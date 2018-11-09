Семь "совсем других" питомцев, которые понравятся всей семье

Если вы ищете нового семейного питомца, забудьте о собаках и кошках и подумайте о ком-то необычном. Такие домашние животные уникальны, но в целом легко поддаются уходу и хорошо уживаются в семье.

Сахарная сумчатая летяга

Очень милые карманные сумчатые. Они дружелюбны, но они не могут быть приучены к туалету, поэтому вам придется держать их во вместительной и оборудованной клетке. Летяги ночные существа, поэтому будет приятно проводить время, выпуская их из клетки, чтобы поиграть вечером. Убедитесь, что ваши "планеры" стерилизованы, потому что они размножаются как кролики. Также вы должны спокойно относиться к беспорядку: эти зверьки высасывают полезные вещества из продуктов и бросаются оставшимися кусочками.

Гекконы

Для детей с аллергией идеально будет завести рептилию. Гекки не так страшны для маленьких детей, какими могут быть змеи. Выберите леопардового геккона, потому что он не может взбираться на стены — так что вам не придется беспокоиться о том, что он неожиданно покинет клетку и сбежит.

Зяблик

Если вы любите птиц, но не хотите иметь дело с "пронзительным" попугаем, выберите маленькую, спокойную птицу — зяблика. Хотя они не совсем бесшумные, но ведут себя намного тише, чем попугаи, петухи и другие домашние птицы. Если соберетесь, обязательно купите не менее двух зябликов — им нужны друзья.

Шиншиллы

Если вы живете в прохладном климате, подумайте о шиншилле. У этих ночных животных мягкий мех и густой хвос

т. Они не могут находиться при температуре выше 75 градусов, поэтому вам нужно держать свою шиншиллу в прохладе. Зверькам понадобится просторная клетка, чтобы в ней было много места для передвижения.

Рак-отшельник

Идеально подходит для жильцов квартир и тех, кто ищет недорогого в содержании домашнего животного, раки-отшельники — фантастический выбор. Вам просто нужен старый аквариум, гравий, дополнительные раковины разных размеров (раки меняют дома по мере их роста), пищу и воду. Чем больше вы играете с вашим раком, тем менее вероятно, что они ущипнут вас.

Игуаны

Игуана для любителей ящериц — прекрасный выбор. Они требуют теплых температур и клетки, достаточно большой для их роста. Вообще зеленые игуаны могут вырасти до 183 см в длину. Одним из недостатков содержания игуан является необходимость специального освещения как UVA, так и UVB в своей клетке.

Муравьи

Если ваш ребенок заинтересован в науке, и у вас на самом деле нет места (или времени) для домашнего животного, подумайте о создании муравьиной фермы. Просто не забудьте закрывать ее, или у вас будут муравьи по всему дому.

Фото: lifeglobe.net

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