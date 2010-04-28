Поведение кошек: секреты и методы воспитания

На любом форуме, посвященном поведению домашних животных, постоянно раздаются крики о помощи. В основном они исходят от владельцев кошек. И при этом весьма однообразны. "Кошка бросается на гостей (ребенка, мужа, жену…), не знаем, что делать, помогите….", "Изодрала всю мебель, перепробовали все способы, ничего не действует…", "Везде гадит, не знаем, как отучить…" — вот самые типичные ситуации, когда хозяева сталкиваются с кошачьим "непослушанием".

Как дрессировать кошку – как правильно кошку воспитывать и перевоспитывать

Опытные "кошатники" стараются помочь, дают советы (иногда дельные), однако тоже весьма однообразные. Все сводится к тому, что при непослушании животное:

Следует облить водой или напугать хлопком Применить соответствующий препарат Вообще животное лучше стерилизовать

Подобный подход, конечно, не лишен здравого смысла, однако, как показывает опыт, не является решением проблемы. Вообще, у нас как-то плохо поставлено дело с системой воспитания кошек. Другое дело — непослушная собака. Ее есть кому "привести в чувство". Существуют специальные дрессировщики, в каждом районе есть собачьи площадки, да и вообще, "собачники" чаще видятся и обсуждают свои проблемы, поскольку вместе гуляют со своими питомцами. Кроме того, существует множество книг, в которых подробно описано, как воспитывать собаку.

Секреты воспитания кошек

Приучение к лотку

При определенных условиях кошка достаточно быстро привыкает к правилам, установленным в доме. Ее воспитание начинается с самого рождения и занимается им кошка-мать. До двухмесячного возраста котята, находящиеся под опекой кошки, учатся строить взаимоотношения и общаться между собой.

После переезда в новый дом питомцу стоит дать время на адаптацию, чтобы принять все случившиеся перемены. Однако, потакать всем капризам пушистого друга тоже не стоит, позволяя агрессивные игры или царапание хозяев.

Воспитание кошек

Самый главный момент воспитания — приучение к лотку. Как только животное начинает суетиться и вести себя напряженно, следует отнести его к лотку. Как правило, маленькие котята ходят в туалет примерно через 15-20 минут после еды. Для кошки желательно приобрести специальный лоток с пластиковой решеткой или с наполнителем для кошачьих туалетов.

Если же кошка совершила оплошность и произошла неприятность — не ругайте ее. Необходимо отнести ее к лотку, показывая, что туалет находится здесь. А место оплошности обработать специальным средством.

Специалисты компании Whiskas советуют:

"Если вы заметили, что малыш сходил в туалет не там, где нужно, не кричите на него и тем более не тыкайте носом в лужу. Эти действия не окажут никакого педагогического эффекта, зато могут подорвать доверие крохи к вам. Лучше строго скажите малышу, что вы недовольны. Кошки отлично понимают людей и чувствуют все по интонации. После сделанного замечания отнесите котенка в туалет. Место, где случилась "авария", лучше сразу же как следует обработать средством для удаления запахов, чтобы малыш не использовал его снова: у кошек острое обоняние, поэтому они могут запоминать такие места и интуитивно идти туда снова. Так что не оставляйте следов происшедшего. Правильное "туалетное" поведение сформируется лишь к 6 месяцам, поэтому важно постоянно закреплять нужную привычку у малыша".

Приучение к когтеточке

Необходимо пресекать действия кошек, когда они намереваются поточить свои когти о Вашу мебель или ковры, а также приобрести специальные когтеточки.

Совет: чтобы отучить питомца точить когти о мебель, попробуй побрызгать на нее цитрусовый спрей, который можно купить в зоомагазине, или изготовь его сама из воды и сока лимона (или цитрусового масла). Кошки не любят подобные резкие запахи.

Как приучить кошку к когтеточке:

Взять лапки животного и потереть о ее поверхность;

Привязать игрушку для привлечения внимания;

Использовать специальные спреи с запахом валерианы;

Хвалить своего питомца каждый раз, когда проявляет к ней свой интерес.

Совет: как и любую вещь, когтеточку нужно со временем менять — не только по мере роста котенка, но и по мере изнашивания.

Почему кошка не пользуется когтеточкой

Не стоит переживать, если ваши питомец не сразу начнет пользоваться когтеточкой. Чем старше животное, тем больше настойчивости вам придется проявить. Кошке потребуется время, чтобы чему-то научиться. Если кот предпочтет понюхать и отойти, возможно, он не в восторге от данного конкретного устройства. Материалы и форма из которых изготовлена вещь для затачивания когтей, имеют немаловажное значение. Иногда животное пугает внешний вид предмета или не подходит размер. Понаблюдайте за поведением своего питомца и вполне возможно данный предмет придется заменить.

