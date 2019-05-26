Многие владельцы собак задаются вопросом о том, как помыть лапы своему любимцу после прогулки. Маленькую собаку, которая не боится воды, легко можно взять на руки и отнести в ванную.
Не забывайте, что за гигиеной вашего любимца нужно следить ежедневно, а не только в сезоны, когда на улице грязно. Таким способом вы убережете собаку от влияния реагентов, которыми посыпаются дороги зимой, отравления токсичными веществами, в которые животное может случайно наступить. Также каждодневная мойка лап поможет своевременно обнаружить повреждения на подушечках, например, занозы или царапины.
Если ваш питомец позволит, можете одевать ему специальную обувь для прогулок.
Что делать, если собака панически боится и даже отказывается идти домой, зная о ваших планах?
Вот несколько советов:
Не пренебрегайте данными советами. Поддерживайте лапы вашего любимца в чистоте. Тем самым вы обезопасите собаку от проблем со здоровьем и сохраните порядок в своем доме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.