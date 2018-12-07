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Мария Карагёзова

Ленивцы выживают уже 40 миллионов лет благодаря своей медлительности

Зоосфера

Над этими забавными животными мы обычно насмехаемся, вернее, над их образом жизни. Ленивцы заняли свое почетное место в мультфильмах, мемах, они — покорители пабликов в социальных сетях.

Ленивцы выживают уже 40 миллионов лет благодаря своей медлительности

На деле же многочисленные шутки связаны с действительно необычным их образом жизни. Начнем с того, что предки ленивцев населяли землю 40 миллионов лет назад, когда еще не было мамонтов и саблезубых кошек.

Как так вышло, что эти не слишком активные животные не вымерли? По сути, то, как они висят на деревьях, должно приманивать любителей легкой добычи. Однако именно благодаря своей необычайной медлительности ленивцы выжили и продолжают выживать.

В тропическом лесу много опасных врагов, например, полакомиться ленивцем могли бы гарпии. Это крупные хищные птицы. Расправиться с маленькими пушистыми зверятами легко было бы и гигантским змеям, или оцелотам.

Как медлительность помогает ленивцам выжить?

Дело в том, что ленивцы хорошо маскируются из-за своих малочисленных передвижений. Когда они долго находятся на одном и том же дереве, на скале, они становятся пристанищем для других живых организмов.

Так, ученые из Университета Хельсинки насчитали более 400 видов различных организмов, которые обитают на теле ленивцев. Например, одноклеточные, тараканы, сотни жуков. Бабочки, к слову, откладывают яйца на экскременты ленивцев.

Заметить ленивца в тропическом лесу очень сложно, как правило, его шерсть покрыта зеленым цветом, это происходит из-за мхов грибов, которые обвивают тело животного.

Ленивцы находятся в состоянии бодрствования около 14 часов в сутки, двигаются они всего лишь два часа за весь день. Всё остальное время животное отдыхает: переваривает пищу, наблюдает за тем, что происходит вокруг.

Как правило, ленивцы не уходят далеко за едой, они дотягиваются до ближайших листьев на деревьях и лакомятся ими. Кстати, все то, что съедает ленивец, в его организме остается надолго, этот срок может достигать недели.

Интересно еще и то, что в течение суток у ленивцев наблюдаются резкие колебания температуры, они могут остыть до 24 градусов, а когда появляются на солнце, температура тела может достигать даже более 30 градусов.

 На глубину и ритм сна ленивца влияет стресс

У многих ленивцев, которые живут в тропическом лесу, есть необычные "штуковины" на лбу. Если исследователям удается поймать ленивца, они стригут шерсть на лбу животного и прикрепляют туда специальное оборудование. Также на ленивцев надевают ошейники для отслеживания местоположения.

Таким образом изучают повадки этих животных, их сон, который поражает исследователей уже давно. Недавно стало понятно, что на глубину и ритм сна ленивца влияет стресс.

То есть ленивцы спят меньше, если в этот день у них было какое-то эмоциональное потрясение, например, встреча с лесным обитателем-врагом. Интересно, что трехпалые ленивцы равномерно делят часы сна между днем и ночью, а вот двупалые — ночью активны, а днем спят. Причины такого поведения еще выясняют ученые.

Есть и те, кто занимается изучением флоры и фауны, которая живет своей жизнью в шерсти у ленивцев. Если просто прикоснуться к этому животному, из него тут же посыпятся жуки и мотыльки.

Вопросов у ученых еще очень много, например, как ленивцам удалось так сильно изменить модель сна. Возможно на это влияет их питание, ведь едят они далеко не все подряд.

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Автор Мария Карагёзова
Мария Карагёзова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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