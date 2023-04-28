Могут ли собаки страдать от аллергии на кошек? Могут, но это покажет только аллергопроба

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы любитель домашних животных, у которого дома есть и кошки, и собаки, вы, возможно, задавались вопросом, может ли у ваших пушистых друзей быть аллергия друг на друга. Хотя аллергия на кошек у собак встречается нечасто, это может случиться. У собак с аллергией на кошек могут наблюдаться симптомы, схожие с человеческими, такие как чихание, кашель и зуд.

Диагностика аллергии на кошек у собаки

Ветеринар должен провести внутрикожный аллергический тест или анализ сыворотки крови, чтобы подтвердить наличие у собаки аллергии на кошек. Если у вашей собаки в прошлом были случаи аллергии, ветеринар может предположить, что у нее аллергия на кошек. Однако подтвердить это может только аллергопроба.

Лечение аллергии на кошек у собак

Лекарства от аллергии на домашних животных не существует, поэтому лучшим способом лечения является устранение симптомов. Один из способов сделать это — использовать аллерген-специфическую иммунотерапию, когда ветеринар вводит аллергенные капли или инъекции, чтобы десенсибилизировать иммунную систему собаки к аллергенам.

Кроме того, антигистаминные препараты и другие пероральные лекарства от аллергии могут помочь остановить зуд. Вторичные инфекции, такие как бактериальные или грибковые, также могут вызывать зуд, и их лечение поможет облегчить симптомы аллергии у собаки.

Помощь собаке-аллергику в домашних условиях

Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы справиться с аллергией на кошек у вашей собаки в домашних условиях. Купание собаки с использованием шампуней, предназначенных для укрепления кожного барьера, может помочь удалить аллергены с кожи и шерсти. Кормление собаки добавками, содержащими жирные кислоты, такие как эйкозапентаеновая кислота, также поможет укрепить кожный барьер.

Наконец,протирание животного влажной тканью после контакта с кошачьей перхотью поможет уменьшить зуд. Хотя предрасположенность к развитию аллергии в значительной степени обусловлена генетически, знакомство вашей собаки с аллергенами кошки может быть полезным. Исследования показывают, что взросление с кошками может снизить вероятность развития аллергии на них.

Хотя аллергия на кошек у собак маловероятна, это возможно. Если вы подозреваете, что у вашей собаки аллергия на кошек, обратитесь к ветеринару, чтобы определить наилучший курс действий. Борьба с аллергией у домашних животных предполагает тесное сотрудничество с ветеринаром, а правильный уход и лечение помогут вашим питомцам комфортно жить друг с другом.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...