Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Журавлева

Хамелеон проявляет привязанность к человеку и радуется общению

Зоосфера » Экзотика

Хамелеоны относятся к семейству ящериц. Эти животные отличаются большей требовательностью с точки зрения ухода за ними.

Хамелеон проявляет привязанность к человеку и радуется общению

Как это ни удивительно, хамелеон в отличие от игуан, гекконов, агам и прочих "собратьев" проявляет привязанность к человеку, радуется общению.

В случае с хамелеоном вы будете награждены за труды

Земноводные как таковые не ассоциируются у нас с подобным поведением, но в случае с хамелеоном вы будете награждены за труды, потраченные на его содержание, его незаурядностью в общении.

Хамелеон идет на руки, распознает черты хозяина благодаря прекрасному зрению, выделяет его среди других людей.

Если Вы никогда не имели дела с содержанием рептилий или именно хамелеонов, то для начала советуют заводить именно йеменского хамелеона. Этот вид уже долгое время успешно разводят в искусственных условиях, информации о нем как о домашнем животном гораздо больше, чем об остальных.

Обязательно стоит приобретать детеныша, выведенного в неволе. Его будет легче воспитать, нежели взрослого или дикого хамелеона. Вместе с тем, к сожалению, эти животные часто живут менее пяти лет, поэтому чем младше будет Ваш питомец, тем больше времени Вы с ним проведете.

Если вы не планируете разводить ящериц, стоит завести самца, так как без спаривания самка может погибнуть в возрасте около четырех или шести месяцев.

Хамелеоны — одиночки по натуре

Не стоит переживать о том, что хамелеону может быть скучно в одиночестве. В природе они мало нуждаются в общении с "собратьями", являются по своей натуре одиночками и в диких условиях также живут каждый на своей территории, которые, в свою очередь, строго разграничены.

Для проживания хамелеона необходим большой террариум. Вентиляционная сетка должна находиться на двух стенах. Внутри террариума стоит установить лампы:

  • полноспектровые,
  • ультрафиолетового диапазона
  • и дневного света.

Лампы должны располагаться в разных углах террариума. Важно следить, чтобы их расположение не позволяло питомцу обжечься. Дневная температура в террариуме должна быть от +27 до +30 градусов, ночная — от +15 до +27 градусов.

Внутри террариума можно разместить живые растения: хамелеоны не любят обгрызать зелень. Также рекомендуется закрепить ветки на разной высоте. Дно террариума оставьте чистым.

Для хамелеона необходима капельная поилка, вода из которой должна постоянно капать в емкость, установленную на полу террариума, ведь в естественной среде эти животные пьют росу и капли дождя.

Маленького хамелеона стоит сразу приучить к кормушкам

Они располагаются в террариуме в количестве двух штук. В одной кормушке постоянно должна быть молотая яичная скорлупа, а во второй — корм. Скорлупа нужна из-за склонности ящериц к рахиту и потребности в кальции.

Детенышей кормят молодыми сверчками, а в процессе взросления начинают добавлять личинок зоофобуса, тараканов, мух и гусениц огневок. Не подойдут для питания хамелеонов насекомые, обладающие жестким хитиновым покровом.

Стоит также знать, что у хамелеонов имеются некоторые капризы в питании, и животные довольно определенно их проявляют.

Рацион должен быть разнообразен: например, для взрослого хамелеона можно добавить к основной еде листья салата, одуванчики, фрукты и овощи.

Норма для взрослого хамелеона в день — от пяти до восьми насекомых. Кормить питомца желательно в одни и те же часы и следить за тем, чтобы корм не был в постоянном доступе для животного. В ином случае насекомые могут перестать восприниматься питомцем как пища или могут просто начать нервировать хамелеона.

Источник фото: Википедия

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Содержание Йеменского хамелеона
Новости
Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ по всей линии фронта
Стремоусов: в наступлении на Снигирёвку задействованы польские наёмники
Полковник ВСУ Жданов: ключевой город для наступления противника – Мелитополь
Череватый о запланированном наступлении ВСУ: По примеру харьковской операции
Подоляка: масштабное наступление ВС Украины на Херсон сегодня закончилось ничем
Соловьёв отчитал мобилизованных за жалобы: "Считаешь, что тебе все должны?"
Иммунолог об угрозе новой мутации COVID-19: Колебания летальности возможны
Народная милиция: системы ПВО ДНР усилены новейшими ЗРК "Бук-М3"
Выступающего против СВО Спивакова "отменили" за рубежом: Чувствую себя преданным
Колясников: Зеленский поедет на G20 в своём обычном состоянии, то есть "как лох"
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном

ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.

WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Мир. Новости мира
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Мир. Новости мира
МК: власти Польши решили перекрыть кислород беженцам с Украины
Силовые структуры
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
Сергей Лебедев Исландия помогает всему миру изучать генетические заболевания Сергей Лебедев Любовь Степушова США провалили эксперимент с президентом-самозванцем в Венесуэле Любовь Степушова Александр Артамонов У России есть средства для ответа на информационную атаку Запада Александр Артамонов
Военные новости
Битвы за Херсон не будет, будет быстрое взятие Николаева
Силовые структуры
Военный ВС РФ: в наступлении ВСУ участвовали польские женщины-наёмницы
Кадыров: ВСУ исчерпали себя как военная сила
Силовые структуры
Кадыров: ВСУ исчерпали себя как военная сила
Последние материалы
Хамелеон проявляет привязанность к человеку и радуется общению
Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ по всей линии фронта
Стремоусов: в наступлении на Снигирёвку задействованы польские наёмники
Полковник ВСУ Жданов: ключевой город для наступления противника – Мелитополь
Череватый о запланированном наступлении ВСУ: По примеру харьковской операции
Подоляка: масштабное наступление ВС Украины на Херсон сегодня закончилось ничем
Соловьёв отчитал мобилизованных за жалобы: "Считаешь, что тебе все должны?"
Иммунолог об угрозе новой мутации COVID-19: Колебания летальности возможны
Народная милиция: системы ПВО ДНР усилены новейшими ЗРК "Бук-М3"
Выступающего против СВО Спивакова "отменили" за рубежом: Чувствую себя преданным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников