Авокадо, кофеин, чипсы и ещё три продукта могут вызвать остановку сердца у птиц

3:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Для владельца птицы очень важно обеспечить своему питомцу сбалансированное питание. Птицы любят обедать со своими "товарищами" по стае или людьми, ухаживающими за ними. Хотя птицы едят разнообразную пищу, есть некоторые продукты, которые являются токсичными и их следует избегать.

Авокадо

Авокадо содержит жирное кислотоподобное соединение под названием "персин". При попадании в организм птицы он может вызвать повреждение сердца, затруднение дыхания, слабость и внезапную смерть. Даже если виды авокадо были безопасно употреблены некоторыми видами птиц, трудно определить, какой фрукт повлияет на тот или иной вид. Поэтому лучше всего не давать птицам авокадо или продукты, содержащие авокадо, такие как гуакамоле. Вместо этого предложите птице морковную палочку, полоску перца или другие овощи.

Кофеин

Кофеин — это распространенный стимулятор, содержащийся в кофе, чае и безалкогольных напитках. Он может увеличить частоту сердечных сокращений, привести к аритмии и вызвать остановку сердца у птиц. Даже небольшой глоток кофеиносодержащих продуктов может быть токсичен для вашего пернатого компаньона. Поэтому лучше отказаться от кофеиносодержащих продуктов и поить птицу водой или фруктовым соком.

Шоколад

Шоколад содержит теобромин и кофеин, которые могут привести к:

рвоте,

диарее,

учащенному сердцебиению,

вызвать тремор и судороги,

гиперактивность

и даже смерть у птиц.

Даже в небольших количествах продукты, содержащие шоколад, могут быть токсичны для птиц. Вместо того чтобы делиться со своим пернатым другом конфетами, предложите ему кусочек сладкого фрукта, например, манго или винограда.

Соль

Даже один соленый чипсик или крендель может нарушить баланс электролитов и жидкости в крошечном организме птицы, что приведет к чрезмерной жажде, обезвоживанию, почечной недостаточности и смерти.

Продукты с высоким содержанием жира

Продукты с высоким содержанием жира могут привести к накоплению холестериновых отложений в артериях, что ведет к сердечным заболеваниям и инсультам. Аналогичным образом, у птиц также может повыситься уровень холестерина и триглицеридов, что приведет к ишемической болезни сердца. Хотя птицам можно дать кусочек вареного мяса или ореха, не следует предлагать им огромные количества этих жиросодержащих продуктов.

Фруктовые косточки и семена яблок

Косточки фруктов и семена яблок содержат небольшое количество токсичного цианида. Хотя большинство фруктов в небольших количествах безопасны для птиц, некоторые фрукты, содержащие косточки и семена, такие как вишни, абрикосы, персики, нектарины и сливы, не следует предлагать птицам без предварительного удаления семян и косточек. После удаления семян и косточек эти фрукты совершенно безопасны для употребления.

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