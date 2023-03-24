Почему кошки так много спят: сохраняют энергию, болеют и ещё пять основных причин

Кошки, как и другие живые существа, нуждаются в достаточном количестве сна для поддержания своего благополучия. Нередко можно заметить, что ваша кошка дремлет значительную часть дня. Вы можете удивиться, почему они так много спят и что влияет на их сон.

Сколько часов в день спит кошка

Кошки могут спать до 16 часов в день, что может показаться чрезмерным по сравнению с 6-9 часами сна, которые обычно требуются людям. Однако, учитывая, что кошки являются хищниками, неудивительно, что им требуется достаточное количество отдыха, чтобы сохранять бдительность.

Охота и исследования могут быть физически тяжелыми для кошек, требуя большого количества отдыха для восстановления уровня их энергии. Потребность кошки во сне может варьироваться в зависимости от стадии ее жизни: котятам требуется до 20 часов сна в день, чтобы поддерживать их рост и развитие. И, наоборот, взрослым кошкам требуется 15 часов сна или меньше.

Также стоит отметить, что пожилые кошки, как правило, старше 10 лет, спят больше, чем их более молодые собратья, из-за возрастных проблем со здоровьем и снижения подвижности.

Если вы владелец кошки, крайне важно следить за привычками сна вашего пушистого друга и за тем, чтобы он достаточно отдыхал для поддержания общего состояния здоровья и благополучия.

Семь причин, почему кошки спят так много

Они дремлют

Кошки известны тем, что любят периодически вздремнуть от 15 до 30 минут. Такой сон позволяет им дать отдых телу и разуму, не впадая в глубокий сон. Это также позволяет кошкам сохранять бдительность к потенциальным угрозам в их среде.

Энергосбережение

Кошки тратят много энергии во время таких действий, как охота, игры и изучение окружающей среды. Поэтому логично, что им нужно экономить энергию за счёт отдыха. После сна ваша кошка будет готова заняться любой деятельностью, которую она хочет, например, залезть на шкаф или гоняться за игрушками.

Режим сна

Кошки — сумеречные животные, а это значит, что они наиболее активны на рассвете и в сумерках. Если кажется, что ваша кошка все время спит, на самом деле она может бодрствовать ночью. Чтобы ваш котенок не разбудил вас на рассвете, убедитесь, что у него есть чем заняться, пока вы в постели, например, когтеточкой или взглядом на внешний мир.

Скука

Иногда кошки спят, потому что им скучно. Хотя сон может показаться безобидным, скука может привести к другим проблемам поведения, таким как разрушение, чрезмерное мяуканье и чрезмерный уход за собой. Чтобы предотвратить скуку, кошкам требуется стимуляция в течение дня в виде вертикальной территории, кормушек-пазлов и регулярных игр со своими хозяевами. Другая кошка также может быть хорошим другом в те моменты, когда вы не можете уделять своей кошке много внимания, если их правильно познакомить.

Стресс или тревога

Кошки, как и люди, подвержены стрессу. Один из способов выражения стресса или беспокойства — изменение режима сна. Если ваша кошка спит больше, чем обычно, это может быть признаком того, что она чувствует себя подавленной или беспокоится о чем-то в своем окружении. Кошки могут испытывать стресс или тревогу по разным причинам, например, при появлении новых членов семьи или изменении времени кормления.

Они больны

Некоторые болезни также могут заставить вашу кошку спать больше, чем обычно. К ним относятся:

Гипертиреоз.

Диабет.

Заболевание почек.

Болезни сердца.

Заболевание печени.

Рак.

Они травмированы

Кошки известны своей ловкостью и атлетизмом, но их активный образ жизни иногда может привести к таким травмам, как растяжение мышц и разрыв связок. В таких случаях кошки могут спать больше, чтобы их тела зажили и восстановились. Они также могут спать больше, если у них есть рана или инфекция, поскольку их иммунная система усердно борется с инфекцией.

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