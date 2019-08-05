Чау-чау считает себя владельцем всего, что имеется в доме, не исключая хозяина

Чау-чау известны прежде всего своим внешним видом, вынуждающим подозревать в них не собаку, а смесь льва и медведя. Другая особенность этих собак — синий язык. Это древняя порода, в создании которой, как считается, принял участие сам Будда. Чау славятся нежеланием учиться, не всегда поддаются дрессировке, но эти милые и очаровательные увальни, способные в случае необходимости стать яростными защитниками, становятся с каждым годом все популярнее.

Название породы: Чау-чау

Чау-чау Страна происхождения: Китай

Китай Время зарождения породы: 1957 год

1957 год Вес: кобели 25-32 кг, суки 20-27 см

кобели 25-32 кг, суки 20-27 см Рост (высота в холке): кобели 48-56 см, суки 46-51 см

кобели 48-56 см, суки 46-51 см Продолжительность жизни: 9-12 лет

"Чау — собака с душой. Чау — собака, с которой можно и нужно общаться. Чау более 2000 лет сохраняет свою самобытность. Чау четко отличает чужих и своих. Чау — собака, о которой существует легенда: когда далай-лама медитировал, при этом должна была присутствовать чау-чау. Чтобы далай-лама мог вернуться на землю из других миров. ЧАУ-ЧАУ — одна из самых загадочных пород собак. Умные. Преданные. Особенные"… — говорит руководитель питомника "Ингрия Ленд Гард" Людмила Веденеева.

История породы чау-чау

Чау-чау считаются одной из самых древних пород собак. Их относят к так называемым примитивным собакам. Изучение ДНК этой породы позволило выяснить, что она ведет свой род непосредственного от волков, обитавших некогда в землях Монголии и Китая.

Имеется барельеф, датируемый 150 годом до н. э., изображающий собаку, невероятно похожую на привычного нам чау-чау. Эти собаки служили человеку на охоте, помогали пасти скот, использовались как ездовые.

Лучшими и наиболее чистокровными считались чау-чау из буддийских храмов, где монахи вели племенные книги породы. По причине удаленности и закрытости Китая, первые чау-чау добрались до Европы только в 1785 году. В 1830 году порода была впервые представлена на выставке в Великобритании.

Привлекшие внимание экзотическим видом, собаки вынудили заводчиков немедленно заняться их разведением. Но требования изнеженного британского общества существенно отличались от суровых условий монгольских степей и китайских гор, и чау превратились в породу декоративную и пригодную для жизни в городе.

Считается, что они не потеряли рабочие навыки, но некоторые из владельцев привезенных из Китая и Монголии собак считают именно их настоящими чау.

Пожалуй, единственным, что осталось неизменным — это своенравное упорство. Только если раньше оно вынуждало чау упорно брести через горные перевалы сквозь метель и пургу, то теперь оно же требует от них упорно не обращать внимания на команды и окрики хозяина.

В давние времена японцы использовали специально выведенных для этого чау-чау в качестве еды. Китайцы же предпочитали не чистокровных чау-чау, а метисов.

Синий язык чау-чау, согласно легенде, получил свой цвет из-за того, что собака лизнула небо, когда Бог был занят созданием Вселенной. При рождении у чау обычный розовый язык, который становится темным к возрасту около года.

"Чау — одна из древнейших пород собак. Статуэткам с изображением чау более чем 2000 лет. Основной вклад в развитие и формирование породы внесли буддистские монахи — именно там велись племенные книги и формировалось основное поголовье. Чау — собака своеобразная, с восточным, философским складом мышления и своеобразным обменом веществ (они почти вегетарианцы). Чау ценились вельможами и императорами и стоили очень дорого. В Европу чау попали в конце 19-го века, сначала случайно, как экзотическая собака Китая, их держали в зоопарке. К сожалению, благородное "собака, похожая на льва" превратилось в европейском произношении во "всякая всячина". Но это не помешало чау-чау сохранить свой гордый нрав и тонкий ум. Страной патронатом стала Англия. Чау занимались люди состоятельные, поклонницей их была и королева Виктория", — рассказывает Людмила Веденеева.

Характер чау-чау

Чау считает себя владельцем всего, что имеется в доме, не исключая хозяина, других животных и домашнюю утварь.

Чау не очень любит компанию, так как она внушает недоверие его чувству собственника.

Хозяев и семью чау обожают, но это не мешает им игнорировать команды.

Чау — собака самоуверенная и уравновешенная, но в случае необходимости становится бесстрашным защитником. Подходит и в качестве охранника территории. Под пышной шерстью чау-чау кроется мускулистое и сильное тело.

Чау могут быть достаточно импульсивными, особенно если у них не будет достаточно физической активности.

В остальном же это собака, которая очень любит проводить время с хозяином и готова быть с ним каждую минуту его времени.

Уход за чау-чау

Чау-чау известны своей неряшливостью, но их шерсть, обладающая густым подшерстком, способна самоочищаться. Линяют чау два раза в год. Раз в неделю чау нужно расчесывать гребнем для вычесывания подшерстка. В период линьки проводить эту процедуру нужно в три раза чаще. Также чау делают грумминг, прежде всего на гриве, хвосте и других местах с самой длинной шерстью. Мыть собак рекомендуется пару раз в год, если только во время прогулки чау с присущим ему упорством не пойдет прямо по самой глубокой и грязной луже.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...