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Ирина Гусакова

Лхасский апсо — символ удачи и талисман в Тибете

4:26
Зоосфера » Собаки

История породы лхасский апсо насчитывает более двух тысяч лет. Эта собака, обладающая длинной шерстью и великолепно чувствующая себя в горах, распространена в Тибете, где считается символом удачи и талисманом. Ее название в переводе с местного означает "горный козел", но в данном случае это является похвалой ловкости и выносливости.

Лхасский апсо — символ удачи и талисман в Тибете

Буддийские монахи почитали этих собак как священных, и порода на протяжении многих веков была неизвестна за пределами Тибета, что позволило ей сохраниться в неприкосновенности и чистоте крови.

История породы лхасский апсо

Существует и другая версия, согласно которой название породы происходит от совмещения "Лхаса", названия столицы Тибета, и слова "апсо" — "бородатый". То есть собак справедливо называли "бородатыми псами из Тибета". Лхаса апсо обитали в домах местной знати и в буддистских монастырях, выполняя охранную функцию. В качестве боевой силы использовался тибетский мастиф, а вот оповестить всех о незваном госте лучше всего получалось у лхасского апсо, у которого звонкий лай.

Тибетские монахи полагали, что в апсо вселяются ожидающие перерождения души лам. Лхаса апсо не продавались, и этих собак можно было получить только в качестве подарка. Ввиду труднодоступности Тибета в Европе эта порода собак была неизвестна вплоть до 1929 года. Тогда полковник Бейли и его жена Ирма впервые представили на выставке в Лондоне этих собак (они привезли их с Тибета), которых стали называть лхасскими терьерами.

В 1933 году лхаса апсо оказались в Америке. Далай-лама XIII подарил одну из собак некоему исследователю Тибета. Так началась история все возрастающей популярности этих очаровательных собачек, которые считаются родственницами не менее миловидных ши-тцу.

По одной из версий и по генетическим исследованиям, от лхасского апсо произошла собака-лев ши-тцу, которая внешне сильно напоминает лхасского апсо.

Характер лхасских апсо

Несмотря на свою декоративную внешность, у апсо ярко выражены и сторожевые качества. Эти собачки чрезвычайно привязаны к семье, но не такие навязчивые, как особи других декоративных пород. Лхасский апсо выбирает себе одного хозяина и предпочитает быть рядом с ним.

Эта порода собак вообще очень любит проводить время с человеком, со своей семьей и проявляет недоверие ко всем чужакам. Если не потратить некоторое время на воспитание, то прием гостей в доме с апсо может стать затруднительным из-за агрессивности собаки. Пусть и маленькие, но клыки ее все же острые и почувствовать их на себе не хочется никому.

Считается, что лхасский апсо плохо ладит с детьми, но происходит это от того, что порода не любит грубого обращения с собой, а в случае чрезмерного и неумного усердия в этом, которое любят дети, может проявить свой вспыльчивый характер.

Лхасский апсо очень трепетно относится к своей территории, если не снять у собаки чрезмерную территориальность, то она может быть агрессивной по отношению к другим собакам и даже прочим питомцам собственных хозяев. При этом как охотники они не состоятельны и чаще всего замечательно уживаются с кошками и грызунами.

Эта порода очень любит лаять. В ответ на малейший шум в подъезде вы услышите пронзительный заливистый лай. Несколько успокоить собачку смогут только долгие прогулки и физическая активность.

Уход за лхасским апсо

Длинная шерсть этой породы требует особого к себе отношения. Обычно ее выстригают и формируют различные прически. Лхасский апсо не линяет, но один раз в три дня собачку придется расчесывать, а раз в две недели мыть со специальными средствами. Требуется удалять, выстригать или выщипывать шерсть из ушных раковин. У апсо часто слезятся глаза, в которые лезет шерсть, и их рекомендуется ежедневно промывать.

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Породы собак. Лхаса апсо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы тибет собака история
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