ОЗХО может стать судом Линча

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начался бенефис Бориса Джонсона, одного из самых влиятельных химиков современности. После Терезы Мэй, разумеется. Опытнейшим экспертам по химическому оружию, которые недавно узнали, что от применения боевых отравляющих веществ возможно выжить и в медицинском понимании не стать "овощем", придется ждать новых сенсационных открытий.

Фото: flickr.com/OPCW

На специальной сессии в Гааге государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия Россия при поддержке Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Сирии выступила против предложения Великобритании расширить полномочия ОЗХО. Но предложение британцев все-таки было принято.

Новые функции этой международной организации позволят ей определять исполнителей, организаторов и спонсоров химатак. То есть на основе предположений с безапелляционным указанием на виновника можно отныне узаконить то самое уверенное "хайли лайкли" и выносить приговоры. Как это делается, уже показала история со Скрипалями и химические шоу "Белых касок" с последующими ракетными ударами по суверенному государству просвещенными демократиями.

Соединенные Штаты, естественно, горячо поддерживали инициативу Соединенного королевства, и это неудивительно, потому что эстетика суда Линча вполне соответствует американским трендам в геополитике. Англосаксы, фактически, получили для себя еще одну послушную организацию.

Вот только теперь, после игры с пробирками WADA, началась куда более серьезная история. ОЗХО уже безо всякого стыда и заботы о своей репутации открыто игнорирует собственные же заключения 2015 года. Тогда организация официально признала факт полного уничтожения Сирией своего химического оружия. Вот так влегкую взяли и сделали вид, что ничего не было.

Собственно, первый пробный шар прокатился по миропорядку после потряхивания пробиркой с порошком в Совете безопасности ООН тогдашним госсекретарем США Колином Пауэллом. И как-то общественность поверила в то, что в эту международную организацию было возможно пронести смертоносное вещество для перформанса высокопоставленного дипломата. Спектакль тогда удался. Сейчас же наступила пора для американцев и британцев пользоваться плодами прошлой безнаказанности.

Система доверия в этой опасной сфере, когда по интернету гуляют рецепты изготовления отравляющих веществ большой мощности, уверенно идет ко дну. Западные страны фактически предпочли решение краткосрочных задач глобальным проблемам, о которых могут с легкостью напомнить вооруженные бармалеи. Крепкие восточные ребята с боевым опытом и достаточным уровнем знаний для производства отравляющих веществ постепенно из Сирии перетекают в страны своих спонсоров.

Если с введением своей общественности в заблуждение британские власти справляются при отсутствии реального преступления, то как они будут оправдываться за возможные химатаки террористов в Европе и на своей территории, пока неизвестно. Все на Россию не спишешь. Да и люди еще не окончательно потеряли связь с реальностью на фоне русофобской истерии.

По тому, как развивалось дело Скрипалей, нетрудно предугадать, как отныне будут формулироваться заключения ОЗХО и кто априори станет виновными. Новые полномочия организации позволят обвинить в преступлениях против человечности кого угодно.

Совет безопасности ООН и без того терял вес, а теперь по системе вето государств, которые предпочитают к тем или иным глобальным проблемам взвешенные и близкие к объективности подходы, нанесен еще один удар.

Выбор жертвы будет зависеть исключительно от желания стран, которые исповедуют преклонение перед американской гегемонией. Разумеется, это решение ОЗХО укрепило США в осознании своей исключительности, равно как и верных им табаки.

Наблюдается движение если не к хаосу, так определенно к эстетике силы, которая и станет определять правоту. Правила игры, которые меняются на глазах у удивленной публики, еще не ясно, как могут ударить и по самим авторам поправок в функциональные задачи ОЗХО.

Уже очевидно, что отсутствие взаимодействия ключевых мировых держав, включая Россию, Индию и Китай, в теме распространения химического оружия не сделают жизнь граждан США и подданных Великобритании более безопасной.

Показать произошедшим решением в ОЗХО, кто в доме хозяин, все равно не удастся. Авторы реформы и сами это понимают, но все-таки спектакль решили продолжить. Вирус самонадеянности на фоне безнаказанности, как правило, приводит к двум исходам: либо болезнь приводит к тяжелейшим последствиям, либо вовремя в процесс разрушения организма вмешиваются профильные специалисты.

Хотелось бы, чтобы случился второй вариант. Он более предпочтительный в развитии истории от пробирок с мочой WADA до химического оружия. Но креатив может продвинуться дальше с неутомимыми англосаксонскими затейниками.

Еще впереди тема ядерного оружия. Вот тут тогда ставки в опасной игре поднимутся до фатального уровня. Когда наступит момент полной утраты доверия между ключевыми игроками, определяющими мирное сосуществование на планете, — выигравших не будет. Жаль, что все никак не приходит осознание у политиков в дорогих костюмах и галстуках, что в последнем пиджаке карманов не бывает.

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