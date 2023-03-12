Уход за пожилыми собаками: что вам нужно знать

С возрастом многие из его основных потребностей, от диеты до физических упражнений, начнут меняться. Это руководство поможет вам понять, что нужно, чтобы ваша собака старшего возраста была счастливой и здоровой. Собаки очень хорошо скрывают свои проблемы со здоровьем, и как владелец, вы несете ответственность за то, чтобы следить за своей собакой старшего возраста, чтобы убедиться, что вы корректируете его режим в соответствии с изменениями в его организме и иммунной системе, которые делают его менее способным справляться с физическими и экологическими стрессами.

Регулярные осмотры, профилактические лекарства и изменения в образе жизни вашей собаки могут помочь вашей собаке оставаться здоровой, даже когда годы идут.

Собаки разного размера стареют с разной скоростью, причем более крупные собаки достигают статуса пожилых гораздо раньше, чем собаки меньшего размера. Хотя каждая собака достигает “зрелости” в разном возрасте, большинство собак становятся пожилыми в возрасте от 7 до 10 лет. Важно знать возраст вашей собаки, чтобы вы знали, когда она станет взрослой. Спросите своего ветеринара о том, когда потребности вашей собаки могут начать меняться.

Следите за проблемами со здоровьем пожилых людей

Вы и ваш ветеринар начнете искать конкретные проблемы, которые становятся все более распространенными с возрастом собаки. Вот список некоторых из этих проблем:

Артрит

Рак (особенно рак яичек или молочной железы)

Заболевание предстательной железы

Когнитивные расстройства

Проблемы с кишечником

Глухота

Заболевания зубов

Сахарный диабет

Заболевание почек

Заболевание печени

Проблемы со зрением

Запланируйте регулярные оздоровительные осмотры

Как и в случае с людьми, регулярные медицинские осмотры становятся все более важными по мере взросления собак. Большинство экспертов сходятся во мнении, что пожилых собак следует осматривать не реже одного раза в шесть месяцев. Цель этих оздоровительных экзаменов - сделать три вещи:

Укрепляйте здоровье и долголетие вашей собаки.

Распознавайте и контролируйте риски для здоровья вашего щенка.

Выявляйте любые заболевания на самых ранних стадиях, что может улучшить варианты лечения.

Укрепляйте здоровье и долголетие вашей собаки. Распознавайте и контролируйте риски для здоровья вашего щенка. Выявляйте любые заболевания на самых ранних стадиях, что может улучшить варианты лечения.

Во время обычного медицинского осмотра ваш ветеринар задаст множество вопросов, связанных со здоровьем, чтобы составить краткий обзор истории болезни вашей собаки. Эти вопросы часто касаются обычного поведения вашего щенка и того, заметили ли вы какие-либо недавние изменения, которые могут указывать на развивающуюся проблему со здоровьем. Во время этого осмотра ветеринары обычно проверяют тело собаки на наличие опухолей, признаков боли или артрита. Кроме того, ваш ветеринар оценит общий внешний вид и состояние тела вашей собаки, просканирует ее глаза, уши, нос и рот на предмет нарушений, а также прослушает легкие и сердце. Обычный осмотр может также включать в себя следующие диагностические тесты.

Кровяное давление

CBC (общий анализ крови)

ХИМИЧЕСКИЙ анализ (функция печени и почек)

Анализ мочи

Тестирование функции щитовидной железы

Анализ крови на сердечный червь

Анализ кала

Большинство ветеринаров согласны с тем, что эти базовые лабораторные тесты следует проводить не реже одного раза в год у взрослых собак в возрасте от двух до семи лет и чаще у пожилых собак. Эти базовые проверки позволяют вашему ветеринару отслеживать любые развивающиеся тенденции в состоянии здоровья вашей собаки, поскольку оно меняется из года в год. Может потребоваться дополнительное тестирование, если у вашей собаки есть какие-либо текущие проблемы со здоровьем или если эти обычные осмотры выявят какие-либо необычные результаты.

Постоянно следите за здоровьем вашей пожилой собаки

Многие из болезней, которые обычно поражают пожилых собак, очевидны даже для нетренированного глаза. Поэтому важно следить за изменениями в состоянии здоровья вашей собаки между регулярными посещениями ветеринара. При появлении любого из следующих признаков немедленно обратитесь к ветеринару.

Недержание мочи (иногда о чем свидетельствуют несчастные случаи в доме);

Комочки при запорах или диарее;

Одышка или другие трудности с дыханием;

Кашель;

Слабость;

Необычные выделения;

Изменения в аппетите, потреблении воды или мочеиспускании

Скованность или хромота;

Повышенная вокализация;

Нехарактерная агрессия или другие изменения в поведении



Необъяснимые колебания веса вашей собаки могут быть ранним признаком основного заболевания. Контроль веса сам по себе может иметь огромное значение для здоровья вашей собаки. Ожирение у собак увеличивает риск развития артрита и ряда других заболеваний.

Отрегулируйте питание вашей собаки

Корма, предназначенные для пожилых собак, часто содержат меньше жира, но не меньше белка. Попросите вашего ветеринара порекомендовать корм для собак старшего возраста для вашей собаки. Размер обычно определяет возраст, в котором вы должны перевести свою собаку на диету, благоприятную для пожилых людей:

Мелкие породы (собаки весом менее 9 килограмм) – 7 лет

Средние породы (от 10 до 20 килограмм) – 7 лет

Крупные породы (от 20 до 40 килограмм) – 6 лет

Гигантские породы (40 килограмм или тяжелее) – 5 лет

Небольшие, более частые приемы пищи часто облегчают пищеварительную систему пожилых собак. Вы также можете изменить свой распорядок дня в ванной, предоставив вашей собаке более частые возможности выходить на улицу.

Отрегулируйте уровень комфорта в вашем доме

Пожилые собаки не могут регулировать температуру своего тела так же хорошо, как в молодости. Важно держать собаку в тепле, сухости и в помещении, когда она не выходит на прогулку. Собаки старшего возраста также более чувствительны к жаре и влажности, поэтому защищайте их от условий, в которых они могут перегреться.

Если у вашей собаки артрит, она может предпочесть пандус вместо подъема по лестнице, дополнительные одеяла на кровать или даже новую кровать, предназначенную для укрепления ортопедического здоровья. Если ваша собака страдает от потери зрения, хорошей идеей будет облегчить ее беспокойство, очистив полы от беспорядка. Эти мелочи складываются.

Не забывайте об уходе за зубами

Образование зубного налета и зубного камня может привести к ряду неприятных проблем со здоровьем у вашей собаки. Регулярная чистка зубов специально разработанной зубной пастой для собак может снизить вероятность возникновения любых проблем. Обсудите со своим ветеринаром, следует ли вашей собаке приходить в офис для тщательной уборки.

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