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Марина Лебедева

Собака подставляет живот для поглаживания: ей приятно, комфортно и это знак покорности

2:46
Зоосфера » Собаки

Почти все собаки переворачиваются и подставляют живот, когда им комфортно и хорошо. Однако причины такого поведения более сложны, чем вы думаете.

Собака подставляет живот для поглаживания: ей приятно, комфортно и это знак покорности

Почему собакам это нравится?

По мнению ученых, собаки выставляют живот в знак покорности, особенно когда им комфортно с человеком. Элемент покорности не означает, что собака не получает удовольствия от поглаживания. Им действительно приятно, и именно поэтому они переворачиваются на спину, чтобы увеличить доступ к животу.

С другой стороны, если собака переворачивается на спину, как только к ней приближаются, это может быть проявлением покорного поведения, особенно если это сопровождается другими позывами подчинения, такими как поджимание хвоста или облизывание губ.

В таких случаях попытка погладить живот — не лучший ответ, по крайней мере, в начале. Лучше опуститься, сесть и подозвать собаку к себе, не наклоняясь и не протягивая к ней руки, чтобы она чувствовала себя комфортно.

Поглаживать или не поглаживать?

Когда собака переворачивается, чтобы ей погладили живот, нет причин не делать этого. Однако важно отметить, что переворачивать собаку на спину, чтобы погладить живот (если собака не перевернулась сама), не рекомендуется, так как это может вызвать у собаки беспокойство. Кроме того, не все собаки любят поглаживание живота при любых обстоятельствах, например, на улице или в незнакомой обстановке.

Также необходимо обращать внимание на поведение собаки и следить за сигналами о том, что она хочет, чтобы ей погладили живот. Если вашей собаке не нравится, когда ей гладят живот, не волнуйтесь: у нее могут быть разные предпочтения относительно того, что ей приятно. Однако если поглаживание живота или любое другое нежное обращение связано с агрессией, необходимо обратиться за профессиональной консультацией к ветеринару. Боль, болезнь и поведенческие расстройства могут способствовать агрессии, и их следует устранять с помощью специалиста.

Собаки любят постоянные поглаживания живота, это свидетельствует о глубокой связи между вами и вашей собакой. Обнажение живота означает выражение доверия к вам.

Как владельцу собаки важно понимать поведение своего питомца и следить за сигналами о том, что он хочет поглаживания живота. Будьте нежны и не принуждайте собаку, если она чувствует себя некомфортно. Если вас беспокоит поведение вашей собаки, всегда обращайтесь за советом к специалисту. Помните, что счастливая и довольная собака — это здоровая собака.

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КАК ПРАВИЛЬНО ГЛАДИТЬ СОБАКУ?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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