Совет: когтеточка должна быть больше кота в полтора раза.

Питание и общение

Уделяйте внимание своему маленькому другу каждый день. Животные, которые уверены, что их любят, как правило, более спокойны. Также стоит рассмотреть возможность совместных прогулок, используя специальные поводки.

Внимание, если Вы хотите гулять со своим животным, то необходимо провести специальную обработку от клещей.

Необходимо правильно и своевременно кормить кошку, подбирая рацион с учетом возраста животного. Для всех этих случаев разрабатываются специальные корма.

"Кроме того, необходимо знать, есть ли какие-либо заболевания у питомца. Например, при хронической почечной недостаточности следует кормить кошку лечебным кормом с подщелачивающими веществами и пониженным содержанием белка и фосфора", — Сергей Ложков, врач-терапевт сети ветеринарных клиник "Центр"

Стоит иметь в виду, что помимо готовых сбалансированных кормов, у него должна быть и натуральная пища.

"Достичь полнорационности питания в домашних условиях очень сложно. Чего-то вашему животному будет не хватать, чего-то, наоборот, будет в избытке. Готовые корма рассчитаны таким образом, чтобы этого избежать", - Александр Ткачёв, кандидат ветеринарных наук, вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей РФ.

Стоит тщательно следить за тем, чтобы еда кошек всегда была свежей и не допускать ее порчи.

Запрещенные продукты для кошек:

Шоколад.

Лук и чеснок.

Молоко.

Алкоголь.

Дрожжевое тесто.

Плодовые косточки.

Виноград и изюм.

Авокадо.

Орехи макадамия.

Сахарозаменитель ксилит.

Дрессировка кошек

На кошек почему-то прочно приклеен ярлык "дрессировке и воспитанию не поддается". Хотя это не правда - спросите хоть у того же Куклачева. Просто, дело видимо в том, что нынче кошек на государственной службе не держат. Ведь система воспитания собак была в первую очередь отработана на породах служебных собак. А потом распространилась и на все остальные. А где нынче найти "служебного" кота?

Домашняя кошка — спокойная кошка

Хотя когда-то, давным-давно такие были. Владельцы нынешних сиамских и бирманских кошек наверняка знают, что когда-то эти забавные и милые домашние озорники были охранниками королевских покоев и буддистских храмов Таиланда и Мьянмы.

Эти бесстрашные бойцы смело нападали не только на крыс и мышей, но даже на змей и на воришек, принадлежащих к виду Homo sapiens. Да и их экстерьер был соответствующим — кожа сиамцев упругая, крепкая, к тому же пронизана минимальным количеством кровеносных сосудов, имеет мало нервных окончаний, из-за чего болевой порог весьма низок. Кроме того, такая кожа препятствует распространению по телу животного ядов и инфекции при укусе или другом повреждении кожного покрова. В общем, хоть пинай, хоть кусай — а кот и ухом не поведет.

И ведь была система воспитания и обучения подобных охранников. Их древних рукописей известно, что занимались этим буддийские монахи (которые, кстати, и до сих пор этим занимаются, но своих секретов никому не раскрывают). Однако их опыт говорит о том, что создать универсальную систему воспитания кошек вполне возможно. Было бы желание. Но, тем не менее, пока таковой не появилось, неужели ничего нельзя сделать? Можно. И, прежде всего, понять кто такие кошки на самом деле.

Особенности поведения

Считается, что кошка — существо одиночное. Однако это не совсем так. В природе дикие кошки могут объединяться во временные стаи (чаще в стрессовой ситуации, например, когда не хватает пищи). Кроме того, котята одного помета могут до конца своих дней не расставаться. Дальние родственники домашней кошки, левы, так вообще всю жизнь живут семейной группой (прайдом), которая состоит из 2-3-х самцов и десятка самок.

"Спокойная кошка — счастливая кошка" — утверждают дрессировщики.

Так же, как и у собак, отношения в группе кошек основаны на жесткой иерархии и безоговорочном подчинении низкоранговых зверьков тем, чей ранг выше. Поэтому, попадая к людям, кошка, также как и собака, в первую очередь пытается выяснить, кто здесь "самая главная кошка". Именно поэтому подросший котенок начинает нападать на своих хозяев — пробует их на "доминантность". Если его агрессию игнорируют или уступают ему, он начинает чувствовать себя самым главным.

Одна моя знакомая как-то пожаловалась мне, что ее персидский кот целиком и полностью контролирует ее передвижения по квартире и даже не пускает на кухню или в туалет. А так же "запрещает" садиться на свои любимые стулья и диваны.

