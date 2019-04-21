Не заставляйте котёнка есть сухой корм насильно, его время придёт

Многие владельцы домашних животных, в частности, кошек, скептически относятся к сухому корму. Имеется в виду кормление кормом маленьких котят. Можно услышать мнение, что организм котенка не может справится с такой твердой пищей.

Сухой корм котятам необходим

Дело в том, что котята кормятся молоком два месяца, а иногда и дольше. Рекомендуется уже в этот период давать котятам пробовать другую пищу. Это поможет им быстрее перейти на самостоятельное питание и пополнить организм теми веществами, которых нет в молоке кошки-матери.

Однозначно можно сказать, что сухой корм необходим котятам. Правда, это должен быть качественный и специально разработанный корм именно для котят. Ни в коем случае нельзя давать им корм для взрослых кошек.

Дело в том, что у котят ускоренный и очень высокий метаболизм. Именно в этот период им как воздух нужен сбалансированный набор питательных веществ. С помощью натурального кормления невозможно добиться правильных пропорций нужных веществ. Тем более у котят очень чувствительная пищеварительная система. Любой несвежий продукт со стола, вызовет отравление. Хороший результат способен дать только качественный сухой корм для котят. Важно помнить, что резкая смена корма может вызывать расстройства.

Примерно в возрасте трех недель, котята пытаются начинать пить воду. А уже начиная с месяца им понемногу можно предлагать корм. Некоторые хозяева смачивают его водой, но делать это совершенно не нужно. Котята хорошо справляются с такой пищей и к тому же это хорошо повлияет на смену зубов.

Не надо заставлять котёнка есть корм насильно

В самом начале корм предлагается как подкормка после основного молочного кормления. Не стоит заставлять котенка есть корм насильно, его время придет. И когда придет время полностью отказаться от молока, переход будет очень легкий и не приведет к стрессу.

Очень важно понимать, что от питания, именно кошек, зависит их здоровье и продолжительность жизни. Многие кошачьи болезни напрямую зависят от рациона животного. В ваших руках находится жизнь этого существа и подходить к вопросам кормления нужно очень серьезно. Все то, что вы дадите котенку в начале его жизни, сполна окупится в будущем.