Признаки того, что домашние птицы точно не для вас. Заведите кролика или черепаху

3:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Многих людей пленяет красота и очарование домашних птиц. Однако прежде чем решиться на покупку питомцев, важно подумать о том, какой уровень ответственности и ухода требуется пернатым. В этой статье мы рассмотрим некоторые признаки того, что владение домашней птицей может быть не лучшим выбором для вас.

Ограниченное время для ухода за питомцем

Птицы, особенно попугаи, — это социальные существа, которые требуют много общения и внимания со стороны своих хозяев. Без надлежащего обращения и социализации птицы могут заскучать и выработать плохие привычки, такие как выщипывание перьев, укусы или крики. Если у вас нет времени уделять птице несколько часов в день, возможно, вам стоит подумать о менее требовательном питомце, таком как змея, черепаха или хомяк.

Жизнь в квартире с тонкими стенами

Одним из самых существенных недостатков содержания домашней птицы является шум, который она создает. Попугаи всех размеров известны своим громким голосом, который может быть особенно неприятным в маленьких квартирах с тонкими стенами. Хотя вы можете обучить свою птицу уменьшать количество издаваемого ею шума, полностью избавиться от него невозможно. Если вы живете в квартире или имеете чутких соседей, возможно, вам стоит подумать о более тихом питомце, таком как кролик, морская свинка или рептилия.

Нелюбовь к беспорядку

Птицы печально известны тем, что создают беспорядок. Они разбрасывают корм по всей клетке, а многие виды птиц любят перед едой макать корм в воду, что приводит к еще большему беспорядку. Кроме того, птицы могут разбрасывать свои игрушки и оставлять их кусочки повсюду. Если вам не нравится убирать за домашними животными, лучше выбрать не птицу, а более чистоплотное животное, например, крысу или кошку.

Частые путешествия

Содержание домашней птицы требует ежедневного ухода и внимания. Им нужна свежая вода, ежедневное кормление и общение, чтобы они были счастливы и здоровы. Если вы часто путешествуете, возможно, это не лучшая идея — заводить домашнюю птицу. Вам понадобится "няня", которая будет присматривать за птицей, пока вас нет дома, или вам придется выбрать менее социально нуждающееся животное.

Наличие детей

У птиц острые клювы, которые могут причинить значительный вред, особенно маленьким детям. У попугаев мощные челюсти, которые могут раздавить пальцы или нанести глубокие колотые раны. Даже такие маленькие птицы, как попугаи, могут поранить детей. Если у вас есть маленькие дети, лучше подождать, пока они подрастут, прежде чем заводить домашнюю птицу.

Финансовые трудности

Содержание домашней птицы может быть дорогостоящим. Птицам требуется подходящая клетка, корм, игрушки и регулярные ветеринарные осмотры. Многие люди не знают о расходах, связанных с содержанием домашней птицы, и часто не хотят или не могут обеспечить надлежащий уход. Если у вас ограниченный бюджет, возможно, лучше рассмотреть другие виды деятельности, связанные с животными, например, волонтерство в приюте или посещение зоопарка.

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