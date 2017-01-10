На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II

На официальном сайте королевской семьи Великобритании объявили о смерти Елизаветы II. Вскоре после публикации сообщение было удалено, однако опровержения до сих пор не последовало.

Фото: АР

Пользователи соцсетей успели запечатлеть сообщение прежде, чем оно было удалено. В Сети остались скриншоты этой новости. Судя по всему, опубликованный материал являлся официальным заявлением принца Чарльза о смерти матери.

"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", — гласит текст сообщения. Удаленный материал подробно описывает смерть королевы, что указывает на то, что текст был подготовлен по фактам, и не имеет ничего общего с универсальной заготовленной статьей, которую опубликовали случайно.

Как сообщают "Дни.Ру", близкие королевы пока никак не реагируют на слухи о ее кончине. Пользователи социальных сетей предполагают, что новость о смерти монарха специально утаивают, для проведения процедур по передаче власти. Руководство сайта также не комментирует удаленную запись, а сами британцы, судя по сообщениям в Twitter, действительно верят, что королева скончалась. При этом нельзя исключать, что сайт был просто взломан.

Напомним, слухи об ухудшении ее здоровья ходили все новогодние каникулы. Сообщалось, что Елизавета II пропустила рождественское богослужение 25 декабря. Букингемский дворец сообщил о том, что королева Елизавета II и ее супруг из-за болезни не смогли принять участия в праздничной рождественской службе в церкви.

Рождество королева обычно проводит в поместье Сандрингем в Норфолке в компании самых близких членов семьи. По традиции Елизавета II с родственниками посещает рождественскую службу в церкви, потом они обедают и смотрят телеобращение королевы к подданным. Как сообщалось ранее, традиционную поездку на поезде в поместье королева и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп отложили из-за сильной простуды.

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