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Марина Лебедева

Крысы — прекрасные домашние питомцы: они умны, чистоплотны и игривы

2:55
Зоосфера » Грызуны

Если вы любитель животных, то знаете, что крысы — прекрасные домашние питомцы. Они умны, нежны и игривы. Они также являются социальными существами, которым нравится общество других крыс. Однако, как и любое другое домашнее животное, они требуют особого ухода.

Крысы — прекрасные домашние питомцы: они умны, чистоплотны и игривы

Крыса — одно из самых чистоплотных домашних животных. По ревностному уходу за собой эти грызуны превосходят даже кошек.

Содержание крыс

Первым важным компонентом поддержания здоровья вашей домашней крысы является ее жилище. Крысы могут убегать, поэтому жилище должно быть прочным, чтобы предотвратить побеги. Минимальный размер вольера для одной взрослой крысы — 60x60x30 см. Пол должен быть сплошным металлическим или пластиковым (ни в коем случае не проволочным), с достаточным пространством для нормального поведения крысы, такого как рытье нор, устройство гнезд, исследование и упражнения.

Крысы очень умны и любят многочисленные игрушки, укрытия и места, куда можно забраться. Хозяйская толстовка может стать уютным местом, где крыса почувствует себя прекрасно: там темно, тепло, и человек рядом. Укрытия важны для крыс, чтобы чувствовать себя в безопасности и гнездиться, в то время как игрушки могут быть использованы как средство для стачивания их постоянно растущих зубов. Среди популярных игрушек — картонные коробки, измельченная бумага, рулоны бумажных полотенец и туалетной бумаги, а также гамаки.

Пища для крыс

Домашние крысы всеядны и обычно питаются высококачественными гранулами с добавлением свежих овощей, фруктов и небольшого количества нежирного мяса животных, например, курицы. Крысам могут понравиться:

  • яблоки,
  • груши,
  • бананы,
  • цитрусовые,
  • брокколи,
  • сельдерей,
  • ягоды
  • и горох.

Следует избегать диет с семенами, так как они содержат много жира, что может привести к ожирению, и при этом лишены важных питательных веществ.

Свежая вода должна быть доступна и обновляться ежедневно. Стеклянные бутылки для воды предпочтительнее пластиковых, поскольку их легче мыть и в них меньше бактерий.

Медицинские потребности крыс

Крысы нуждаются в осмотре ветеринара не реже одного раза в год. Как правило, первыми признаками болезни крысы являются потеря веса и снижение аппетита, но владельцы также могут заметить изменения в качестве стула, вялость и физические аномалии, такие как выросшие зубы, шишки на коже и выпадение шерсти.

Крысы также подвержены респираторным заболеваниям, поэтому чихание и учащенное дыхание — это повод показать домашнюю крысу к ветеринару.

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ВСЕ О СОДЕРЖАНИИ КРЫСЫ. Уход за декоративными крысами
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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