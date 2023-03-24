Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Почему кошки так много спят: сохраняют энергию, болеют и ещё пять основных причин

Зоосфера » Кошки

Кошки, как и другие живые существа, нуждаются в достаточном количестве сна для поддержания своего благополучия. Нередко можно заметить, что ваша кошка дремлет значительную часть дня. Вы можете удивиться, почему они так много спят и что влияет на их сон. 

Почему кошки так много спят: сохраняют энергию, болеют и ещё пять основных причин

Сколько часов в день спит кошка

Кошки могут спать до 16 часов в день, что может показаться чрезмерным по сравнению с 6-9 часами сна, которые обычно требуются людям. Однако, учитывая, что кошки являются хищниками, неудивительно, что им требуется достаточное количество отдыха, чтобы сохранять бдительность.

Охота и исследования могут быть физически тяжелыми для кошек, требуя большого количества отдыха для восстановления уровня их энергии. Потребность кошки во сне может варьироваться в зависимости от стадии ее жизни: котятам требуется до 20 часов сна в день, чтобы поддерживать их рост и развитие. И, наоборот, взрослым кошкам требуется 15 часов сна или меньше.

Также стоит отметить, что пожилые кошки, как правило, старше 10 лет, спят больше, чем их более молодые собратья, из-за возрастных проблем со здоровьем и снижения подвижности.

Если вы владелец кошки, крайне важно следить за привычками сна вашего пушистого друга и за тем, чтобы он достаточно отдыхал для поддержания общего состояния здоровья и благополучия.

Семь причин, почему кошки спят так много

Они дремлют

Кошки известны тем, что любят периодически вздремнуть от 15 до 30 минут. Такой сон позволяет им дать отдых телу и разуму, не впадая в глубокий сон. Это также позволяет кошкам сохранять бдительность к потенциальным угрозам в их среде.

Энергосбережение

Кошки тратят много энергии во время таких действий, как охота, игры и изучение окружающей среды. Поэтому логично, что им нужно экономить энергию за счёт отдыха. После сна ваша кошка будет готова заняться любой деятельностью, которую она хочет, например, залезть на шкаф или гоняться за игрушками.

Режим сна

Кошки — сумеречные животные, а это значит, что они наиболее активны на рассвете и в сумерках. Если кажется, что ваша кошка все время спит, на самом деле она может бодрствовать ночью. Чтобы ваш котенок не разбудил вас на рассвете, убедитесь, что у него есть чем заняться, пока вы в постели, например, когтеточкой или взглядом на внешний мир.

Скука

Иногда кошки спят, потому что им скучно. Хотя сон может показаться безобидным, скука может привести к другим проблемам поведения, таким как разрушение, чрезмерное мяуканье и чрезмерный уход за собой. Чтобы предотвратить скуку, кошкам требуется стимуляция в течение дня в виде вертикальной территории, кормушек-пазлов и регулярных игр со своими хозяевами. Другая кошка также может быть хорошим другом в те моменты, когда вы не можете уделять своей кошке много внимания, если их правильно познакомить.

Стресс или тревога

Кошки, как и люди, подвержены стрессу. Один из способов выражения стресса или беспокойства — изменение режима сна. Если ваша кошка спит больше, чем обычно, это может быть признаком того, что она чувствует себя подавленной или беспокоится о чем-то в своем окружении. Кошки могут испытывать стресс или тревогу по разным причинам, например, при появлении новых членов семьи или изменении времени кормления.

Они больны

Некоторые болезни также могут заставить вашу кошку спать больше, чем обычно. К ним относятся:

  • Гипертиреоз.
  • Диабет.
  • Заболевание почек.
  • Болезни сердца.
  • Заболевание печени.
  • Рак.

Они травмированы 

Кошки известны своей ловкостью и атлетизмом, но их активный образ жизни иногда может привести к таким травмам, как растяжение мышц и разрыв связок. В таких случаях кошки могут спать больше, чтобы их тела зажили и восстановились. Они также могут спать больше, если у них есть рана или инфекция, поскольку их иммунная система усердно борется с инфекцией.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Новости
Ходаковский похвалил добровольцев СВО из фанатской субкультуры: Эта среда понимает жёсткость
Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки из-за развивающейся гангрены
Садальский показал снимок в обнимку со школьником Галкиным*: Прыщавый юноша
Марочко: на Украине отказываются участвовать в СВО не только рядовые, но и офицеры ВСУ
Зеленский выделил пять причин затягивания конфликта: ВСУ срочно нуждаются в оружии и современных самолётах
Riot Games показала игровой процесс за Милио в League of Legends
Казанцев: Западу на руку, что славяне убивают друг друга
Экономист: Россия превзошла Запад не только в банковской сфере, но и всех остальных
Генштаб ВСУ признал, что ошибочно заявил о выходе войск ВС РФ из Новой Каховки
Глава генштаба США Милли: цели Зеленского по отношению к России — очень максималистские
Популярное
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина

МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.

В МУС отреагировали на "угрозы" со стороны России после ордера на арест Путина
Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина
Певец SHAMAN прокомментировал оскорбительную шутку Максима Галкина про песню "Встанем"
В США обсуждают, как будут арестовывать Путина
Генштаб ВСУ "экстренно вывел" российские войска из Новой Каховки
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
В Белом доме отреагировали на награждение пилота, сбившего дрон США
Стало известно, где произойдут следующие землетрясения
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Последние материалы
Ходаковский похвалил добровольцев СВО из фанатской субкультуры: Эта среда понимает жёсткость
Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки из-за развивающейся гангрены
Садальский показал снимок в обнимку со школьником Галкиным*: Прыщавый юноша
24 марта: День борьбы с туберкулезом, удар по Югославии и волнения в Бишкеке
Рожденные 24 марта Овны остаются детьми всю жизнь
Марочко: на Украине отказываются участвовать в СВО не только рядовые, но и офицеры ВСУ
Зеленский выделил пять причин затягивания конфликта: ВСУ срочно нуждаются в оружии и современных самолётах
Riot Games показала игровой процесс за Милио в League of Legends
Казанцев: Западу на руку, что славяне убивают друг друга
Экономист: Россия превзошла Запад не только в банковской сфере, но и всех остальных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников