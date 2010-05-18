Фризские лошади – друзья на всю жизнь

Если вы хотя бы один раз увидите фриза, то уже не забудете эту породу и не спутаете никогда ни с какой другой. Вас совершенно зачарует ни на что не похожий силуэт и восхитит первозданная мощь в соединении с энергичностью и динамизмом. А эти длиннющие грива и хвост (казалось, такое бывает только на картинках в детских книжках сказок, а вот оно — на самом деле), эти щетки вокруг копыт (такое даже иллюстраторы сказок придумать не могли) — ну что за прелесть! Даже масть будто создана подчеркивать необычную красоту этих лошадей, ничем не отвлекая от монументальных форм.

Фризская порода лошадей Вороной конь Красивая лошадь галоп

Я также как и многие любители лошадей в свое время был пленен красотой фризских лошадей и навсегда "заболел" ими. Поэтому, отвечая на просьбу читателей, решил рассказать вам о них более подробно.

Эти лошади создают ощущения великолепия и величественности у многих, кто видит их в первый раз, просто захватывает дух. Даже самый маленький фриз смотрит на окружающий мир сверху вниз. Эта лошадь высока, стройна и эффектна. Но самое главное заключается в том, что эта порода не похожа ни на какую другую. Вообще таких самобытных и неповторимых лошадей, как фризы, очень мало.

Следует заметить, что лошади этой породы необыкновенно дружелюбны и энергичны, благодаря чему они весьма приятны как в общении, так и работе. Особенно хорошо лошади зарекомендовали себя в драйвинге и выездке. Желание работать, хорошая память и любознательность помогают фризам схватывать всё на лету и достигать высоких результатов в этих дисциплинах.

В нынешнее время фризы всё чаще и чаще участвуют в национальных соревнованиях наравне с лошадьми других пород. И ко всему этому, едва ли можно представить себе более приятного друга и партнёра в лице прогулочной лошади, чем фриз.

Кроме того, фризы давно уже привлекают кинематографистов, поскольку оказались еще и очень фотогеничными. Карете, промелькнувшей на заднем плане, четверка фризов как бы сразу придает определенный статус, поскольку выглядят они роскошно и даже, можно сказать, картинно. Также фриз в роли рыцарского коня вполне себе историчен. Однако эти лошади настолько покорили Голливуд, что порой режиссеры пренебрегают исторической правдой, сажая на огромного фриза даже героя античности (как в фильме "Александр").

История породы

Фризская порода лошадей — одна из самых древних. Фризская лошадь выведена в северной провинции Нидерландов, территория именуется Фризией. Отсюда название лошадей. Они в Голландии являются единственными чистопородными. Сколько лет назад появилась эта уникальная порода лошадей? Ответить на этот вопрос не так уж просто. Но все же у ученых есть данные о том, что еще в 150 году нашей эры римские историки упоминали о фризской кавалерии в Британии на границе Шотландии и Англии.

Хотя истинный расцвет породы начинается несколько позже, в классическом Средневековье. Бесчисленные иллюстрации рыцарских турниров и их описания говорят о том, что уже тогда лошади, на которых гордо восседали рыцари и титулованные особы, были известны как фризские.

Как видим, уже тогда эти кони демонстрировали свое главное качество — умение быстро входить в контакт с всадником и не портить ему жизнь излишней пылкостью.

Во время крестовых походов и позже, во время столетней войны, на фризскую породу очень повлияли арабская и андалузская породы. Изящный изгиб шеи и высокая рысь, присущие современным фризам, подтверждают эту гипотезу. Возможно, от них же современные фризы унаследовали свою резвость и маневренность. В результате получилась лошадь, достойная

и королевского седла,

и архиепископской кареты ,

, а также манежа виднейших мастеров выездки.

Фризская порода лошадей

Начиная с 17-ого столетия во многих школах верховой езды, наряду с испанскими, присутствовали лошади фризской породы.

Объяснялось это тем, что именно фризы были наиболее подходящими для выездки по самым разным системам. В это же время они начали использоваться и в упряжи. Однако вслед за пиком популярности, тем не менее, наступил спад.

В течение 18-19 столетия по всему европейскому континенту, в том числе и в той части Голландии, которая сейчас известна как Фрисландия, фризские лошади стали использовались всё реже и реже.

И это, несомненно, напрямую связано с отменой дворянских привилегий в Европе после Французской революции. Вместе с аристократами в опале оказался и их верный друг и спутник.

Фризы не исчез только благодаря тому, что были не только красивы, но также сильны и выносливы.

Эта лошадь "пошла в народ" и стала незаменимым помощником европейского фермера.

В начале 19-ого столетия в Фрисландии, а позже и в других странах Европы фризская лошадь стала спутником богатых землевладельцев, которые, в подтверждение своего статуса, выезжали на воскресные церковные песнопения в повозке, запряжённой парой шикарных вороных фризов.

Кроме того, эти люди на досуге устраивали первые соревнования в истории лошадиного бега. В то время очень популярными были рысачьи бега под верхом на короткие дистанции, в которых фризские лошади принимали участие, причём вместо седла на спину лошади клалось небольшое оранжевое покрывало.

