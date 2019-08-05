Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Чау-чау считает себя владельцем всего, что имеется в доме, не исключая хозяина

Зоосфера » Собаки

Чау-чау известны прежде всего своим внешним видом, вынуждающим подозревать в них не собаку, а смесь льва и медведя. Другая особенность этих собак — синий язык. Это древняя порода, в создании которой, как считается, принял участие сам Будда. Чау славятся нежеланием учиться, не всегда поддаются дрессировке, но эти милые и очаровательные увальни, способные в случае необходимости стать яростными защитниками, становятся с каждым годом все популярнее.

Чау-чау считает себя владельцем всего, что имеется в доме, не исключая хозяина
  • Название породы: Чау-чау
  • Страна происхождения: Китай
  • Время зарождения породы: 1957 год
  • Вес: кобели 25-32 кг, суки 20-27 см
  • Рост (высота в холке): кобели 48-56 см, суки 46-51 см
  • Продолжительность жизни: 9-12 лет

"Чау — собака с душой. Чау — собака, с которой можно и нужно общаться. Чау более 2000 лет сохраняет свою самобытность. Чау четко отличает чужих и своих. Чау — собака, о которой существует легенда: когда далай-лама медитировал, при этом должна была присутствовать чау-чау. Чтобы далай-лама мог вернуться на землю из других миров. ЧАУ-ЧАУ — одна из самых загадочных пород собак. Умные. Преданные. Особенные"… — говорит руководитель питомника "Ингрия Ленд Гард" Людмила Веденеева.

История породы чау-чау

Чау-чау считаются одной из самых древних пород собак. Их относят к так называемым примитивным собакам. Изучение ДНК этой породы позволило выяснить, что она ведет свой род непосредственного от волков, обитавших некогда в землях Монголии и Китая.

Имеется барельеф, датируемый 150 годом до н. э., изображающий собаку, невероятно похожую на привычного нам чау-чау. Эти собаки служили человеку на охоте, помогали пасти скот, использовались как ездовые.

 

Лучшими и наиболее чистокровными считались чау-чау из буддийских храмов, где монахи вели племенные книги породы. По причине удаленности и закрытости Китая, первые чау-чау добрались до Европы только в 1785 году. В 1830 году порода была впервые представлена на выставке в Великобритании.

Привлекшие внимание экзотическим видом, собаки вынудили заводчиков немедленно заняться их разведением. Но требования изнеженного британского общества существенно отличались от суровых условий монгольских степей и китайских гор, и чау превратились в породу декоративную и пригодную для жизни в городе.

Считается, что они не потеряли рабочие навыки, но некоторые из владельцев привезенных из Китая и Монголии собак считают именно их настоящими чау.

Пожалуй, единственным, что осталось неизменным — это своенравное упорство. Только если раньше оно вынуждало чау упорно брести через горные перевалы сквозь метель и пургу, то теперь оно же требует от них упорно не обращать внимания на команды и окрики хозяина.

В давние времена японцы использовали специально выведенных для этого чау-чау в качестве еды. Китайцы же предпочитали не чистокровных чау-чау, а метисов.

 

Синий язык чау-чау, согласно легенде, получил свой цвет из-за того, что собака лизнула небо, когда Бог был занят созданием Вселенной. При рождении у чау обычный розовый язык, который становится темным к возрасту около года.

"Чау — одна из древнейших пород собак. Статуэткам с изображением чау более чем 2000 лет. Основной вклад в развитие и формирование породы внесли буддистские монахи — именно там велись племенные книги и формировалось основное поголовье.

Чау — собака своеобразная, с восточным, философским складом мышления и своеобразным обменом веществ (они почти вегетарианцы). Чау ценились вельможами и императорами и стоили очень дорого. В Европу чау попали в конце 19-го века, сначала случайно, как экзотическая собака Китая, их держали в зоопарке. К сожалению, благородное "собака, похожая на льва" превратилось в европейском произношении во "всякая всячина". Но это не помешало чау-чау сохранить свой гордый нрав и тонкий ум. Страной патронатом стала Англия. Чау занимались люди состоятельные, поклонницей их была и королева Виктория", — рассказывает Людмила Веденеева.

Характер чау-чау

 
  • Чау считает себя владельцем всего, что имеется в доме, не исключая хозяина, других животных и домашнюю утварь.
  • Чау не очень любит компанию, так как она внушает недоверие его чувству собственника.
  • Хозяев и семью чау обожают, но это не мешает им игнорировать команды.
  • Чау — собака самоуверенная и уравновешенная, но в случае необходимости становится бесстрашным защитником. Подходит и в качестве охранника территории. Под пышной шерстью чау-чау кроется мускулистое и сильное тело.
  • Чау могут быть достаточно импульсивными, особенно если у них не будет достаточно физической активности.

В остальном же это собака, которая очень любит проводить время с хозяином и готова быть с ним каждую минуту его времени.

Уход за чау-чау

Чау-чау известны своей неряшливостью, но их шерсть, обладающая густым подшерстком, способна самоочищаться. Линяют чау два раза в год. Раз в неделю чау нужно расчесывать гребнем для вычесывания подшерстка. В период линьки проводить эту процедуру нужно в три раза чаще. Также чау делают грумминг, прежде всего на гриве, хвосте и других местах с самой длинной шерстью. Мыть собак рекомендуется пару раз в год, если только во время прогулки чау с присущим ему упорством не пойдет прямо по самой глубокой и грязной луже.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы собака история
Новости
Певец Филипп Киркоров заявил, что верит в нормальное общение с украинскими артистами
Журналист Штир: на Украине из-за насильственной мобилизации ущемляются права венгров
РБК: в Кремле на 22 февраля запланировали митинг-концерт с возможным участием Путина
ISW: Кремль готовит Россию к затяжным боевым действиям на Украине
RT: российские военные оттеснили ВСУ в окрестностях Угледара
Марочко заявил о расположении наёмников ВСУ городе Часов Яр у Артёмовска
Таролог Янко заявила о проблемах в браке Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой
Константинов: Запад, взявший курс на уничтожение РФ, должен помнить об ударе возмездия
Фомин: нужно менять офицеров, не умеющих наступать
Советник Пушилина: все дороги возле Артёмовска находятся под огневым контролем российских военных
Популярное
Путин уже потерял Украину, заявил Байден

Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.

Президент США Байден заявил, что Путин "уже потерял Украину"
Генерал ВС РФ Соболев заявил Кадырову, что не собирается сдаваться полякам
Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
В зоне спецоперации замечены новейшие российские танки Т-14 "Армата"
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против российских детей
Запад намерен победить Россию с помощью "Гааги для Путина"
Власти Киева готовятся бросить свои элитные бригады на фронт
Власти Киева готовятся бросить свои элитные бригады на фронт
Последние материалы
Марочко: ВСУ стали активно применять дроны с кустарными боеприпасами под Кременной
Марочко: украинские ДРГ активизировались на Купянском и Краснолиманском направлениях
Associated Press: Макрон отберёт у Путина орден Почётного легиона
Чау-чау считает себя владельцем всего, что имеется в доме, не исключая хозяина
Власти Харьковской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
"Цивилизованный мир" отвернулся от пострадавшей от землетрясения Сирии, боясь американского "закона Цезаря"
Каменные кресты Турова считают чудотворными
Кошки помогают найти новую любовь и ещё три причины завести дома мурлыку
Politico: Путин одержит победу, если новый главком СВО решит проблемы с логистикой
Минобороны: опубликованы видеокадры тренировок штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников