Салвини наступил гомосексуалистам на больное место

Лет двадцать назад сообщение о том, что в Италии распоряжением вице-премьера правительства страны вернули в анкеты графы "отец" и "мать" спровоцировало бы массовый всплеск обращений к психиатрам. Примерно такой же была бы реакция на слова, что кто-то сделал фото с помощью телефона. Удивлению не было бы предела.

Министр и взаправду это сделал. Смелый и отчаянный человек. Наступил на одно из больных мест гомосексуалистов, а точнее, тех, кто зарабатывает политические дивиденды на этой теме. Бросил вызов всей идеологической системе, которую принято называть "европейскими ценностями".

Напомню, до этого момента претенденты на соискание должности должны были заполнять графы в анкете "Родитель №1" и "Родитель №2". Никаких там пап и мам, потому что номерными родителями теперь могут быть два дяди и две тети. Правда я лично ничего не слышал про судьбы дедушек и бабушек. Вероятно, они стали родителями родителей №1 и №2.

Вот так взять и перечеркнуть труды целой армии политтехнологов, которые убедили просвещенный Запад, что именно толерантность (терпимость) — основа мирного сосуществования всех людей на планете. И не важно, что понятия уважения, деликатности и приличий веками выполняли свою сдерживающую роль на пути общества к утрате человеческого облика.

Маттео Салвини пообещал, что использует все свои полномочия, чтобы защитить "естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной". Сейчас подобный поступок государственного чиновника можно с легкостью приравнять к решительности Джордано Бруно. Правда очень бы не хотелось, чтобы итальянского политика постигла участь его легендарного земляка.

Терпимость, как бы кому ни хотелось, имеет временные ограничения. Терпение — оно имеет свойство лопаться. Требовалось именно это понятие для вдалбливания в сознание, чтобы потом люди знали, кого обвинить в своих неудачах, когда настанет суровый час. Вот на этих самых людей и указывала через массмедиа эта самая толерантность.

К слову, толерантность — это также неспособность человеческого организма сопротивляться внешним угрозам. Иными словами, полная утрата иммунитета. Еще точнее — смерть. Об этом значении слова как-то забыли рассказать людям с гиперактивной гражданской позицией в этой пикантной области.

Позднее понятие гендерной идентичности сделали синонимом половой принадлежности. Мало кто даже и заметил эту нехитрую подмену понятий. А разница существенная. Гендерную принадлежность определяет сам человек, то есть кем он себя решил считать, а половую — медицинский работник.

Для воспитания послушных такие медицинские тонкости не нужны. Меньше здравого смысла — больше драйва для людей, которые подхватили новый вектор успешности и несут, как хоругви, свою гомосексуальность. Причем зачастую липовую. Это образ, хайп и стайл, как нынче принято изъясняться.

Можно быть бездарью, хамом, конченным негодяем, но тронуть такого — означает стать нетолерантным, пойти вразрез с навязанной идеологической химерой.

Постепенно заткнули рты представителям науки, которые смели употреблять академические наименования рас. Потом занялись половой темой. Дошли и до школ, что даже несмышленые дитятки стали писать доносы на преподавателей, что те посмели их назвать мальчиком или девочкой.

Ни один диктатор за всю историю человечества, наверное, и не мечтал о том, чтобы управлять страхом людей перед общественным мнением. Никакие легионы или разветвленная сеть тайной полиции даже и не требуются.

Стучат практически все, если замечают нетолерантное и неполиткорректное поведение своих соотечественников. Устранить политического противника или конкурента, уничтожив его репутацию, — запросто! История с домогательствами в США — тому яркий пример.

Предположу, что даже если тот же преподаватель будет стараться угадать гендерную идентичность учащегося, перечисляя и недавно появившийся третий пол (оно), и людей, считающих себя бесполыми, то все равно рискует ошибиться во всем многообразии креатива.

Можно было бы гражданам стран, победивших анатомию, предложить известное обращение-юнисекс "товарищ", но уж очень жалко отдавать его людям, потерявшимся в гендерном многообразии.

Вспоминаются времена, когда еще не было толерантности, в нынешней ее трактовке, а люди, тем не менее, вели себя прилично. Были забавные сюжеты фильмов, в которых действующими лицами были гомосексуалисты. Относились к ним, в большинстве своем, с добрым юмором.

Да и сейчас мало кто на них серчает, если, конечно, чьи-то сексуальные предпочтения не навязываются другим людям. Если не делают нетрадиционных граждан исключительными на фоне обычных граждан, которые пока еще помнят, откуда дети берутся.

Скорее, люди, предпочитающие традиционные половые связи, становятся вечно извиняющейся частью общества за свою природную естественность.

Мало кто раньше мог и вообразить, что в Италии, вроде бы насквозь католической стране, решение вице-премьера правительства страны будет выглядеть гражданским подвигом, вызовом, практически дерзостью по отношению к новым порядкам.

Я вообще чрезвычайно удивлен, что до сих пор не переименовали нетолерантного и неполиткорректного Папу Римского в Римского родителя №1.

Насколько я помню, мужчинам Евросоюза дано право рожать. Удивительно, что до сих пор пока никто не воспользовался этим выдающимся достижением глобальной толерантности. А вот за Маттео Салвини и вправду тревожно. Во времена, когда "хайли лайкли" властвуют безраздельно, могут и до суда не довести, а прямиком на площадь в руки гендерной инквизиции.

Читайте также:

Доказано: гомосексуалистами не рождаются, а становятся

Биологам удалось разгадать загадку эволюционного...

Статья Пола Кокоский "Гомосексуализм и Олимпийские..."

Причины активизации гомосексуальной идеологии в мире

Примеры гомосексуализма в истории человечества