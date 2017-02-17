Без России Украину ждет погружение в каменный век

Последние три года все, к чему даже условно можно прилепить маркировку "сделано в России", вызывает у украинских патриотов форменную истерику. Последний скандал разгорелся в связи с открытием украинского отделения российского издания The Village, мол, теперь деньги медиарынка будут утекать "агрессору". Мы решили представить, какой была бы жизнь на Украине без компаний с российским капиталом и без товаров из РФ.

Фото: Архив Pravda.Ru

Отказ от газа: обнулить промышленность — и все равно не хватит

О том, что Украина больше года не покупает российский газ, первым радостно заявил, еще будучи премьером, Арсений Яценюк. Его не менее радостно поддержал глава НАК "Нефтегаз" Андрей Коболев, а позже эстафетную палочку подхватил нынешний премьер Владимир Гройсман. Однако эксперты единодушны: отказ от российского газа — это утопия, в которую могут поверить только люди, весьма далекие от рынка энергоресурсов.

"Начнем с того, что весь так называемый "реверсный газ", который мы покупаем в Европе, на самом деле российский, только купленный нами с накрутками европейских посредников, — отметил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский. - Основным потребителем импортного (то есть российского) газа на Украине всегда была промышленность. Поэтому когда правительство радостно рапортует о том, что потребление газа на Украине снижается, это означает только одно: закрываются предприятия".

По словам эксперта, можно вообще обнулить украинскую промышленность и еще больше снизить потребление газа. Но даже в этом случае голубого топлива украинской добычи стране не хватит.

За год только на услуги ЖКХ уходит около 4 миллиардов кубов импортного газа. Плюс нужно закачивать его в хранилища, чтобы обеспечивать транзит. Без этого тоже не обойтись. Ведь, во-первых, у нас договор с "Газпромом" до 2019 года. Во-вторых, Украина себя позиционирует как надежный транзитер.

Словом, отказ от российского газа (не декларативный — для пиара, а настоящий) обернулся бы для Украины не просто полностью уничтоженной промышленностью и холодными школами, больницами и квартирами, но и многомиллионными исками "Газпрома" и испорченными отношениями с Европой.

Без РФ нет даже аграрного будущего

Украинская промышленность продолжает "хронику пикирующего бомбардировщика", что обусловлено не только хронической нехваткой газа, но и разрывом торгово-экономических связей с РФ, ведь именно Россия являлась ключевым рынком для украинского экспорта.

Тяжелее всего обстоят дела в высокотехнологичных отраслях украинской промышленности. По словам экономиста Александра Дудчака, Украина уже самоустранилась из списка стран, имевших полный цикл производства в авиации и ракетостроении. И это неудивительно, ведь без взаимодействия с северным соседом поддерживать эти отрасли весьма проблематично.

Неутешительная ситуация прослеживается с оборонной промышленностью, машиностроением и даже производством продуктов питания. Практически все, что осталось Украине, — это возлагать надежды на сельское хозяйство. Не слишком завидная перспектива, но и здесь засада. По данным украинского Госстата, за 11 месяцев 2016 года (последняя доступная статистика) Украина купила у РФ удобрений почти на полмиллиарда долларов. Не будет этих удобрений — и у страны не будет даже агарного будущего…

Мобильные операторы: уйдет РФ — не будет связи

Сотовая связь на Украине предоставляется девятью мобильными операторами, но фактически львиная доля рынка поделена между тремя: Киевстар, МТС и life. Первые два — это компании с российским капиталом, как бы они ни пытались от него отгородиться и заострять внимание на своем европейском пути развития.

Что касается lifecell, то с момента основания компания принадлежала двум акционерам — "СКМ" Рината Ахметова и Turkcell. Постепенно турки наращивали свою долю и, по данным СМИ, сейчас уже все 100 процентов акций принадлежит Turkcell. Сама Tukcell — собственность турецкой компании Tukcell Holding, шведско-финского конгломерата TeliaSonera и всех желающих, кто хочет купить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. В свою очередь, Turkcell Holding принадлежит компании Çukurova Telecom Holdings и той же TeliaSonera. И, наконец, финал: совладельцем Çukurova является "Альфа-групп" — вот и российский след в турецком операторе!

