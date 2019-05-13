Приучаем котёнка к лотку: набираемся терпения и ни в коем случае не кричим

Наконец-то вы стали счастливым обладателем пушистого существа. Однако эта радость может быстро смениться печалью, если котенок не знает, что надо "ходить" в лоток.

Мы дадим вам несколько простых советов, как приучить маленькое создание к лотку. Если им следовать, можно быстро и без нервотрепки добиться желаемого, а также завоевать авторитет у животного.

Правильный лоток

Он должен быть таким, чтобы котенок смог в него забраться без особых трудностей. Выбирайте модель с низким передним бортиком. Лотки с высокими стенками подойдут уже взрослому животному, и лоток лучше сменить, когда питомец подрастет, иначе наполнитель будет потом разлетаться по всей комнате. Существуют и полностью закрытые лотки, конечно, они более гигиеничные, но не всем животным такие варианты нравятся.

Наполнитель

Наполнители бывают разные, не соблазняйтесь эконом-вариантами, чаще такие наполнители не имеют свойства впитывать влагу и поглощать запах, с таким же успехом можно насыпать в лоток обычный песок с улицы. Нормальный наполнитель должен хорошо впитывать выделения котенка, не поднимать пыль, когда вы будете его менять, а также должен поглощать запах. Не забывайте и вовремя убирать лоток. Кошки — существа чистоплотные, они могут сделать свои дела и где-то в квартире, если наполнитель вовремя не сменить.

Место для лотка

Лоток не должен находиться рядом с мисками с едой и домиком питомца. Найдите для него такое место, куда котенок сможет всегда без труда попасть.

Приучаем котёнка ходить в лоток

Сначала придется постараться и после каждого приема пищи самим усаживать котенка на подготовленный плацдарм. Поначалу это придется совершать по несколько раз за день, пока до питомца не дойдет, что в лотке надо "делать дела". В период приучения к лотку важно следить за передвижениями котенка, если вы заметите, что он направился справлять нужду в неположенном месте, то возьмите его и посадите в лоток.

Хвалим и не демонстрируем нетерпения

После того как котенок сходит в лоток, не забудьте его похвалить. Почешите его за ушком, погладьте, дайте лакомство. Если котенок все же успеет сделать лужу на стороне, не кричите на него, не хватайте за шкирку и не тыкайте носом в лужицу, вы ничего не добьетесь, только напугаете малыша.

Выводим кошачий запах из ненужных мест

Если котенок сделал один раз лужу на диванной подушке, там останется его запах, и котенок будет инстинктивно стремиться снова сходить там в туалет. По этой причине запах необходимо нейтрализовать, если нет под рукой специальных средств, можно использовать водный раствор уксуса. Перед этим можно намочить в этой луже мочи тряпочку и положить ее в лоток, пусть запах привлекает котенка, и тогда он точно пойдет в лоток.

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Как приучить котенка к туалету / лотку. Советы ветеринара