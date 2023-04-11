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Петр Дерябин

Как приучить собаку не попрошайничать за столом

4:41
Зоосфера » Собаки

Как владелец домашнего животного вы наверняка любите проводить время за едой вместе со своим пушистым другом. Однако бывает непросто удержать собаку от выпрашивания еды, особенно когда вы пытаетесь спокойно пообедать. К счастью, с помощью тренировок и нескольких стратегий поощрения вы можете научить свою собаку оставаться на своей подстилке и не попрошайничать во время еды. Ну а лучше вообще не приучать питомца к получению вкусняшки со стола.

Как приучить собаку не попрошайничать за столом

Поймите принципы поведения собаки

Собаки являются достаточно простыми созданиями. Если какое-либо их действие приводит к получению поощрения, они будут повторять это действие в ожидании очередного поощрения. Если определенные действия не приводят к получению поощрения, то у собаки нет оснований их повторять.

  • Некоторые собаки могут просто сидеть и смотреть на вас, тогда как другие могут еще и скулить до тех пор, пока не получат желаемого. Если собака не получает того, что она хочет, то может даже начать лаять на вас, толкать лапами либо может залезть на диван или стул, чтобы оказаться к вам поближе для выражения собственной позиции.
  • Если вы угощаете или ласкаете собаку при совершении подобных действий, то этим самым вы побуждаете ее на повторение данного поведения.
  • Распространенным видом поощрения обычно служит именно угощение, но бросок мячика для собаки или иной вид внимания к питомцу также являются формами позитивного поощрения.

Некоторым собакам требуется получить всего пару поощрений для приучения к попрошайничеству. Отучение же от дурной привычки сводится к исключению поощрений, однако это может оказаться достаточно затруднительной задачей.

Не угощайте собаку за столом

Самым основным и важным шагом в отучении собаки от негативного навыка попрошайничества является прекращение выдачи ей угощений за столом.

  • Большинство людей периодически склонно давать слабину под напором собаки и угощать питомца лакомыми кусочками со стола, что приводит к закреплению нежелательного поведения.
  • Отказ от проявления какого-либо внимания к собаке за столом является критически необходимым для предотвращения попрошайничества и избавления от уже существующей проблемы. Вне зависимости от того, сколь проникновенно собака лает, скулит или жалостливо на вас смотрит, когда вы едите за столом, ни в коем случае не угощайте ее.

Как поощрить собаку за то, что она не попрошайничает за столом ?

Дайте собаке жевательную или мягкую игрушку

Это может быть эффективным способом занять ее, пока она остается на своем месте во время еды.

Разложите лакомства на ее подстилке

Другой вариант — класть лакомства на подстилку во время выполнения собакой упражнения "лежать". Постоянно меняя время между лежанием и получением лакомства, вы заставляете их "гадать" и мотивируете оставаться на своем коврике. Начните с поощрения каждые несколько секунд и постепенно увеличивайте время между поощрениями, чтобы выработать у собаки сосредоточенность и терпение.

Работайте над тем, чтобы дать им большее вознаграждение

Чем больше вы тренируетесь, тем больше времени вы можете установить для своей собаки, чтобы она оставалась в положении "лежать" до получения вознаграждения. В конце концов, вы должны перейти к более крупному вознаграждению, например, жевательной резинке, лакомству или даже обеденной миске после окончания трапезы вашей семьи.

Прекратите все поощрения, если собака сходит с подстилки

Если ваша собака сходит с подстилки, прекратите все поощрения, пока она не вернется на свое место. Таким образом вы приучите собаку к тому, что она получает вознаграждение только тогда, когда остается на своем коврике и избегает попрошайничества. Никогда не поощряйте их, когда они подходят к столу или выполняют другие действия, связанные с попрошайничеством, так как это еще больше усложнит процесс отказа от привычки попрошайничать.

Как не пачкаться при поощрении?

Если вам кажется непривлекательной мысль о том, что во время ужина собака будет перебирать лакомства, вы можете использовать устройство, которое выдает лакомства по нажатию кнопки и может быть размещено прямо на коврике. Таким образом, ваша собака сможет сосредоточиться на лакомстве и оставаться спокойной, пока вы наслаждаетесь едой.

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КАК ОТУЧИТЬ СОБАКУ ПОПРОШАЙНИЧАТЬ У СТОЛА? (советы от нашего кинолога по коррекции поведения собаки)
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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