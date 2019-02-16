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Сергей Бухранский

Аквариум: вода в бутылках не подходит для жизни рыб

Зоосфера » Рыбы

Основным фактором хорошего самочувствия аквариумных обитателей является качество воды. Как бы вы ни обустраивали аквариум, какие бы ни ставили фильтры и ни сажали растения, основным всегда будет качество воды. Только вода является средой для живущей в аквариуме рыбы и полезных микроорганизмов.

Аквариум: вода в бутылках не подходит для жизни рыб

Большую ошибку допускают начинающие аквариумисты, покупая для аквариума воду в бутылках. Такая вода имеет определенные химические показатели и зачастую не подходит для жизни рыб. Лучше использовать обычную водопроводную воду, но только не сразу.

Водопроводная вода безопасна для человека, но для рыб она может быть смертельна

Как правило, в такой воде содержится большое количество хлора и других токсичных для рыбок веществ. Соответственно, если сразу поместить в такую воду рыбок, они могут погибнуть. Желательно дать воде отстоятся в течение двух дней. За это время хлор и другие соединения из воды испарятся. Это правило также касается частичной замены или подлива воды в аквариум.

Важно также правильно отстаивать воду. Пластмассовые, непищевые емкости не подходят, лучше всего использовать стеклянную посуду. Закрывать емкости не стоит, а для защиты от пыли можно использовать марлю.

Но даже в отстоянную воду нельзя сразу селить рыбок. Нужно чтобы в аквариуме создалась благоприятная живая среда, а на это должно уйти как минимум семь дней.

Отстаивание воды является обязательным правилом, но есть специальные средства, которые упрощают эту процедуру. Называются они кондиционерами для аквариумной воды.

Кстати, некоторые кондиционеры позволяют подготовить воду для запуска рыб сразу.

Используя сразу два специальных средства, можно нейтрализовать хлор и подготовить живую среду для аквариумных обитателей. Некоторые средства, представленные на рынке, помимо среды, защищают слизистую рыбы и препятствуют стрессам.

Не стоит забывать и о температуре подливаемой воды. Сильно холодная вода может мгновенно убить рыбу или причинить ей глубокий стресс. Важно сравнять температуру воды, а только после этого подливать воду.

Со временем отстаивание воды станет для вас обычным делом и сложностей больше не будет.

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Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы вода домашние животные
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