Названо единственное животное на Земле, которое передвигается на пяти конечностях. Это красный кенгуру

4:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы недавно видели белку на улице или, возможно, заглянули в дом своего друга, чтобы покормить кошку в их отсутствие, вам, вероятно, и в голову не приходило, что у большинства позвоночных животных на Земле есть четыре ноги. Это верно для разнообразных существ, начиная с коров на пастбище и заканчивая львами на африканском континенте. Однако есть одно исключение.

Фото: commons.wikimedia. org

Это исключение находится в Австралии, которая славится своими уникальными и часто странными обитателями, включая сумасшедших утконосов, милых коал с инфекционными папилломами, и монотремов, таких как ехидны. Несмотря на свою эксцентричность, все эти существа, как и большинство других, имеют по четыре конечности. Тем не менее, существует одно загадочное животное с пятью конечностями, о котором вам, возможно, ранее не известно.

Итак, представляем вам — красного кенгуру (ранее известного как Macropus rufus на момент публикации исследования, но затем переименованного в Osphranter rufus). На первый взгляд кенгуру, конечно, выглядит как обычное животное с четырьмя конечностями, и это действительно так. Однако исследование, проведенное и опубликованное в журнале Biology Letters в 2014 году, обнаружило, что кенгуру использует свой хвост, как пятую конечность, для передвижения.

Хотя кенгуру обычно ассоциируются с их известными прыжками, на самом деле они проводят большую часть времени на земле. Исследователи обнаружили, что хвост кенгуру работает так же интенсивно, как ноги человека. Этот тип передвижения был назван "пентапедальной походкой" в отличие от двухногой походки у людей. Хвост кенгуру состоит из 20 суставов и обладает крепкими мышцами. Кроме того, ткани хвоста содержат митохондрии, которые помогают преобразовывать питательные вещества в необходимую энергию для использования этой дополнительной конечности.

Для более подробного изучения этого явления, исследователи провели эксперимент с кенгуру, выращенными в неволе. Они предоставили животным длинную платформу с особыми пластинами в полу для измерения силы, оказываемой ногами и хвостом. Платформа была низкой, чтобы исключить возможность прыжков.

Исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, позволяет лучше понять особенности передвижения красных кенгуру и роль их хвоста в этом процессе. Макс Донелан, биомедицинский инженер из Университета Саймона Фрейзера в Бернаби, Канада, рассказал журналу Science, что когда кенгуру передвигается, используя пятую конечность, которой оказывается хвост, они действительно обращают его в дополнительную ногу.

Результаты исследования ясно показали, что хвост кенгуру не просто служит средством поддержания равновесия, но также является ключевой частью механизма передвижения. Исследователи обнаружили, что хвост создает движущую силу, сопоставимую с общей силой, генерируемой всеми четырьмя конечностями вместе. Шон О'Коннор, соавтор исследования из Университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии, Канада, назвал хвост "мотором, который поднимает и ускоряет тело кенгуру".

Эти открытия подтверждают ожидания многих ученых и специалистов, включая Эндрю Бивенера из Гарвардского университета, который отмечает, что использование хвоста кенгуру превращает их в пятиногих животных.

Интересно, что команда исследователей считает, что другие виды кенгуру, такие как серые кенгуру и более мелкие виды валлаби, возможно, не используют свои хвосты таким образом. Это привело исследователей к выводу, что красный кенгуру — единственное сухопутное животное на планете, которое активно использует хвост как пятую конечность в процессе передвижения.

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Осторожно - КЕНГУРУ! Мускулистые, сильные и очень дерзкие ребята из Австралии!