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Автор Злата Кузнецова

Самые редкие породы собак

Зоосфера » Собаки print

Большинство людей наслышаны только о собаках, чьи породы широко распространены. Однако существую редкие породы собак. Они бывают крупными, крошечными, экзотическими, либо декоративными. Предлагаем ознакомиться со списком редких собак.

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Фото: my5minute. ru

Слышали про породу Леонбергер? Это крупная собака, ее рост достигает 80 см. Одно время данная собака считалась подарком для людей, в чьих жилах течет голубая кровь. Может показаться, что у собаки устрашающий внешний вид, однако порода дружелюбная, приветливая. Она любит своего хозяина, всегда встанет на защиту в опасной ситуации. Заводя леонбергера, помните, он любит много гулять и много плавать.

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Фото: c. pxhere.com

Барбет считается редкой породой собаки. Европейскую породу вывели в 20 веке. Собака считается водяной, ее часто брали моряки. Она любит охотиться на уток, гусей. Собака получила название Барбет, потому что имеет бородку на мордочке. Барбет добрый, дружелюбный, умный пес.

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Фото: i. pinimg.com

Муди считается собакой с огромной энергией. Ее тело покрыто кудрявой шерстью, ее морда вытянута. Порода собаки древняя. Собака считается пастушьей, потому что она считается отличным охранником для стад, ее хорошо брать на длительные путешествия.

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Фото: banker. az

Порода тибетский мастиф была выведена монахами из Тибета. Ее задачей было охранять монастыри, находящиеся далеко в горах. Собаки имеют длинную густую шерсть, вокруг ее головы самая настоящая грива. Собака напоминает медвежонка, которая может вырасти до 78 см, весить может до 80 кг. Собака пользуется популярностью во всем мире, но считается редкой.

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Фото: ehen-n-ma.de

Азавак — собака, появившаяся в Европе в 70 годах. Название собаки происходит от ее родины, долины Азавак. Она относится к африканской борзой, особенно чувствует территорию. Собаку не просто держать дома, она любтт простор, а не четыре стены.

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Фото: womanadvice.ru

Маньчжурская порода относится к китайской хохлатой. Собака милая, ее внешность необычная. Собака очень подвижная, китайские семьи держат ее для красоты, а не для охраны. Собака данной породы не вызывает аллергии, у нее нет блох.

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Фото: arbdigital.ru

Кинологи считают, что эквадорская порода считается самой редкой из голых собак. Она умна, сообразительна, легко поддается дрессировки. Живет собака 12 лет. Она встречается лишь в африканских тропиках.

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Фото: i1.wp.com

Российская селекция городится породой русский той. Ее вывели для ловли крыс и как собаку-компаньона. Не стоит думать, что собака имеет агрессивный нрав, наоборот, они милые, дружелюбные.

На достигнутом селекционеры останавливаться не собираются и продолжат радовать необычными видами с уникальными умениями, внешностью, способностями собаками.

Фото: vanille63. centerblog. net

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