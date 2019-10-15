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Автор Анна Стрельцова

Продукты, которые не стоит давать собакам

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Здоровье питомцев напрямую зависит от рациона питания, составленного хозяевами или ветеринаром. Для растущего щеночка нужны определенные продукты и порции, он только начинает развиваться и познавать мир.

Взрослые собаки отличаются активностью, особенностями строения, различными заболеваниями — важно подобрать правильное питание, чтобы собака не испытывала нужды в еде и могла играться и весело проводить дни.

Многие хозяева увлекаются кормлением и не замечают, что маленькая собачка начинает постепенно поправляться, меньше двигается и быстро набирает килограммы. С лишним весом сталкиваются более шестидесяти процентов домашних питомцев. Для избавления от него нужно стараться следить за рационом и количеством съеденной еды животным, стараться не давать ему продукты, негативно влияющие на состояние здоровья и возможность вести активный образ жизни.

Продукты, которые стоит исключить

В шоколаде содержится множество вредных для животного веществ. Человеку они тоже не делают хорошо, но разница в размерах и весе играет важную роль — плитка шоколада, купленная в магазине, не навредит здоровью хозяина, а для домашнего животного может стать смертельной дозой. Чем темнее купленный товар, тем сильнее его опасность для собаки. Помимо вредных веществ в шоколаде довольно много сахара, он может негативно повлиять на состояние и работу пищеварительной системы, привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Если в доме находится ребенок, нужно доходчиво объяснить, что давать шоколад собаке запрещено — питомцу может резко стать плохо и придется обращаться к врачу.

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Полезное и популярное авокадо так же может принести вред собаке. В его косточке и кожуре можно найти токсин персин. Он негативно влияет на работу пищеварительной системы, может привести к болям и спазмам — это описание для человека. Маленькая собака вполне может отравиться или впасть в кому, если её организм перенасытится данным токсином. Степень воздействия зависит от особенностей строения, наследственности и возможности хорошо и безболезненно переносить различные болезни. Для защиты от воздействия авокадо, нужно тщательно промывать плоды и стараться чистить его как можно лучше. Собаке не стоит его давать, можно столкнуться со страшными последствиями.

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Виноград, изюм, хурма - список можно составить большой, но животным не стоит злоупотреблять ягодами и фруктами. У чувствительных собак, имеющих проблемы с пищеварением, может возникнуть тошнота, появиться боли в области живота, спазмы не перестанут беспокоить питомца и заставят хозяина обратить к врачу.

Желудок собаки намного чувствительнее, он может не справиться с напором продуктов, которые поступают с приемами пищи. Если не останавливаться на достигнутом и стараться еще сильнее накормить питомца, можно столкнуться с более серьезными проблемами.

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Фото превью: zoovet.ru

Темы изюм шоколад авокадо виноград питание собаки здоровье собаки запрещенные продукты
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