В данном случае мы видим, что именно этот пушистый агрессор чувствует себя главой семьи и считает, что квартира принадлежит именно ему.

В таблице приведем несколько способов решения проблем с пушистым другом:

Если животное кусается за пальцы Можно слегка глубже просунуть палец в рот животного, чтобы дискомфортные ощущения не позволяли ему повторять подобное При опрокидывании предметов Стоит положить в емкости железные монеты, чтобы громкий звук при падении предмета предостерег животное от подобных игр. При привычке спать на Вашей одежде Можно использовать специальные спреи на растительных компонентах. Многие животные не любят резкие запахи. При огромной любви к домашним растениям Можно развести черный перец с водой и сбрызнуть им растение

Также одной из причин агрессивного поведения животного к другому представителю семейства кошачьих, может состоять в том, что в детстве хозяйка никогда не наказывала его за агрессивное поведение к людям. А ведь в кошачьей стае за подобные проделки этот хулиган моментально был бы поставлен на место вожаком, удостоившись "высочайшей оплеухи". Итак, как мы видим, никогда нельзя оставлять кошачью агрессию безнаказанной. Если это произойдет, вы навсегда останетесь в глазах кошки подчиненной особью. Но как грамотно наказать кошку?

Прежде всего, следует помнить, что кошка — не человек и то, что эффективно для нас, для них может не годиться.

Например, на кошку бесполезно кричать. Для нее наша ругань и угрозы ровным счетом ничего не значат (недавние исследования показали, что вопреки утверждению многих любителей кошек, эти животные не понимают человеческую речь).

Если хотите воздействовать на кошку голосом — научитесь шипеть как разъяренный кот.

Если кошка будет в ответ шипеть на вас — постарайтесь "перешипеть" ее; помните, что в кошачьих поединках часто побеждает самый терпеливый. При этом ваше шипение должно убедить животное в том, что вы — рассерженный вожак и сейчас разорвете ее в клочья за неподчинение.

Дрессировка домашних кошек

Так же бесполезно шлепать кошку по "филейной части".

На языке этих животных подобный шлепок означает приглашение к игре или к поединку. Если уж и бить — то только по морде (в кошачьих "разборках" именно такой удар считается наиболее отрезвляющим и унизительным). Существует и еще более действенный метод — укус в загривок или в ухо, однако, я думаю, мало кто из владельцев кошек решиться на это (хотя некоторые "кошатники" практикуют подобное воздействие и говорят, что оно весьма эффективно).

Очень часто опытные владельцы кошек советуют наказать животное, брызнув на него холодной водой из водяного пистолета или садового опрыскивателя.

Действительно, это работает, поскольку большинство кошек не любят воду (впрочем, я знал одного кота, который пытался нападать на подобную струю).

Однако подобное воздействие не достигает главной цели. Оно лишь подсказывает животному, что так поступать не следует, но не убеждает его, что тот, кто обрызгал — главнее. Да и потом, как показывает опыт, некоторые кошки со временем привыкают к опрыскиванию, а некоторые начинают уворачиваться.

Чудо-препараты с феромонами

Некоторые специалисты настойчиво советуют воспользоваться плодами прогресса и применять успокаивающие препараты. Сейчас чаще всего советуют применять феромоны Feliway. Действительно, в отличие от традиционных анксиолитиков (препаратов, снимающих тревогу, таких как анафранил или прозак), феромоны более безопасны для кошачьего здоровья, поскольку никак не влияют на печень. Эти вещества весьма просты в применении: специальный диффузор с феромоном внутри включается в электрическую розетку, действующее вещество испаряется и циркулирует в воздухе, приводя нашего любимца в доброжелательное настроение.

Кроме того, его также рекомендуют распылять в тех местах, где кошка метит территорию или "точит коготки". Эффект, действительно, потрясающий, однако … только пока действие феромона не закончится. Как только "дружелюбное" вещество испарилось, наш миленький котик опять превратился в домашнего тирана. Так что, как видим, воспитательного эффекта с помощью Feliway не добиться.

Ласковая кошка — результат правильного воспитания

Кроме того, есть еще одна опасность. Кот, привыкший регулировать свое настроение с помощью Feliway, очень быстро превращается в "наркомана", неспособного делать этого без препарата. Сиамская кошка моих знакомых настолько "подсела" на Feliway, что теперь требует включать его постоянно, иначе закатывает истерики. Поэтому все время распылять феромон по квартире нельзя. Лучше пользоваться им лишь в экстренных случаях.

Итак, если мы хотим воспитывать своих кошек, нам нужно самим почувствовать себя кошкой. Мудрой терпеливой кошкой с задатками лидера. Тогда все получится.

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