Вот так благодаря фризским лошадям появились многие знаменитые рысаки. Сейчас уже с полной уверенностью можно утверждать, что фризы повлияли на орловскую и американскую рысистые породы. Так что эти симпатичные животные весьма поспособствовали развитию индустрии азарта.

Период конца 19-го — начала 20-го столетия стал очень тяжёлым для фризских лошадей, поскольку появились очень сильные конкуренты тяжеловозной породы, известные как бовенландеры, с которыми фризам пришлось состязаться, чтоб доказать своё превосходство.

Ведь не надо забывать, что кроме развлекательных соревнований, в которых фризы были непревзойдёнными, на долю лошадей выпадало также огромное количество тяжёлой фермерской работы. И тут, вороные красавцы, чьим призванием были великосветские эффектные выезды, сдали свои позиции. Большинство фермеров избрали бовенландеров, которые были выведены специально для тяжёлых работ, либо же скрещивали своих фризов с другими тяжеловозными породами.

Достоинства и недостатки породы

Фризский конь — статное, выносливое, грациозное животное, которое, чаще всего, ходит мягким аллюром, комфортным для всадника.

Положительные стороны породы:

Изящная внешность;

Покладистый нрав;

Удобный для наездника изгиб спины.

Однако, есть несколько противоречивых моментов, связанных с содержанием лошадей данной породы:

Непростой уход;

Сложный рацион;

Большая зависимость самочувствия животного от погоды и рациона;

В спортивных соревнованиях, а также в туризме, отдаются предпочтения более простым в уходе породам, из-за того, что животное очень затруднительно очищать от мусора, пыли и грязи.

Фризская лошадь также отличается от других пород своим бегом — передвигаются свойственным только им высоким и четким аллюром, во время которого животные высоко подымают ноги.

Экстерьер

Фризская порода лошадей обладает легко узнаваемым экстерьером. Этому виду характерны следующие параметры:

высота в холке от 1,5 до 1,6 метра;

крупная голова с прямым профилем;

тяжелое тело;

вороная масть;

длинные, строгие уши;

глубокий и сильный корпус;

круп наклонен;

задние копыта более узкие, чем передние;

Животные видные, статные, в высоте они могут достигать 160-165 см. Фризская порода лошадей — это животные вороной масти, другие окрасы им не свойственны. Однако, имеются данные, что представители породы имели и другие масти в то время, когда еще не было фотоаппаратов.

Скакуны делятся на три типа экстерьера:

Барокко Имеют родословную от первых представителей породы, благородные, имеют великолепную густую гриву, высокий аллюр, прямые плечи. Спортивный Отличается короткой спиной, плотным корпусом, не участвует в забегах Современный Промежуточный тип между спортивным и барокко.

Фризская порода лошадей имеет запоминающуюся и горделивую стать, которая дополняется мощными ногами, прямой с изящным изгибом шеей и практически прямым профилем.

Сохранение породы

"Лошадь, полюбившая человека, сама наполовину как человек" - считал Валентин Пикуль.

Однако, когда экипажи, запряженные лошадьми, сменили автомобили, спрос на фризов настолько упал, что в какой-то момент осталось лишь два чистородных жеребца. Тогда породу все же удалось сохранить. Произошло это благодаря деятельности Ассоциации любителей фризской породы, которая развила мощную пропагандистскую работу среди фермеров.

Разработанная Ассоциацией программа по спасению фризских лошадей подарила коневодству второе дыхание. При этом яркая и эффектная внешность фризской породы была несколько изменена в пользу выносливости и силы. Это привело к выведению нового типа фризской породы — лошади стали массивнее и меньше в росте.

Еще один спад интереса к фризам произошел в и середине XX века, когда механизация вытеснила упряжную лошадь и из последней традиционной ниши сельского хозяйства. Перед Ассоциацией встала другая задача: так как лошади теперь держались исключительно для удовольствия, необходимо было сделать фризскую лошадь самой лучшей среди пород, как в верховой езде, так и непосредственном общении с человеком. И эта цель была достигнута благодаря природным неповторимым качествам фризов: дружелюбности, уму и честности.

Фризская лошадь

Итак, как мы видим, последние лет двадцать-тридцать фризы не только "отвоевали" свои позиции, но и вышли в число наиболее популярных пород мира, имеющих поклонников не только в Западной Европе, но и в Америке и даже далекой Австралии. Судя по последним выставкам, интерес к фризам появился и в России.

Драматичная история фризской породы говорит нам о том, что человеческое общество наконец-то "созрело" для понимания самоценности красоты. В Европе уже не считают, что лошадь обязательно должна показывать высокую резвость или достигать спортивных высот и "привозить" мешками призы. Лошадь может просто быть красивой. И этого вполне достаточно, чтобы смотреть на нее и восхищаться. Или, сев в седло, почувствовать себя рыцарем из сказки. Кажется, именно такой переломный момент сейчас наступает и в нашей стране, будем надеяться!

Читайте также:

Человек и лошадь: история конного спорта

Монументы лошадям: слабонервных просят не смотреть

Кататься на лошади — это здорово!