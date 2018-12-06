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Екатерина Журавлева

Выбирая домашнюю крысу, смотрите на её внешность

Зоосфера » Грызуны

Где купить крысу и какую именно выбрать — два первых вопроса, которые приходят вслед за решением завести именно этого питомца.

Выбирая домашнюю крысу, смотрите на её внешность

Не стоит брать крысенка, которому меньше пяти недель: это время детеныш должен провести с матерью. Ему необходимо получить в этот период определенные навыки, важные для дальнейшей жизни. Самый ранний срок — четыре недели, но не младше. На будущее здоровье детенышей крыс влияет возраст родителей. Имейте в виду, матери должно быть не меньше семи месяцев, а отцу — восьми.

На что именно смотреть

На внешний вид животного стоит обратить внимание в первую очередь. Свидетельство хорошего здоровья — спокойствие, любознательность и активность, а также гладкая блестящая шерсть, отсутствие проплешин.

Глаза и нос должны быть чистыми — отсутствие выделений или воспаления. Зверек не должен чихать: это признак простуды.

Стоит также знать, что крысенок должен спокойно реагировать на людей, проявлять не агрессию, а интерес. По поведению можно распознать проблемы со здоровьем у животного, поэтому стоит быть внимательным.

Определенные телодвижения указывают, в частности, на проблемы со зрением. Крысята с такими сложностями водят головой из стороны в сторону, однако такое поведение является нормой для животных с красными глазами.

Где приобрести питомца

На усмотрение будущего хозяина также остается вопрос о том, где приобрести питомца. Вариантов несколько:

  • зоомагазин,
  • рынок,
  • питомник,
  • клуб,
  • заводчик.

Лучшие варианты — три последних.

Зверьки там чаще всего правильно выращиваются, они приучены к человеческим рукам и имеют родословную, и относительно здоровья животных там существуют определенные гарантии. При выборе этих мест для приобретения питомца — важно обратить внимание на опыт организации и собрать как можно больше информации.

Покупая домашнее животное в магазине или на рынке, можно столкнуться как со случаями ранней беременности (уже в пять недель отроду крысят разделяют, но не везде это делается), так и с самыми неожиданными болезнями, вплоть до паразитов, и иными проблемами, например, в поведении.

Вместе с тем покупка крыс в подобных местах поддерживает их бесконтрольное разведение, которое происходит без соблюдения определенных важных правил, к тому же — это риск, вследствие которого можно потерять приобретенного питомца уже через несколько недель!

Мальчик или девочка?

Как и при покупке любого животного, возникает вопрос — питомца какого пола выбрать. Различия таковы: девочки обыкновенно меньше по размеру, более активные и игривые. Вместе с этим они больше подвержены возникновению опухолевых заболеваний, течка происходит каждые пять-десять дней, и это может привести к появлению потомства, если крысы-самцы также обитают в доме.

Ни в коем случае не стоит поддаваться рассказам о том, что появление потомства — это хорошо, необходимо и "естественно". Этим аргументом любят руководствоваться многие хозяева, и даже некоторые ветеринары говорят об этом клиентам. Не стоит верить словам о том, что крысят можно будет легко пристроить, и что здоровье крыс ухудшится без потомства.

Вместо пресловутой "естественности" можно столкнуться с трудностями при беременности, родах и вскармливании, а также со сложностями в воспитания пятнадцати крысят.

Эти животные не страдают от отсутствия потомства. Но если хозяин все же решается на то, чтобы крысы продолжили свой род, он должен подойти к этому очень серьезно и внимательно.

Крысы-мальчики менее активны, они вырастают большими и, скорее, будут лежать у хозяев на руках, чем играть. Подселить кого-то к мальчику будет уже сложнее, а иногда и вовсе невозможно, а если вместе содержатся несколько крыс-мальчиков, они могут ссориться и даже получать вследствие этого травмы.

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Автор Екатерина Журавлева
Екатерина Журавлева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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