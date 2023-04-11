Как владелец домашнего животного вы наверняка любите проводить время за едой вместе со своим пушистым другом. Однако бывает непросто удержать собаку от выпрашивания еды, особенно когда вы пытаетесь спокойно пообедать. К счастью, с помощью тренировок и нескольких стратегий поощрения вы можете научить свою собаку оставаться на своей подстилке и не попрошайничать во время еды. Ну а лучше вообще не приучать питомца к получению вкусняшки со стола.
Собаки являются достаточно простыми созданиями. Если какое-либо их действие приводит к получению поощрения, они будут повторять это действие в ожидании очередного поощрения. Если определенные действия не приводят к получению поощрения, то у собаки нет оснований их повторять.
Некоторым собакам требуется получить всего пару поощрений для приучения к попрошайничеству. Отучение же от дурной привычки сводится к исключению поощрений, однако это может оказаться достаточно затруднительной задачей.
Самым основным и важным шагом в отучении собаки от негативного навыка попрошайничества является прекращение выдачи ей угощений за столом.
Это может быть эффективным способом занять ее, пока она остается на своем месте во время еды.
Другой вариант — класть лакомства на подстилку во время выполнения собакой упражнения "лежать". Постоянно меняя время между лежанием и получением лакомства, вы заставляете их "гадать" и мотивируете оставаться на своем коврике. Начните с поощрения каждые несколько секунд и постепенно увеличивайте время между поощрениями, чтобы выработать у собаки сосредоточенность и терпение.
Чем больше вы тренируетесь, тем больше времени вы можете установить для своей собаки, чтобы она оставалась в положении "лежать" до получения вознаграждения. В конце концов, вы должны перейти к более крупному вознаграждению, например, жевательной резинке, лакомству или даже обеденной миске после окончания трапезы вашей семьи.
Если ваша собака сходит с подстилки, прекратите все поощрения, пока она не вернется на свое место. Таким образом вы приучите собаку к тому, что она получает вознаграждение только тогда, когда остается на своем коврике и избегает попрошайничества. Никогда не поощряйте их, когда они подходят к столу или выполняют другие действия, связанные с попрошайничеством, так как это еще больше усложнит процесс отказа от привычки попрошайничать.
Если вам кажется непривлекательной мысль о том, что во время ужина собака будет перебирать лакомства, вы можете использовать устройство, которое выдает лакомства по нажатию кнопки и может быть размещено прямо на коврике. Таким образом, ваша собака сможет сосредоточиться на лакомстве и оставаться спокойной, пока вы наслаждаетесь едой.
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