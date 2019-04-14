Дружба ребёнка с котёнком поможет избежать развития эгоизма у малыша

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Стоит ли заводить котёнка, когда дома маленький ребёнок? Или если питомец уже живёт в семье — как с ним быть? Все за и против этого актуального вопроса.

Конечно, когда малыш родился, никто и не подумает прямо сразу заводить кошку или собаку. Так как забот и так хватает. Надо дождаться, когда ребёнок немного подрастёт. Но если животное уже является членом семьи, вопрос обсуждается за семейным круглым столом. Некоторые пары стараются решить вопрос с домашними животными кардинально. Помню, как родители отдали хомячков в надёжные руки, когда ожидали появление моей сестрёнки. Я очень переживала по этому поводу.

Спланируйте организацию общения котёнка и ребёнка

На самом деле, если ваш питомец воспитан, то причины переживать отсутствуют. При худшем положении вещей домашнее животное (кошка, например) не покажет заинтересованности к малышу, а при хорошем — ребёнок обретёт верного защитника и друга.

Если рассматривать возможное развитие отношений между младенцем и животным, здесь всё зависит от способностей четвероногого друга и, естественно, от его желания. Например, у кого-то кошка подходила к младенцу, чтобы пощекотать ладошку, развивая тем самым хватательный рефлекс.

Для благополучного общения малыша и животного необходимо посодействовать этому, спланировав организацию общения.

Во-первых, новорождённого надо познакомить с питомцем по всем правилам: дайте ему осмотреть новоиспечённого члена семьи, обнюхать. Отгонять животное с криком не стоит. Если путь в кроватку закрыт, об этом надо сказать спокойным негромким голосом.

Во-вторых, не стоит вызывать в животном ревность — любовь к нему и забота не должна нисходить на нет с появлением малыша.

И в-третьих, кошка — не игрушка для ребенка. Стоит позволить сформировать ей и малышу свои отношения, потому что они не всегда будут под вашим контролем.

Дети становятся более ответственными

Домашнее животное — это достаточно важный момент в развитии ребенка. Психологи подчеркивают положительную динамику при общении детей с домашним питомцем — дети становятся более ответственными. Ребёнок с маленького возраста узнает о том, что питомцу необходима забота (кормление, выгуливание).

А если у родителей ребёнок — единственный, дружба, например, с котёнком поможет избежать развития эгоизма у малыша. Привыкнув к тому, что в семье есть четвероногий друг, ребёнок поймет, как важно защищать ближнего, слабого, делиться с ним вниманием и заботой. А это очень важно, так как вероятность того, что единственный ребёнок вырастет эгоистом, высока.

Есть ещё актуальный вопрос, который касается заболеваний, переносимых кошками. В этом пункте необходимо тщательно все продумать до мелочей, так как потребуются финансовые затраты, необходимые для вакцинации животного, обработке от блох, глистов. А ребёнка в свою очередь следует приучить мыть руки после каждого контакта с животным и не трогать миску и лоток кота.

Всё это на первый взгляд кажется сложным, но в результате в вашем доме поселится пушистый котёнок, несущий своим присутствием позитив и радость.

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