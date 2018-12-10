Что мешает Армении стать проамериканской

Пришедшие к власти в Армении силы и хотели бы сделать проамериканский выбор, но население, в своем большинстве, не состоит из представителей "либерального среднего класса" ни в экономическом, ни в культурном плане. Есть и другие препятствующие факторы. Никол Пашинян будет ждать лучших предложений от Запада, а что будет делать Владимир Путин?

Пашинян пришел к власти в Армении

В Армении подведены итоги внеочередных парламентских выборов. Блок и. о. премьера Никола Пашиняна "Мой шаг" победил, набрав 70% голосов. Бывшая правящая Республиканская партия не сможет пройти в парламент, она не преодолевает 5% барьер. При этом, по законодательству, в парламент должны пройти минимум три политические силы. В дополнение к "Моему шагу" это будут либеральные партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". Явка на внеочередных парламентских выборах в Армении, составила 48 %.

"Мой шаг"сформирует правительство абсолютного большинства. У Пашиняна огромный кредит доверия, сравнимый разве что с кредитом доверия Владимира Путина, но влияния и ресурсов намного меньше. Армянский лидер получил в наследство по периметру — исторических врагов и нерешенный военный конфликт, а внутри — слабую экономику, не обеспечивающую себя продовольствием и энергоресурсами и пророссийское, консервативное население.

Пашинян начинал свою жизнь в политике как редактор газеты, который за разжигание беспорядков в 2008 году был приговорен к тюремному сроку. Сейчас он намерен отмыться от уголовного прошлого, переложив вину на экс-президента Роберта Кочаряна, который был недавно арестован. В предыдущем парламенте Пашинян возглавлял оппозиционный блок "Елк", а потом и протесты, которые разразились на фоне неуемной тяги к власти председателя республиканцев Сержа Саргсяна.

После апрельской "революции любви", Пашинян в октябре ушел в отставку, чтобы распустить парламент и организовать досрочные выборы, но остался исполняющим обязанности премьер-министра. Единственный лозунг Пашиняна в уличной революции — "расстаться с Сержем", никаких обещаний он не давал. Но население ждет улучшения жизни. Опять за счет России, или на кредиты Запада?

Армении трудно стать вассалом Америки

Политики, приходящие к власти на волне народного возмущения, а значит на фоне развала экономики и социального государства, всегда зондируют свои решения на Западе, надеясь на помощь кредитами. Однако потом выясняется, что помогать бедным, воюющим, коррупционным государствам там не горят желанием. Разве что прикупить у них энергетические активы, плодородную землю, другие ресурсы или сделать ставку на русофобию, но в Армении нет ни того, ни другого. Антироссийский блок "Сасна црер" получил едва 1,4% голосов.

Кроме этого, Пашинян понимает, что без участия России практически невозможно оставить Нагорный Карабах в зоне влияния Армении, и, возможно, даже сохранить ее независимость. Армения получает заметный денежный поток из России за счет переводов от многомиллионной армянской диаспоры, а так же имеет хорошее лобби в российском парламенте и правительстве за счет крупного этнического бизнеса. Армения сейчас получает от России помощь и информационную, и кредитами. Сглажен конфликт в ОДКБ, выделен очередной кредит на закупку оружия, предоставлена отсрочка по выплатам кредита на ремонт Армянской (Мецаморской) АЭС до 2020 года, ведутся переговоры по снижению цены на газ.

То есть, армянскому лидеру в условиях "разрыва шаблона" не позавидуешь, очевидно, что пока он будет продолжать делать вид, что с Россией у него все хорошо. Собственно, также вел себя до поры до времени и Михаил Саакашвили.

Что Трамп может предлодить Пашиняну?

И так же как Саакашвили, Пашинян может в одночасье изменить "окраску". Во всяком случае министр обороны Давид Тоноян заявил, что Ереван допускает возможность покупки американских технологий и вооружений, а Пашинян обещал "рассмотреть предложение", если таковое поступит. То есть, он ждет этого и более крупных предложений. Каких?

От Саакшвили потребовали выдворить российских миротоворцев. Пашиняну могут предложить убрать российскую военную базу из Гюмри или выйти из ЕАЭС. Вспомним, что когда он был в оппозиции в парламенте, коалиция "Елк" внесла такой законопроект. К тому же задел для подобных решений есть, Серж Саргсян вел комплементарную политику — войска Армении участвовали в миссиях и учениях НАТО, Армения подписала договор о партнерстве с ЕС. Экс-министр обороны Армении Виген Саргсян во время своего выступления на заседании ОДКБ сказал: "Не требуйте от Армении того, чего мы не будем делать".

Посследние события в Армении продолжают протестный европейский тренд, который сейчас захватил Францию. Он связан с ухудшением жизни населенияи выдвижением в политику "популистов". Он начался в Греции и Италии, где во власть прорвались СИРИЗА и "Пять звезд". Лидеры этих партий много обещают, но не знают как это реализовать, или не способны это сделать, так как им противостоят сильные олигархические структуры, под которые они потом ложатся.

Как сказал на съезде "Единой России" Владимир Путин мир находится в драматической трансформации, и если мы вовремя не сориентируемся не поймем, что нам нужно делать, то отстать можем навсегда.

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