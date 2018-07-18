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Автор Любовь Степушова

Сербия опять не признала Косово. И даже больше

Мир » Европа » Балканы

Белград вплотную подошел к признанию независимости края Косово и Метохии. Об этом писала европейская пресса накануне встречи 18 июля в Брюсселе между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским лидером Хашимом Тачи при посредничестве комиссара Еврокомиссии Федерики Могерини. Что же помешало подписанию судьбоносного документа?

Сербия опять не признала Косово. И даже больше. 389737.jpeg

Европейские чиновники уверяли, что все готово к подписанию Соглашения о всеобъемлющей нормализации отношений — одного из главных условий приема Сербии в ЕС, главного предвыборного обещания Вучича. Накануне "судьбоносной встречи" он посетил Париж, где получил одобрение на продолжение переговоров от Эммануэля Макрона. Почему не в Брюссель и не в Берлин, спросите вы. Вероятно, эти два центра европейского влияния теряют свою роль "главного американского пуделя".

Со своей стороны, Тачи 9 июля в Анкаре на церемонии инаугурации президента Реджепа Эрдогана имел встречу с премьером Дмитрием Медведевым (первую в истории официальную встречу), на которой просил о посредничестве на переговорах с Сербией. Конечно, этот факт не мог остаться незамеченным. И тем не менее в среду, 19 июля, стало известно о провале переговоров.

Вучич и Тачи не нашли компромисса

Как пишет портал B92 со слов Тачи, встреча с коллегой из Сербии "была самой сложной за последние шесть лет". И хотя косовский лидер все еще "видит свет в конце туннеля", достичь "его будет чрезвычайно сложно".

"Сербия по-прежнему рассматривает Косово как часть своей территории. И Сербия, и Черногория должны понимать, что Косово является суверенным государством. И мы будем работать над достижением окончательного соглашения, которое будет хорошим для обеих стран, но в ближайшие дни и месяцы будут еще большие трудности", — заключил Тачи.

Со своей стороны, в кратком заявлении для прессы Александр Вучич сказал, что переговоры были нелегкими и что договорились о двух вещах. "Первое — продолжить переговоры и попытаться найти общий знаменатель компромиссного решения, а второе — сохранить мир и стабильность в отношениях между Белградом и Приштиной", — цитирует B92.

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласится ли Белград на независимость Косова, президент Сербии сказал: "Я веду диалоги об этом на ежедневной основе — достигнем ли мы компромисса, каково будет компромиссное решение… Единственное компромиссное решение, предлагаемое всеми политическими силами Косова, особенно Хашимом Тачи и всеми остальными, — это признание независимого государства Косово, что не работает".

Что сказал Макрон Вучичу?

Таким образом, признание Косова Сербией с последующим вступлением обоих субъектов в ЕС откладывается, хотя косовары надеялись, что Париж с подачи Вашингтона продавит Белград вначале хотя бы в плане снятия препятствий для вступления края в международные организации. А потом можно и референдум проводить.

Заметим, что де-факто Сербия давно признала Косово. Ликвидированы все сербские государственные институты в Косовской Митровице, местная полиция вошла в состав косовских полицейских формирований. Стороны договорились даже о демаркации границы, которую пока только по-разному называют. Казалось бы, что помешало Вучичу провести указанное половинчатое решение через парламент, где у его партии большинство?

Возможно, помешало объединение оппозиции по данному вопросу. Хотя ее в Сербии называют "карманной". "Он (Вучич. — Ред.) хочет представить свое предательство как патриотизм, якобы он заключил соглашение и компромисс с албанцами, чтобы обеспечить мир и будущее наших детей. Но фактически он ничего не делал, кроме как сдавал Косово и отказывался от него на пути Сербии к ЕС", — сказал лидер партии "Двери" Бошко Обрадович.

Второй вариант причин крушения надежд следующий: Макрон что-то такое сказал Вучичу, а Медведев — Ташичу, что расстроило первоначальные планы. Что же? Остается только догадываться. Возможно, речь идет о глобальных сдвигах в политике России и Европы в связи с "перестройкой" в США.

Никто не ждет Сербию в ЕС, а в НАТО она уже давно

Но одно будет оставаться постоянным: как и Россия, Сербия всегда будет ходить у Запада в "плохишах". После того как сербы признают Приштину, их заставят отдать Буяновац и Прешево — "исконно албанские земли", их православные церкви и монастыри закроют, а для не вступления в ЕС найдутся другие предлоги. Как говорится в докладе британского комитета по иностранным делам, опубликованного к саммиту НАТО в Лондоне, Сербии потребуется 50-60 лет, чтобы подготовиться к вступлению в ЕС. Среди многих препятствий, помимо "хронической экономической стагнации", существуют "постоянные двусторонние споры и этнические конфликты". "Проблемы ухудшились, элиты заинтересованы в сохранении статус-кво", — говорится в документе.

Как сказал "Правде. Ру" председатель Русской партии Сербии Слободан Николич, Вучич с перерывами находится у власти с 2012 года, и он "давно договорился с Западом о признании Косова". Он хочет провести референдум в 2019 году по изменению статуса края, чтобы получить карт-бланш на свои действия, указал политик в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". "Вучич имеет большую власть среди депутатов, все структуры, связанные с бизнес-сектором, политикой его поддерживают. Мы — страна, которая находится практически под оккупацией. Мы подписали договор, чтобы войска НАТО могли свободно проходить через Сербию, у нас совместных мероприятий с НАТО больше в три-четыре раза, чем с Россией", — отметил Слободан Николич в интервью "Правде.Ру".

Напомним, в 2008 году край Косово и Метохия с подачи Евросоюза в одностороннем порядке провозгласил независимость от Белграда.

Причина нарушения принципа незыблемости европейских границ после Второй мировой войны — кровопролитная война, которая не может больше продолжаться. В Европе предпочитают не вспоминать, что войну развязал НАТО, уничтожив бомбежками суверенное государство Югославия.

Суверенитет края сегодня признают большинство стран мира, не признают — Сербия, Россия, Китай, Индия, Испания, Греция, Словакия, Кипр, Румыния и некоторые другие.

В настоящее время в Косове проживают около 100 тысяч сербов, главным образом на севере края в Косовской Митровице.

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Темы Косово Сербия Евросоюз Хашим Тачи Александр Вучич Слободан Николич признание независимости
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