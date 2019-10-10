Переноска и правила перевозки морских свинок

В жизни домашних животных периодически случаются "глобальные", по их меркам перемещения — поход к ветеринару, выставка, переезд в другую квартиру, путешествие с хозяином в другой город, страну. Морские свинки — не исключение, поэтому им требуется переноска для комфортного пребывания в дороге.

Морские свинки — животные, трудно переносящие дорогу, постоянно испытывающие стресс. Важно успокоить питомца в столь тяжелый период, сделать так, чтобы животное меньше волновалось. Запрещается перевозить морскую свинку в пакете, сумке, чемодане. Во-первых, мало кислорода, во-вторых, животное может сойти с ума от неподобающего обращения. Отнеситесь серьезно к живому существу, его комфорту и страхам.

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Отличный вариант для перевозки морской свинки — небольшая переноска. Купить можно в любом зоомагазине, за невысокую стоимость. Переноска выглядит, как контейнер, имеет съемную крышку, сделана из высококачественного пластика. Стенки и крыша имеют дырочки для вентиляции. Для удобной транспортировки имеются одна или две ручки. Обязательно приобретайте переноску по размеру, чтобы животное могло передвигаться, не чувствовало особого стеснения. Внутрь положите одноразовую пеленку, чуть-чуть сена, возможно опилок. Морская свинка увидит знакомые объекты, как в домике, спокойнее перенесет поездку. Если переезд достаточно длительный, положите животному немного сочного корма, во избежание голода и жажды. Переноску можно сделать своими руками из пластикового контейнера и картонной коробки, проделав в стенках и крышке много дырочек для безопасного временного пребывания.

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Морскую свинку разрешается перевозить в поездке, купив специальный билет, где указывается ручной багаж. За три дня до поездки подготовьте справки из ветклиники о состоянии здоровья грызуна. Данной справкой вы подтверждаете, что животное здорово, не нанесет вред окружающим.

Перевозка в самолете немного сложнее, чем в поезде, правила суровее. Животное обязано иметь свидетельство из ветеринарной клиники, которое проверяется ветеринарной службой аэропорта. Также необходимо оплатить перевозку животного отдельно от багажа. По правилам, животное имеет право пребывать в пассажирском отделении, находясь в переноске, не выпуская его, те же правила относятся и другим животным, например, кошкам.

Если вы путешествуете на машине, морскую свинку можно брать, соблюдая несколько условий: не оставлять животное без присмотра на солнце, в духоте; предусмотреть достаточное поступление кислорода; не выпускать животное из клетки, во избежание аварии; для зимнего путешествия утеплите переноску.

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Фото: homkin.ru