Убрать? Закрыть? Нетрудно понять, что если осуществится мечта местных "ура-патриотов", Украина попросту останется без сотовой связи.

Кстати, как стало известно на днях, подконтрольный Ахметову "Укртелеком" (ключевой провайдер кабельных сетей для Интернета, все кабельные линии идут по его коммуникациям и трассам) переводит счета в Сбербанк России…

Банки: без российского капитала система обвалится

Кстати, о банках. Во время любых более-менее громких "патриотических" акций в центре украинской столицы больше всего достается отделениям российских банков. По всей видимости, именно эти офисы являются для разгоряченных патриотов символом ненавистного "агрессора". И за это они регулярно расплачиваются выбитыми стеклами и уничтоженным оборудованием.

Нагнетается "зрада" и в Фейсбуке. "Сепаратисты контролируют только 7 процентов нашей территории, а российские банки — уже более 40 процентов украинского финансового рынка! То есть деньги каждого третьего украинца — через личные и корпоративные счета, — пишет на своей странице в соцсети журналист Александр Дубинский. — С такой

долей контроля над банковским рынком РФ даже не надо воевать с нами. Достаточно просто остановить все финансовые операции, и через два часа утративший сбережения народ сам вас возьмет штурмом! За ваше барыжье нутро, которое позволяет вам плакать на Майдане во время прощания с героями и одновременно рефинансировать российские госбанки".

Но, как говорится в известной украинской поговорке, все так, но только немножко не так. "Во-первых, украинские банки с российским капиталом составляют не 40 процентов рынка, а 13-14 процентов, — уточняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Во-вторых, одним махом все запретить и закрыть — большого ума не надо. А дальше что? Нетрудно сообразить, что без этих банков система обвалится на те же 13-14 процентов. Кроме того, банки с российским капиталом обслуживают бизнес и клиентов — что делать им? К слову, в 2016 году именно банки с российским капиталом инвестировали в Украину около 2,4 миллиарда долларов в качестве увеличения капитала".

Товары: от бумаги до мыльниц

Как бы сильно ни обвалилась торговля с Россией, Украина по-прежнему каждый месяц покупает товаров на сотни миллионов долларов. И речь идет не только об энергоресурсах, металле, удобрениях и машинах. В "импортном" списке из России — целая уйма всевозможного ширпотреба: ткани и нитки, одежда и обувь, мыло и моющие средства, бумага и картон, вата и резина, стекло и керамика. Теоретически, конечно, от всего этого можно отказаться и либо делать самим, либо покупать в Европе. На практике ни то, ни другое пока невыполнимо. Самим делать не из чего и негде (промышленность-то умирает), а покупать европейские товары обнищавшие украинцы просто не в состоянии.

"Запретить импорт из РФ, конечно, можно, но прежде нужно ответить на вопрос, а чем его замещать? Если украинцы перестанут покупать российское из патриотических побуждений, то эти торговые марки сами уйдут. Но если есть спрос, то вряд ли принудительное решение будет на руку украинским потребителям", — прокомментировал аналитик Андрей Вигиринский.

Торговля с ЕС: цепочка порвалась

Торговым партнером номер один для Украины сегодня стал Евросоюз. Однако назвать это победой можно только в кавычках. Дело в том, что продажи в страны ЕС за последние три года не просто не выросли, а совсем наоборот — довольно ощутимо упали. А "первенство" достигнуто за счет того, что продажи в Россию обвалились еще больше. Но почему же не идет торговля с Европой?

"Дело в том, что была выстроена цепочка между Россией и Европой, а Украина стояла в этой цепочке посередине, — рассказал Александр Охрименко. — Поясню на примере: Украина покупала у России газ и нефтепродукты, производила продукцию химической промышленности — те же минеральные удобрения — и продавала в Европу. Или, например, покупала в РФ цветные металлы, делала провода и поставляла их в Германию. Покупала целлюлозу, делала упаковочный картон и продавала в Европу. Сейчас эти связи разрушены".

Вторая причина падения экспорта — девальвация. Поскольку у Украины было промежуточное положение между Россией и ЕС, то, как уже говорилось выше, чтобы что-то продать, для начала ей надо было что-то купить. Но национальная валюта так обвалилась, что теперь это стало просто невыгодно.

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