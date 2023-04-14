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Марина Лебедева

Признаки того, что домашние птицы точно не для вас. Заведите кролика или черепаху

3:32
Зоосфера » Птицы

Многих людей пленяет красота и очарование домашних птиц. Однако прежде чем решиться на покупку питомцев, важно подумать о том, какой уровень ответственности и ухода требуется пернатым. В этой статье мы рассмотрим некоторые признаки того, что владение домашней птицей может быть не лучшим выбором для вас.

Признаки того, что домашние птицы точно не для вас. Заведите кролика или черепаху

Ограниченное время для ухода за питомцем

Птицы, особенно попугаи, — это социальные существа, которые требуют много общения и внимания со стороны своих хозяев. Без надлежащего обращения и социализации птицы могут заскучать и выработать плохие привычки, такие как выщипывание перьев, укусы или крики. Если у вас нет времени уделять птице несколько часов в день, возможно, вам стоит подумать о менее требовательном питомце, таком как змея, черепаха или хомяк.

Жизнь в квартире с тонкими стенами

Одним из самых существенных недостатков содержания домашней птицы является шум, который она создает. Попугаи всех размеров известны своим громким голосом, который может быть особенно неприятным в маленьких квартирах с тонкими стенами. Хотя вы можете обучить свою птицу уменьшать количество издаваемого ею шума, полностью избавиться от него невозможно. Если вы живете в квартире или имеете чутких соседей, возможно, вам стоит подумать о более тихом питомце, таком как кролик, морская свинка или рептилия.

Нелюбовь к беспорядку

Птицы печально известны тем, что создают беспорядок. Они разбрасывают корм по всей клетке, а многие виды птиц любят перед едой макать корм в воду, что приводит к еще большему беспорядку. Кроме того, птицы могут разбрасывать свои игрушки и оставлять их кусочки повсюду. Если вам не нравится убирать за домашними животными, лучше выбрать не птицу, а более чистоплотное животное, например, крысу или кошку.

Частые путешествия

Содержание домашней птицы требует ежедневного ухода и внимания. Им нужна свежая вода, ежедневное кормление и общение, чтобы они были счастливы и здоровы. Если вы часто путешествуете, возможно, это не лучшая идея — заводить домашнюю птицу. Вам понадобится "няня", которая будет присматривать за птицей, пока вас нет дома, или вам придется выбрать менее социально нуждающееся животное.

Наличие детей

У птиц острые клювы, которые могут причинить значительный вред, особенно маленьким детям. У попугаев мощные челюсти, которые могут раздавить пальцы или нанести глубокие колотые раны. Даже такие маленькие птицы, как попугаи, могут поранить детей. Если у вас есть маленькие дети, лучше подождать, пока они подрастут, прежде чем заводить домашнюю птицу.

Финансовые трудности

Содержание домашней птицы может быть дорогостоящим. Птицам требуется подходящая клетка, корм, игрушки и регулярные ветеринарные осмотры. Многие люди не знают о расходах, связанных с содержанием домашней птицы, и часто не хотят или не могут обеспечить надлежащий уход. Если у вас ограниченный бюджет, возможно, лучше рассмотреть другие виды деятельности, связанные с животными, например, волонтерство в приюте или посещение зоопарка.

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Пять причин не заводить попугая
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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