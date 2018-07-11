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Казахстан отметил 20-летие Астаны

Мир » Бывший СССР

Молодая столица Казахстана, Астана, отметила 6 июля 20-летний юбилей. День столицы — государственный праздник, совпадающий с днем рождения президента Нурсултана Назарбаева. Постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу было принято 6 июля 1994 года. В 1998 году Акмола была переименована в Астану.

Президента Нурсултана Назарбаева во время телефонного разговора с днем рождения и с Днем столицы поздравил Владимир Путин. В направленной ранее поздравительной телеграмме глава российского государства высоко оценил добрые, товарищеские отношения, установившиеся с Нурсултаном Назарбаевым, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Астаной, в расширении продуктивного взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних структур в интересах братских народов России и Казахстана.

В интервью руководителю ТРК Президента Казахстана Ерлану Бекхожину Владимир Путин рассказал, что считает решение о переносе столицы в Астану "абсолютно взвешенным, правильным и — что самое главное — очень грамотно и эффективно реализованным".

В День столицы аким (мэр) города Астаны Асет Исекешев встретился с журналистами. Общаясь с представителями прессы, он рассказал о том, какие сферы жизни города планируется развивать.

Любому человеку, побывавшему в Астане, с первого взгляда заметно, как динамично застраивается город. Это подчеркнул и Асет Исекешев: "Мы готовим город к большой урбанизации, сейчас мы готовим город на два миллиона человек". Такое расширение предполагает развитие транспортной системы: развитие выделенных линий для общественного транспорта, увеличение числа платных парковок в центре города, планируется строительство новых мостов и легкорельсового транспорта. В городе уже создана непрерывная велодорожка длиной 56 километров, которую в будущем хотят продлить до 1000 километров. Предполагается расширение пешеходных зон, что порадует не только жителей столицы, но и гостей города.

Глава города рассказал, что в рамках стратегии развития одним из главных направлений является туризм. Более половины валового регионального продукта составляет малый и средний бизнес, который в основном задействован в сфере гостеприимства. В городе уже примерно 300 отелей и хостелов, около 1000 кафе и ресторанов. Власти города не оставляют без внимания деловой и событийный туризм. Для поддержания туристического потока предполагается проводить хотя бы одно крупное мероприятие в неделю. Так, за несколько дней до Дня столицы в Астане открылась конференция Astana Finance Days. Свыше 150 спикеров из 40 стран мира поделились экспертными мнениями по вопросам в сферах экономики, финансов, экологии и информационных технологий. Помимо этого Астана в начале июля приняла Форум мэров городов стран Шелкового пути, в котором приняли участие 3000 делегатов из 60 стран мира.

Накануне Дня столицы в рамках Astana Finance Days прошла церемония открытия Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и запуск биржи МФЦА.

Инициатива создания МФЦА была выдвинута президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2015 году. Площадкой для центра стали помещения, построенные в Астане для международной выставки EXPO-2017. МФЦА должен стать финансовым центром для Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Западного Китая, Монголии и Европы.

"Казахстан стал единственным государством в мире, которое на стыке веков построило в голой степи прекрасную столицу. Международный финансовый центр "Астана" — это новая страница независимого Казахстана", — сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на церемонии открытия центра. Он подчеркнул, что был изучен опыт создания, функционирования и развития мировых финансовых центров.

Для участников МФЦА созданы особые условия. Центр предусматривает налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютные, визовые и трудовые режимы. Работа центра основана на английском праве. Официальным языком является английский.

Ударом гонга президент Республики Казахстан дал старт работе фондовой биржи Международного финансового центра "Астана". В ее деятельности участвуют Шанхайская фондовая биржа, с которой заключено акционерное соглашение, и NASDAQ, которая предоставила технологическую платформу.

На церемонии открытия Международного финансового центра "Астана" было зачитано поздравительное слово директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард. "МФЦА представляет собой замечательную возможность и платформу для Казахстана, для региона по развитию более глубокого финансового рынка, для привлечения инвестиций", — отметила Кристин Лагард.

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф выразил мнение, что Международный финансовый центр "Астана" — самый амбициозный и смелый проект на территории СНГ. "Когда его презентовали, когда он начинался, поверить в его реализуемость было сложно. Но на сегодняшний день все предпосылки для физического запуска созданы. И я хочу всех ответственных лиц, авторов с этим поздравить. Потому что сама реализация таких предпосылок — это уже огромное достижение. Проект пользуется абсолютной поддержкой президента и правительства республики", — сказал он.

Глава Сбербанка считает, что пока привлечь крупных игроков будет сложно, но в перспективе МФЦА может заинтересовать крупные российские компании. "Открытие астанинской финансовой площадки для российских инвесторов может быть некой альтернативой для размещения тех инструментов, которые не всегда из-за санкций удобно размещать на американских либо европейских площадках", — подчеркнул Герман Греф.

Открытие Международного финансового центра "Астана" — это еще один шаг для становления Казахстана как финансового и логистического хаба между Европой и Азией.

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Темы Астана юбилей столица Казахстан день рождения юбилей Астаны Нурсултан Назарбаев
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