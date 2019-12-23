Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Причинами анорексии у собак могут быть сильный стресс, боль, расставание с человеком и страх

Зоосфера » Собаки

Анорексия — это опасное состояние у людей, отмеченное упадком аппетита или отказом принимать пищу. Оно связано с эмоциональными и психическими расстройствами. Собаки известны как существа, которые очень любят еду, они готовы все что угодно сделать за вкусненький кусочек и всегда очень волнуются, когда дело касается еды. Поэтому у собак очень редко возникают состояния, подобные анорексии, или любые другие проблемы с аппетитом.

Причинами анорексии у собак могут быть сильный стресс, боль, расставание с человеком и страх

Как и у людей, во многом эта проблема носит поведенческий характер. У людей анорексия нередко возникает как результат психологических неприятностей и стресса и может иметь как генетическую предрасположенность, так и происходить из различных физиологических и медицинских причин.

Диагностирование анорексии

Диагностирование анорексии достаточно затруднительно, поскольку обычно имеется огромное количество факторов, приводящих к этому расстройству. Аналогичным образом дело обстоит и у собак в тех редких случаях, когда у них возникает анорексия или схожее состояние.

У собак есть два типа анорексии:

  • Псевдоанорексия, при которой собака испытывает голод, но не может есть ввиду физических проблем с потреблением и перевариванием пищи.
  • И настоящая анорексия, при которой у собаки пропадает аппетит или желание потреблять пищу. При этом голод у собаки может присутствовать, и все же она будет отказываться от еды.

Если собака не притрагивается к пище, это вызывает беспокойство у хозяина. Когда собака в течение нескольких дней демонстрирует пониженный аппетит, это становится причиной для осмотра, а иногда и визита к ветеринару.

Псевдоанорексия может иметь причиной проблемы с зубами или пастью, боль при жевании или глотании, различные воспалительные процессы или непроходимость пищевода. Все эти проблемы потребуют вмешательства ветеринара.

Причиной анорексии могут быть сильный эмоциональный стресс, телесная боль, расставание с человеком, скука, страх или депрессия. Боль, вызванная каким-либо заболеванием, может привести к ухудшению аппетита. Потеря обоняния не позволит собаке правильно воспринимать запахи, и она может не понимать, что именно ей нужно есть. К аналогичным эффектам могут привести "побочки" некоторых лекарств. В любом случае собаку следует показать ветеринару, чтобы он провел общий осмотр и сделал анализ крови и мочи.

Поведенческие и эмоциональные проблемы

После того как врач отметет все возможные физиологические причины, но собака по-прежнему будет отказываться от пищи, станет ясно, что вы имеете дело с поведенческими и эмоциональными проблемами. Для того чтобы улучшить ситуацию, попробуйте давать собаке домашнюю еду с самыми любимыми ею вкусностями, причем давайте пищу теплой. Найдите место в доме, где собаку ничто не будет отвлекать от еды. Заберите еду и верните ее, чтобы вызвать в собаке чувство любопытства. Попробуйте выяснить, в какое время дня ваша собака предпочтет есть. Пробудите аппетит в собаке посредством долгой прогулки, дрессировкой или игрой.

Ветеринар, обнаружив у собаки анорексию, обычно назначает средства для стимулирования аппетита. Обеспечьте собаке предельный покой во время потребления пищи. Если в доме есть другие питомцы, то дайте животному с анорексией возможность есть в одиночестве. Практика показывает, что все эти усилия с течением времени дают свой эффект, имея в качестве союзников инстинкты и природное стремление собаки к вкусностям.

Фото: medhom.ru

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Анорексия у кошек и собак
Темы собака
Новости
Sun: на борту британской атомной подлодки возник пожар
В Петрозаводске произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей
Армия РФ уничтожила свыше 120 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
В Пермском крае напали на магазины оскорбившего мобилизованных бизнесмена
Песков о переговорах Салливана с Ушаковым: на Западе публикуют много "уток"
Разведка Украины: Арсенал ВС РФ пополнится баллистическими ракетами Ирана
Диетолог Королёва: употребление квашеной капусты снижает риск инфаркта
Что посмотреть на Роза Хутор за один день
Рогов: около 13 тысяч обученных на Западе бойцов ВСУ переброшены в Запорожье
Нацгвардия Украины создала зенитную установку для борьбы с БПЛА "Герань-2" ВС РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл

Президент Украины пытался поставить ультиматум Западу по визиту Путина на G20, но переоценил своё влияние, заявили китайские аналитики.

Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО
Силовые структуры
Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО
Силовые структуры
Леонков: в пакет помощи Киеву войдут неприятные для ВС РФ дроны Phoenix Ghost
Силовые структуры
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девушками"
Сергей Лебедев Межэтнические конфликты давно стали слабым местом стран-участниц НАТО Сергей Лебедев Александр Трубин Шпионский картель США угрожает Пакистану и Афганистану Александр Трубин Любовь Степушова Румынские элиты обеспечат своему населению удары возмездия от ВС РФ Любовь Степушова
Силовые структуры
Сладков: военные 155-й бригады ВС РФ заявили о тяжёлой ситуации в Павловке
Силовые структуры
Политолог Живов: ввод войск НАТО на Украину решительно изменит ход СВО
Опубликованы видеокадры колонны бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры колонны бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении
Последние материалы
Нацгвардия Украины создала зенитную установку для борьбы с БПЛА "Герань-2" ВС РФ
Садальский о дебоше Маковецкого в самолёте с участием Максаковой: "Не позорься!"
LRT: Украина вступит в НАТО в случае ядерного удара со стороны России
В театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Авиатор"
Причинами анорексии у собак могут быть сильный стресс, боль, расставание с человеком и страх
Президент Ниинистё: в Финляндии не собираются размещать ядерное оружие НАТО
Ищенко: Киев может пойти на ядерный удар для обрушения Днепровского каскада
Шпионский картель США угрожает Пакистану и Афганистану
MWM: Россия установит "Циркон" на новую мобильную пусковую установку
В ночь на 7 ноября пожарные Петрозаводска ликвидировали серьёзное возгорание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников