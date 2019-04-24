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Марина Расторгуева

Хорёк в квартире: непоседа, мелкий воришка и тот, кто всегда путается у вас под ногами

3:38
Зоосфера » Экзотика

Каждый знает, что хорек — очень активный и непоседливый зверь. В последнее время он стал популярным домашним питомцем. Но как правильно содержать его?

Хорёк в квартире: непоседа, мелкий воришка и тот, кто всегда путается у вас под ногами

Можно часто видеть на улице людей, мирно гуляющих со своим любимцем на поводке. Но далеко не каждый хорек содержится в правильных условиях, с ним нельзя как с кошкой или собакой…

Не путайте хорька и с хомяком, так как это не грызун и требуется соответствующий корм. Пища "со стола" тоже не подойдет, так как она не принесет вашему питомцу никакой пользы, а наоборот, может пагубно отразиться на здоровье.

Питание хорька

Существует несколько вариантов кормления хорька:

  1. RAW-питание, при котором хорька кормят хрящами, сырым мясом с костями, субпродуктами и жилами.
  2. Специальные корма для хорьков премиум и люкс-класса. Некоторые кошачьи корма тех же классов тоже подойдут.
  3. Фаршекаша

Если вы решили завести самку хорька, своевременно стерилизуйте животное. Из состояния течки самка редко способна выйти сама.

Как спастись от запаха

Говоря о запахе от этих животных, стоит сказать, что аромат от шерсти мускусный. Это не всем может понравиться. Поэтому регулярно купайте своего питомца, примерно 2-3 раза в месяц. Таким образом, вы спасетесь от запаха. Стоит подметить тот факт, что стерилизованные особи будут пахнуть меньше. При испуге или перевозбуждении хорек может издать очень неприятный запах, который можно быстро выветрить, открыв окно или форточку. Существуют специальные спреи от запаха хорька. Найти их можно в зоомагазинах.

Поскольку хорьки — активные животные, будьте готовы к тому, что ваш питомец будет постоянно "путаться у вас под ногами". Соблюдайте осторожность, чтобы случайно не наступить или не сесть на вашего любимца. Будьте крайне внимательны, когда открываете двери на улицу или балкон. Хорек за несколько секунд может убежать или выпасть с балкона.

Тайник хорька

После приобретения хорька вы, скорее всего, будете все чаще замечать пропажу мелких вещей. Каждый уважающий себя зверь со временем заимеет свой тайник, в котором и будут храниться все пропавшие вещи вперемешку с запасами еды. Не оставляйте ценные вещи там, куда зверек может запросто добраться. Никому не хочется бегать перед работой по квартире и искать ключи или кошелек. Место тайника вы вряд ли найдете быстро. Если пропало что-то ценное, а тайник вы так и не нашли, не расстраивайтесь — просто положите какую-либо вещь туда, где хорек ею точно заинтересуется. Потом попробуйте проследить за действиями животного. Скорее всего, хорек прихватит вещицу и понесет в заветное хранилище.

Помните, что далеко не все хорьки ручные и ласковые. Большая часть хорьков кусается, поэтому вам упорно придется отучать животное от этого. Процесс этот долгий и сложный. Также не заводите хорька в качестве игрушки для ребенка. При сильном сжатии хорек больно укусит, так как это все же дикое животное.

Тщательно готовьтесь перед покупкой животного. Изучите тематические сайты, найдите подходящие ветлечебницы в своем районе. Если вы будете покупать клетку, то она должна быть довольно большой.

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Автор Марина Расторгуева
Марина Расторгуева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы животные
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