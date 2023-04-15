Кошка выбегает в открытую дверь: что делать в таких случаях и как отучить

3:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашние кошки живут дольше и в целом защищены от таких опасностей, как хищники, инфекционные заболевания и дорожно-транспортные происшествия. Однако если ваша кошка привыкла бродить на улице, она может попытаться выскочить за дверь при каждом ее открытии. К счастью, можно приучить кошку оставаться дома и стимулировать ее с помощью нескольких простых стратегий.

Приучение кошки к месту

Приучение кошки к месту — один из самых эффективных способов предотвратить выбегание за дверь. Начните с использования деревянной ложки в качестве мишени и поощряйте кошку следовать за ней носом. Когда кошка двинется к цели, поощрите ее щелчком или словесным "хорошо" и предложите лакомство или игрушку.

Продолжайте увеличивать расстояние между кошкой и мишенью и перемещайте мишень через небольшие препятствия, пока кошка не достигнет места, где она сидит. Вы можете использовать возбужденный голос, игрушку из перьев или пошевелить пальцами, чтобы побудить кошку последовать за вами на место.

Как только кошка окажется на нужном месте, поощрите ее за то, что она сядет или ляжет. Постепенно отходите, и если кошка остается на месте, поощрите ее. Если кошка спрыгнет с места, в следующий раз не отходите так далеко. Чтобы кошке было интересно, проводите короткие тренировки.

Обучение кошки команде "сидеть"

Как только кошка научится следовать за мишенью к своему месту, добавьте словесную команду, например: "Сидеть!", за несколько секунд до того, как преподнести мишень. Когда кошка отреагирует на словесную команду, постепенно передвигайте цель, перемещая ее дальше от места расположения кошки. Тренируйтесь до тех пор, пока кошка не будет реагировать даже тогда, когда вы стоите рядом с дверью.

Затем приучите кошку оставаться на месте, пока дверь открывается. Для начала слегка поверните ручку, не открывая дверь, и поощрите кошку за то, что она остается на месте. Затем слегка приоткройте дверь и поощрите кошку за то, что она осталась. Постепенно дойдите до того, чтобы кошка оставалась на своем месте даже при полностью открытой двери. Если кошка спрыгнет, закройте дверь, верните кошку на место и повторите попытку.

Приучение кошки оставаться на месте, когда вы уходите и возвращаетесь

Когда ваша кошка сможет по команде запрыгивать на свое место и оставаться, пока вы открываете дверь, настанет время отработать это поведение, когда вы уходите и возвращаетесь. Попросите кошку сесть, откройте дверь, поощрите ее лакомством или игрушкой, когда будете уходить, а затем на время уйдите. Когда вы вернетесь, попросите кошку оставаться на месте, как только вы откроете дверь. Вы можете попросить кого-нибудь, находящегося внутри, помочь кошке, если она сопротивляется. Потренируйтесь со всеми членами семьи, чтобы помочь кошке оставаться на своей территории, когда вы уходите и возвращаетесь.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...