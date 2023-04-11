Стропы, обувь и ещё восемь обязательных предметов для улучшения жизни пожилой собаки

3:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки очень хорошо скрывают свои проблемы со здоровьем, и как владелец вы несете ответственность за то, чтобы следить за своей собакой старшего возраста, чтобы убедиться, что вы корректируете его режим в соответствии с изменениями в его организме и иммунной системе, которые делают его менее способным справляться с физическими и экологическими стрессами.

Когда наши питомцы становятся старше, их потребности меняются. Они могут столкнуться с проблемами, требующими особого ухода, внимания и товаров для обеспечения их комфорта и счастья. Вот десять товаров, которые могут существенно улучшить самочувствие вашей пожилой собаки.

Обувь для собак

Сапоги — отличное решение для собак, чьи задние конечности разъезжаются при ходьбе по скользкому полу. Сапоги для собак — отличный выбор, они сделаны из биоразлагаемой, многоразовой резины и доступны в различных цветах.

Нескользящие коврики

Противоскользящие коврики могут обеспечить устойчивость собакам, которым трудно передвигаться по деревянным или плиточным полам. Вы можете найти коврики в хозяйственных магазинах или выбрать стильные квадратные коврики от популярных брендов.

Водяные матрасы

Водяные матрасы, сделанные специально для собак, — отличный способ облегчить боль и скованность суставов. Хотя они могут быть дорогими, они долговечны и могут значительно улучшить уровень комфорта вашей пожилой собаки.

Жгуты для задних конечностей

Жгуты для задних конечностей обеспечивают поддержку собакам с проблемами подвижности задних лап. Эти жгуты крепятся к ручке, что облегчает поднятие и перемещение собаки. Они могут быть особенно полезны для крупных собак с проблемами подвижности.

Стропы

Стропы — еще один вариант поддержки бедер пожилой собаки. Нейлоновые подвязываются под нижней частью живота, обеспечивая плавучесть и комфорт для бедер вашей собаки.

Ступеньки

Ступеньки могут стать спасением и для вас, и для вашей пожилой собаки. Деревянные или пластиковые ступеньки, покрытые ковром, помогут вашей собаке легко забраться на кровать или диван, снижая нагрузку на суставы и избавляя вас от необходимости постоянно поднимать ее.

Пандусы

Пандусы могут быть более компактным решением, чем ступеньки, и вы можете легко соорудить их из фанеры и промышленного ковролина. Они обеспечивают легкий доступ для вашей пожилой собаки, позволяя ей подниматься и спускаться с более высоких поверхностей без необходимости прыгать.

Мячи для упражнений

Большие мячи для упражнений, наполненные воздухом, предназначены не только для людей, но и для собак. Балансирование на мяче для упражнений поможет укрепить задние конечности вашей пожилой собаки и улучшить ее проприоцепцию.

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