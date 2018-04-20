Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном. Казахстан отказался поддержать российскую резолюцию, осуждающую агрессию США против Сирии. А соседний Узбекистан заявил, что будет углублять военно-техническое сотрудничество с США.

Почему же Казахстан, воздержавшись от голосования в СБ ООН, косвенно поддержал агрессию Лондона и Вашингтона против Дамаска? Назарбаев неприятно удивил Москву, отказавшись поддержать в ООН российский проект резолюции, осуждающий воздушные атаки США и Великобритании на Сирию.

Официальная Астана, воздержавшись при голосовании по российской резолюции, также подыграла одному из участников астанинского мирного процесса — Турции. Президент этой страны Реджеп Тейип Эрдоган открыто поддержал ракетные удары по Сирии, заявив, что Башар Асад должен уйти.

За резолюцию России проголосовали лишь Китай и Боливия. При этом восемь стран — непостоянных членов СБ ООН выступили против, еще четыре делегации, в том числе Казахстан, воздержались. Таким образом Назарбаев дал понять, что его страна хочет стать союзником США в регионе Центральной Азии. Неслучайно ранее Астана в демонстративной форме отказалась выполнить требование главы МИД России Сергея Лаврова и сохранила безвизовый режим с США.

Примечательно, что резкий поворот Назарбаева в сторону США произошел после его встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне в январе 2018 года. Лидеры двух стран приняли совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. Встреча в Овальном кабинете проходила за плотно закрытыми дверями. Однако нетрудно предположить, что Трамп предложил Назарбаеву "союз против России".

Это вовсе не означает, что Астана в одночасье прекратит дружить с Россией. Мудрый елбасы по-прежнему будет проводить многовекторную политику, балансируя между Москвой и Вашингтоном. Но при этом он будет все меньше смотреть в сторону Москвы и все больше сближаться с Западом и Турцией.

Недавнее решение Назарбаева о переходе страны на латинскую графику стало явным реверансом в сторону Анкары, которая не отказалась от планов создания Содружества тюркоязычных стран. Это стало бы некоей альтернативой СНГ, которая рассматривается многими его участниками как площадка для "цивилизованного развода".

"Более 300 американских компаний работают сегодня в Казахстане, они вложили в нашу страну около 50 миллиардов долларов инвестиций, — заявил на днях Нурсултан Назарбаев. — Среди них крупнейшие нефтяные компании США, энергетические компании и другие. Мы хотим, чтобы сотрудничество продолжалось как в технологической области, так и области совместных инвестиций".

Между тем у Казахстана есть сдерживающий фактор для сближения страны с Западом. Астана является членом ОДКБ и ЕАЭС, что вынуждает руководство страны дружить с США, оглядываясь при этом в сторону Москвы.

В более выгодной ситуации находится соседний с Казахстаном Узбекистан, который недавно окончательно вышел из ОДКБ и заявил, что не собирается входить в ЕАЭС. Таким образом, Шавкат Мирзиёев направил Кремлю четкий сигнал: Ташкент отныне будет проводить не зависимую от Москвы внешнюю политику.

На днях Шавкат Мирзиёев опубликовал указ, в котором отмечается, что Узбекистан продолжит военно-техническое сотрудничество с США в сфере модернизации вооруженных сил. Более того, специалисты Пентагона будут обучать узбекских военных: узбекские граждане будут проходить военную подготовку в военных вузах США.

Согласно документу, подписанному Мирзиёевым, Узбекистан намерен также активизировать диалог с США по линии науки и техники, в вопросах модернизации экономики. Республика также планирует заключение нового расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, создание узбекско-европейского совета по иностранным инвестициям, получение европейских тарифных преференций в рамках Генеральной системы преференций.

В сентябре 2017 года в рамках участия на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке лидер Узбекистана провел ряд встреч с представителями американских компаний и принял участие в двустороннем бизнес-форуме. По итогам форума с компаниями США был подписан пакет документов на общую сумму около 2,6 миллиарда долларов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, машиностроении, электротехнической промышленности и гражданской авиации.

По данным узбекской стороны, объем инвестиций американских компаний в экономику республики составил около 600 миллионов долларов. Более 160 предприятий с участием компаний США осуществляют в Узбекистане свою деятельность. Сейчас Мирзиёев готовится совершить официальный визит в США и встретиться с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Таким образом, официальный Ташкент сделал выбор в пользу США. Пока Кремль и Смоленская площадь молчат и никак не комментируют антироссийские демарши Астаны и Ташкента. Однако Россия, судя по всему, так просто не бросит Узбекистан в объятия США.

Москва решила активизировать свое сотрудничество с Узбекистаном в сфере энергетики. 19 апреля министр энергетики РФ Александр Новак в городе Бухара во время церемонии запуска Кандымского газового комплекса сохранял оптимизм относительно совместных с Ташкентом проектов.

Он напомнил, что в ноябре 2017 года Россия начала пробную прокачку нефти в Узбекистан транзитом через Казахстан. В свою очередь, "Узбекнефтегаз" сообщил российской стороне, что планирует в 2018 году довести объемы импорта до миллиона тонн. В Ташкенте подсчитали, что импорт нефти по трубопроводу дешевле, чем по железной дороге.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев сообщил, что в 2018 году Узбекистан планирует подписать с Россией документы о строительстве атомной электростанции. Напомним, что в конце прошлого года стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования мирного атома.

Таким образом, счет, как в футболе, сравнялся. США будут готовить для Узбекистана военные кадры по стандартам Пентагона. Но у России есть свой ответ Чемберлену. Москва, помимо строительства АЭС, взяла на себя обязательство готовить высококвалифицированные узбекские кадры для атомной энергетики этой республики.

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