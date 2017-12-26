Французский инвестор Александр Гарез: Россия научилась играть по правилам

Состоявшаяся недавно встреча главы верхней палаты парламента РФ Валентины Матвиенко с председателем Сената Франции Жераром Ларше была посвящена вопросам межпарламентского сотрудничества и укрепления связей в условиях действующих санкций. Комментируя взаимодействие между двумя странами, известный французский инвестор Александр Гарез объяснил наметившееся потепление уверенным ростом многих отраслей российской экономики, наблюдающимся в последние десятилетия.

"Сейчас крайне непростое время для бизнеса - столь масштабные и долговременные санкции, словно снежный ком, нарастая, в итоге увлекают за собой и экономики других государств, - говорит Александр Гарез, хорошо знающий российские реалии изнутри. - Геополитический вызов России так или иначе отражается и на нашей работе. Однако нам, предпринимателям из Европы, никто не запретит вести свои дела здесь и извлекать из этого прибыль, на этом построена вся современная система деловых отношений".

Тем более, уверен французский инвестор, на сегодняшний день в РФ появились новые, более комфортные условия для ведения бизнеса.

"Сделано много с точки зрения наведения порядка, закона. В России научились играть по правилам. Изменились отношения в бизнесе и отношение государства к предпринимателям", - рассказал господин Гарез в своем недавнем интервью.

Экономические санкции, считает он, позитивно сказались на российском бизнесе, который сумел не только перестроиться, но и существенно улучшить качество производимых продуктов и технологическое оснащение предприятий.

"В настоящий момент экономика страны преодолевает спад, я как бизнесмен вижу, что увеличился потребительский спрос, и торговля вновь приносит прибыль, как крупным предприятиям, так и малому бизнесу, что не может не радовать", - отметил Александр Гарез.

Его коллег, крупных бизнесменов из Франции, также не останавливает сложившаяся геополитическая обстановка. "У российского рынка огромный потенциал", - уверен глава компании Olmix Эрве Балюссон.

Напомним, что встрече Валентины Матвиенко и Жерара Ларше было уделено самое пристальное внимание экспертов. "Укрепить экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на европейские и американские санкции, - такой балансирующий курс задал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в ходе двухдневного визита в Москву", - сообщил корреспондент Le Figaro ФабрисНоде-Ланглуа.

Французское правительство сейчас действительно пытается всесторонне поддержать нашу страну. "Мы не одобряем экстерриториальные санкции в принципе... Они, кстати, вредят не только отношениям между Францией и Россией, но и отношениям внутри Европы, между европейскими странами", - заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, неделю назад посетивший Москву для участия в XXIII сессии Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.

По его словам, "новый импульс" двусторонние отношения получили еще во время визита президента РФ Владимира Путина во Францию в конце мая 2017 года и его переговоров с Эммануэлем Макроном. Брюно Ле Мэр также напомнил о планах французского президента весной принять участие в Петербургском экономическом форуме.

Александр Гарез выразил убеждение, что российская экономика и впредь продолжит расти, и это сделает ее еще более привлекательной для международных инвестиций. "А то, что Москва нашла необходимым расширить сотрудничество с Парижем, откроет для бизнеса двух стран множество возможностей", - резюмировал бизнесмен.