Изменения в поведении у пожилых собак

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

По мере старения собаки могут испытывать ряд физических и когнитивных изменений, которые могут повлиять на их поведение. От потери слуха до синдрома когнитивной дисфункции — владельцам животных важно знать о распространенных проблемах поведения пожилых собак и принимать меры, чтобы помочь своим пушистым спутникам.

Жизнь с сенсорной потерей у пожилых собак

Одной из наиболее распространенных сенсорных потерь у пожилых собак является отсутсвие слуха. Чтобы общаться с вашим пушистым другом, старайтесь использовать более низкий тон голоса и подавать сигналы руками. Дополнительное внимание и любовь к глухой собаке помогут ей чувствовать себя более защищенной и менее растерянной.

Поддерживайте умственную деятельность вашей пожилой собаки

С возрастом у собак может наблюдаться снижение умственных функций, но вы можете помочь противостоять этому, обеспечив им достойную среду обитания. Это может включать в себя социальное взаимодействие, физические упражнения, новые игрушки и обучающие задания.

Малоинтенсивные физические упражнения, например, прогулки, и умственная стимуляция помогут сохранить умственные способности вашей пожилой собаки. Если ваша собака любит игры, не переусердствуйте и посоветуйтесь с ветеринаром о добавках для суставов, которые помогут вашей собаке оставаться активной.

Распознавание синдрома когнитивной дисфункции у пожилых собак

Синдром когнитивной дисфункции (СКД) — это состояние, которое может поражать пожилых собак. Признаки СКД включают бесцельное хождение, беспорядочный лай или застревание за мебелью. Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, обратитесь к ветеринару, так как он может назначить лекарства, которые помогут контролировать признаки СКД.

Чем может помочь ваш ветеринар?

Если вы подозреваете, что ваша пожилая собака испытывает проблемы с поведением, важно поговорить с ветеринаром. Он поможет диагностировать любые медицинские заболевания и назначит необходимые лекарства или другие методы лечения. При правильном уходе и заботе вы сможете помочь вашей пожилой собаке наслаждаться золотыми годами в полной мере.

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