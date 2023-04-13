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Марина Лебедева

Обучение кошки приходить по зову — простой процесс, который может иметь большое значение

3:06
Зоосфера » Кошки

Кошки — независимые существа и часто поступают так, как им заблагорассудится. Однако приучение кошки приходить по зову может стать полезным навыком для обеспечения ее безопасности и благополучия. Независимо от того, хотите ли вы держать кошку в помещении, звать ее в дом перед выходом из дома или собрать ее для похода к ветеринару, обучение кошки приходить по зову — это простой процесс, который может иметь большое значение.

Обучение кошки приходить по зову — простой процесс, который может иметь большое значение

Начинайте с малых лет для достижения наилучших результатов

Лучше всего приучать кошку приходить по зову, когда она еще маленькая, но даже если ваша кошка старше, она все равно сможет научиться. Чем раньше вы начнете, тем легче будет их обучать. Важно сделать так, чтобы приход к вам стал для кошки приятным событием, тогда она с большей вероятностью откликнется на ваш зов. Даже если вам придется ждать, пока кошка вылезет из-под кровати, всегда поощряйте ее, когда она это сделает.

Выберите правильную команду и придерживайтесь ее

Выберите конкретную команду для своей кошки, например, "Сюда, кис-кис, кис-кис", и постоянно используйте ее. Не используйте в качестве команды только имя вашей кошки, так как это может сбить ее с толку. Все члены семьи должны использовать одну и ту же команду, чтобы избежать путаницы.

Используйте положительное подкрепление

Положительное подкрепление — ключевой момент в обучении кошки приходить по зову. В качестве поощрения используйте то, что нравится вашей кошке, например, тунец, лакомства или сардины. Оставьте это лакомство только для целей дрессировки и давайте его кошке сразу же, когда она приходит к вам. Это поможет им ассоциировать команду с положительным результатом.

Включите еду в процесс дрессировки

Если ваша кошка уже прибегает на звук открывания консервной банки или встряхивания пакета с лакомством, вы можете использовать это в своих целях. Позовите кошку непосредственно перед тем, как издать звук, на который она уже реагирует. Ваш зов должен прозвучать раньше звука, чтобы кошка быстро научилась ассоциировать команду с вознаграждением. Начинайте дрессировку на кухне, где они обычно едят, и постепенно переходите в другие комнаты.

Экспериментируйте с различными техниками

Не все кошки реагируют на одни и те же приемы, поэтому экспериментируйте, чтобы понять, что лучше всего подходит именно вашей кошке. Например, глухая кошка может реагировать на вибрацию, например, стук ногой по полу, или на визуальные сигналы, например, включение и выключение света.

Избегайте отрицательного подкрепления

Избегайте использования отрицательного подкрепления при дрессировке кошки, например, наказания или физической силы. Это может привести к страху и беспокойству и усложнить процесс обучения кошки приходить по зову.

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Как обучить кота команде "Ко мне!" и зачем это нужно. (07.17г.) Семья Бровченко.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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