феврале "Роскосмос" завершит эксплуатацию ракет "Союз-У", запустив 21 февраля с космодрома Байконур последнюю из изготовленных ракет в космос вместе с транспортным кораблем "Прогресс МС-05". В дальнейшем пуски по доставке грузов на МКС будут осуществляться при помощи других ракет-носителей.

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