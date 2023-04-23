По мере старения собаки могут испытывать ряд физических и когнитивных изменений, которые могут повлиять на их поведение. От потери слуха до синдрома когнитивной дисфункции — владельцам животных важно знать о распространенных проблемах поведения пожилых собак и принимать меры, чтобы помочь своим пушистым спутникам.
Одной из наиболее распространенных сенсорных потерь у пожилых собак является отсутсвие слуха. Чтобы общаться с вашим пушистым другом, старайтесь использовать более низкий тон голоса и подавать сигналы руками. Дополнительное внимание и любовь к глухой собаке помогут ей чувствовать себя более защищенной и менее растерянной.
С возрастом у собак может наблюдаться снижение умственных функций, но вы можете помочь противостоять этому, обеспечив им достойную среду обитания. Это может включать в себя социальное взаимодействие, физические упражнения, новые игрушки и обучающие задания.
Малоинтенсивные физические упражнения, например, прогулки, и умственная стимуляция помогут сохранить умственные способности вашей пожилой собаки. Если ваша собака любит игры, не переусердствуйте и посоветуйтесь с ветеринаром о добавках для суставов, которые помогут вашей собаке оставаться активной.
Синдром когнитивной дисфункции (СКД) — это состояние, которое может поражать пожилых собак. Признаки СКД включают бесцельное хождение, беспорядочный лай или застревание за мебелью. Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, обратитесь к ветеринару, так как он может назначить лекарства, которые помогут контролировать признаки СКД.
Если вы подозреваете, что ваша пожилая собака испытывает проблемы с поведением, важно поговорить с ветеринаром. Он поможет диагностировать любые медицинские заболевания и назначит необходимые лекарства или другие методы лечения. При правильном уходе и заботе вы сможете помочь вашей пожилой собаке наслаждаться золотыми годами в полной мере.
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